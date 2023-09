La Britannique Jamie Chadwick a eu l'occasion dimanche de se distinguer durant l'épreuve de Portland en Oregon du Championnat Indy NXT qu'elle a terminée en 6e place. C'était son cinquième top 10 dans les six dernières courses.

Chadwick (Andretti Autosport) avait déjà réussi à finir quatre fois dans le top 10, trois fois 10e et une fois 8e (à Nashville).

Dans l'avant-dernière étape de la saison, dimanche à Portland, la pilote britannique a profité d'un carambolage impliquant sept voitures au départ pour se faufiler et s'installer en 6e place.

Généralement loin des caméras, cette fois, Chadwick a eu droit à du temps d'antenne dans sa monoplace no 28 jaune aux couleurs de l'entreprise de transport de colis et de courriers DHL.

Ouvrir en mode plein écran Jamie Chadwick se défend bien face à Christian Rasmussen à Portland. Photo : Indy NXT

Elle a en effet vu le meneur au classement, le Danois Christian Rasmussen (HMD Motorsports), revenir fort dans ses rétroviseurs.

Impliqué dans le carambolage, Rasmussen a remonté le peloton et a collé à la monoplace no 28 de Chadwick au sixième tour.

Il lui a fallu six virages pour trouver l'ouverture et dépasser la pilote britannique, pugnace dans un duel serré qui lui aura certainement permis de se faire valoir aux yeux de la série et de son équipe.

Chadwick a ensuite calqué son rythme à celui de Rasmussen pendant 29 tours, et elle a terminé la course de 35 tours au 6e rang (après la sortie de piste d'un concurrent), à six dixièmes de seconde de Rasmussen. Une très bonne performance de la Britannique.

C'est un de ses coéquipiers, son compatriote Louis Foster, qui a remporté la course.

Jamie Chadwick, âgée de 25 ans, est maintenant 12e au classement du championnat nord-américain. Elle est 4e au classement des pilotes recrues inscrits (au nombre de 13).

Ouvrir en mode plein écran James Chadwick, pilote recrue de l'équipe Andretti Autosport Photo : Indy NXT / Andretti Autosport

Pour garder un pied en Europe, Jamie Chadwick poursuit en 2023 son travail en simulateur pour l'équipe F1 Williams et suit l'équipe de course à certains grands prix.

Les pilotes de la série Indy NXT disputeront ce week-end deux courses au célèbre circuit de Laguna Seca à Monterey en Californie, les 9 et 10 septembre, pour clore la saison 2023.

Christian Rasmussen n'est pas assuré du titre. Il a en effet 65 points d'avance sur un des coéquipiers de Chadwick chez Andretti Autosport, Hunter McElrea. Or, une victoire vaut 50 points.