Du Tour de France à l’Ultra-Trail, la victoire du Canadien Christian Meier

Comment un ancien cycliste professionnel, ayant participé au Tour de France, en arrive-t-il à dominer des courses Ultra-Trail? Voici l’histoire du Canadien Christian Meier.

La semaine dernière, le Néo-Brunswickois d’origine a remporté la course Ultra-Trail les Traces des Ducs de Savoie (TDS), la petite sœur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

Pourtant, neuf ans plus tôt, en 2014, on voyait régulièrement Meier à l’avant du peloton, sur le Tour de France, à jouer son rôle d’équipier modèle, en chassant les échappées.

Christian Meier devant le peloton lors de la 11e étape du Tour de France 2014.

En 2016, après douze ans de carrière comme cycliste professionnel, il accroche son vélo. Mais à 31 ans, il n'était pas prêt à mettre un frein à sa vie d'athlète. Loin de là.

Il poursuit le vélo, mais en y apportant quelques modifications. Il se lance alors dans les courses longues distances, en montagne.

En février 2020, il participe à l'Atlas Mountain Race, une course d'aventure à vélo de 1167 km, comprenant plus de 23 000 m de dénivelé positif. Les concurrents mettent quatre jours à la terminer.

Quelques semaines plus tard, la pandémie frappe. Meier, qui vit à Gérone, en Espagne depuis des années, est confiné, comme plusieurs, pendant trois mois.

Après les trois mois, on pouvait sortir de la maison pour faire du sport, mais pas de la ville, explique Meier, dans un excellent français qu’il disait rouillé, mais teinté de pointes d’espagnol. Faire du vélo sur un kilomètre, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. J’ai commencé à courir à ce moment.

Un kilomètre c’est bien peu pour quelqu’un qui, quelques mois auparavant, parcourait plus de 1000 km à vélo!

Il se met donc à la course à pied, mais pas question de courir dans les rues, il n’aime pas courir sur l’asphalte . L’appel de la nature est plus fort.

On a des montagnes, ici, à Gérone. J’y suis allé pour courir et j’ai vite adoré. C’était une libération pour moi.

J’aime être dans les montagnes. Je suis né au Nouveau-Brunswick, je suis né dans la nature.

Attiré par les courses de longues distances, Meier s’intéresse alors aux épreuves Ultra-Trail. Dans sa tête, c’est clair, il se consacrerait à ces épreuves.

J’ai commencé à m’entraîner sérieusement, mais au début c’était très difficile. Les muscles d’un cycliste ne sont pas bien adaptés pour de la course en sentier, explique Meier, sourire en coin. J’avais plusieurs blessures en raison des impacts et je ne m’entraînais pas de la bonne façon.

Malgré ces embûches, pas question d’abandonner. Pour lui, c’est le défi dont il avait besoin.

Avec le vélo, j’ai tout fait, tout essayé : vélo de montagne, route, piste et cyclocross. Je ne voyais plus de grand challenge sur le vélo , justifie Meier, qui continue de rouler une à deux fois par semaine. En course à pied, je me sentais comme si j’avais 15 ans et que je montais un vélo pour la première fois. C’était une sensation de nouveau départ.

Christian Meier à l'effort pendant l'Ultra-Trail les Traces des Ducs de Savoir 2023

Ce qu’il aime, c’est que la progression est rapide et facile à quantifier. Il s’entraîne deux fois par jour, ce qui peut paraître beaucoup, mais au final, le volume d’entraînement est encore un peu moindre qu’en cyclisme, en raison des impacts que subit le corps.

Et après trois ans à se consacrer à ce sport, Meier atteint le niveau qu’il espérait.

Je fais plus de kilomètres, j’ai moins de blessures, je peux aller plus vite. Cette année, j’ai la sensation que je peux courir sur de grandes distances sans problème , admet-il.

Meier peut donc parcourir de plus longues distances, une bonne chose puisqu’il adore s’entraîner, qu’il préfère aux courses, selon ses dires.

Les courses servent à apprécier tout le travail fait pendant l’année . Elles sont une source de motivation pour la suite.

Une bonne dose de motivation

Christian Meier, 38 ans, a d’ailleurs eu une dose de motivation, la semaine dernière, en remportant la course des Traces des Ducs de Savoie, en France. Une épreuve de 153,5 km et 9310 m de dénivelé positif.

Le Canadien l’a emporté avec un temps de 19 heures 36 minutes et 35 secondes.

C’est difficile de trouver les mots, répond Meier, encore épuisé par la course, et surtout la nuit blanche. J’ai énormément travaillé pour toucher à cette victoire. Après trois ans d’entraînement, c’est beaucoup d’émotions.

C’est une surprise. Je pensais que je pouvais faire un podium, mais pas gagner. Il n’y pas si longtemps, pour moi, ce n’était pas tant un objectif, mais davantage un rêve.

Ce moment d’émotions, Meier a pu le savourer, ayant une avance de 21 minutes sur son plus proche poursuivant. Après le dernier virage, il restait 100 mètres et j’ai pu m’arrêter pour profiter du moment. Sentir les émotions de la foule, mes propres émotions et réaliser ce qui se passait.

Et une fois le fil d’arrivée franchi, l’euphorie a laissé place à la douleur.

C’est amusant, parce que pendant la course, tu focalises sur la tâche à accomplir : bien te nourrir, boire. Quand j’ai franchi l’arrivée, j’ai réalisé que j’avais mal aux jambes, j’avais froid. La douleur était intense.

Une douleur qu’on lui a demandé de comparer à ce qu’il avait vécu dans le cyclisme professionnel. Oui, un Grand Tour de trois semaines est très exigeant, admet Meier, mais c’est sur 21 jours. Les TDS, c’est une journée complète, sans sommeil.

Meier reconnaît qu’il a de dures journées sur le vélo, mais une journée couronnée de succès, aussi douloureuse, pas dans son souvenir. Difficile donc de trouver un comparatif.

Le seul possible se situe au niveau de l’envergure de l’événement, qui s’approche de ce qu’est le Tour de France, selon Meier. La course qu’il a remportée se déroulait dans le cadre du prestigieux événement de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Un événement de huit épreuves qui réunit toute la sphère de l’Ultra-Trail et qui reçoit une couverture médiatique comme aucun autre dans le milieu.

D’ailleurs, la différence entre la célèbre course Ultra-Trail du Mont-Blanc et les TDS, remportées par Meier, se situe essentiellement sur le plan du prestige et de l’histoire. En ce qui concerne le degré de difficulté, elles se ressemblent. Bref, c’est comme le Tour d’Italie et le Tour de France, pour reprendre une analogie reliée au cyclisme.

Lorsque questionné s’il a en tête l’épreuve UTMB, Meier répond que oui. Je me vois la faire l’année prochaine.

Et il se sert du Français Ludovic Pommeret comme source d’inspiration. Pommeret a remporté les TDS en 2022, avant de terminer 5e de l’UTMB cette année.

Pommeret a 48 ans, 10 ans plus âgé que Meier, ce qui fait dire au Néo-Brunswickois d’origine que ses meilleures années sont encore devant lui.