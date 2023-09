Une 47e demi-finale de grand chelem pour Novak Djokovic

Novak Djokovic a fracassé un record du tennis masculin en atteignant les demi-finales d'un tournoi du grand chelem pour la 47e fois. Le Serbe a rompu une égalité avec Roger Federer en s'imposant 6-1, 6-4, 6-4, face à l'Américain Taylor Fritz, lors des Internationaux des États-Unis, mardi.

Djokovic, deuxième tête de série, n'a jamais perdu (13-0) lors des quarts de finale des Internationaux des États-Unis. Il a aussi une fiche parfaiter de 8-0 contre Fritz, qui était la neuvième tête de série du tournoi.

Le match a été disputé sous le toit fermé du stade Arthur-Ashe en raison de la chaleur. Le mercure indiquait 32 degrés Celsius et l'humidité était au-delà des 55 %.

Fritz a eu plus de difficultés à s'ajuster aux conditions, commettant 19 fautes directes et frappant seulement quatre coups gagnants lors de la première manche. Même s'il a éventuellement placé plus souvent la balle en jeu, il a malgré tout terminé le match avec 51 fautes directes au compteur, contre 26 pour Djokovic.

L'Américain Frances Tiafoe, no 10, et son compatriote Ben Shelton ont rendez-vous en soirée mardi. Le gagnant affrontera Djokovic vendredi.

Avec les informations de Associated Press