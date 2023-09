Novak Djokovic a fracassé mardi un record du tennis masculin en atteignant les demi-finales d'un tournoi du grand chelem pour la 47e fois. Le Serbe a rompu une égalité avec Roger Federer en s'imposant 6-1, 6-4, 6-4, face à l'Américain Taylor Fritz, lors des Internationaux des États-Unis.

Djokovic, deuxième tête de série, n'a jamais perdu (13-0) lors des quarts de finale des Internationaux des États-Unis. Il a aussi une fiche parfaiter de 8-0 contre Fritz, qui était la neuvième tête de série du tournoi.

Le match a été disputé sous le toit fermé du stade Arthur-Ashe en raison de la chaleur. Le mercure indiquait 32 degrés Celsius et l'humidité était au-delà des 55 %.

Fritz a eu plus de difficultés à s'ajuster aux conditions, commettant 19 fautes directes et frappant seulement quatre coups gagnants lors de la première manche. Même s'il a éventuellement placé plus souvent la balle en jeu, il a malgré tout terminé le match avec 51 fautes directes au compteur, contre 26 pour Djokovic.

Ben Shelton accède à la demi-finale finale d'un tournoi du grand chelem pour la première fois.

Djokovic affrontera le jeune Américain Ben Shelton (47e) en demi-finale.

Shelton s'est défait de son compatriote Frances Tiafoe (10e), demi-finaliste l'an dernier, en quatre manches de 6-2, 3-6, 7-6 (9/7) et 6-2. Il accède ainsi à sa première demi-finale de grand chelem.

C'était chaud, hein les gars? , a lancé Shelton au public à l'issue de la rencontre. J'ai tout donné. Quelle bataille, quelle atmosphère! , a ajouté le plus jeune Américain à entrer dans le dernier carré à New York depuis Michael Chang, qui avait perdu à ce stade en 1992 contre Stefan Edberg.

Âgé de 20 ans, Shelton joue sa première saison complète au sein du circuit ATP: pour son premier voyage hors des États-Unis en janvier, il avait atteint les quarts de finale des Internationaux d'Australie.

Sa présence en demi-finale à New York le fera entrer dans le top 20 mondial lundi à l'issue du tournoi.

Le match entre les deux Américains n'a pas tenu toutes ses promesses, mais quelques points ont été spectaculaires, notamment dans le bris d'égalité de la troisième manche, en particulier alors que Tiafoe servait pour la manche.

Sur une seconde balle, Shelton qui venait de concéder deux doubles fautes, a alors lâché un retour en coup droit ébouriffant qui a laissé son adversaire sans réaction tout en faisant exploser d'admiration les 24 000 spectateurs de l'immense court Arthur-Ashe.

Parfois, il faut débrancher le cerveau, fermer les yeux et tout lâcher , a commenté Shelton à propos de ce coup gagnant.

Avec les informations de Associated Press