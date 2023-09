Les nageurs russes pourront participer aux Jeux olympiques de Paris

Les nageurs russes pourront participer aux épreuves individuelles des prochaines compétitions internationales, dont les Jeux olympiques de Paris, s'ils respectent des « critères stricts, » notamment l'interdiction de parler aux médias.

C'est ce que la fédération World Aquatics (anciennement nommée FINA) a annoncé, lundi. Les athlètes russes et bélarusses, de même que leurs entraîneurs et les officiels de ces deux pays pourront prendre part aux événements sous bannière neutre, après avoir été bannis en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Les critères suivent les directives du Comité international olympique (CIO). Les équipes russes et bélarusses demeurent exclues. Les athlètes ne pourront pas appuyer publiquement l'invasion.

La fédération a en effet stipulé qu'un seul athlète de chaque pays visé pourra participer à chaque épreuve. Les deux nations n'auront donc pas de représentants aux relais, à la natation artistique, au plongeon synchronisé et au water-polo.

Un comité sera mis en place par World Aquatics pour vérifier les antécédents des athlètes, des entraîneurs et des officiels. L'objectif est de s'assurer qu'ils n'ont jamais appuyé la guerre avec des déclarations, des publications sur les réseaux sociaux ou des participations à des manifestations en faveur de l'invasion depuis son début, en février 2022.

Le nageur Evgeny Rylov pourrait donc être écarté, puisque le double médaillé d'or aux Jeux de Tokyo a été suspendu l'année dernière. Il avait porté un Z , symbole proguerre, lors d'un rassemblement en faveur de l'invasion au stade Loujniki, à Moscou.

Pour l'instant, le temps nécessaire afin d'effectuer ce processus de vérification n'est pas déterminé.

Les athlètes devront suivre le processus de qualification régulier pour participer aux Jeux olympiques. Le calendrier de compétitions inclut trois étapes de la Coupe du monde en octobre à Berlin (en Allemagne), à Athènes (en Grèce) et à Budapest (en Hongrie), ainsi que les Championnats du monde à Doha, au Qatar, en février 2024.

Les drapeaux et les hymnes russes et bélarusses ne seront pas permis. Les athlètes et leurs accompagnateurs devront porter le blanc.

World Aquatics est la dernière fédération à prendre position sur la situation des athlètes russes et bélarusses. Le CIO avait initialement demandé l'exclusion des athlètes au cours des jours qui ont suivi le début de la guerre, mais il a depuis adouci sa position au mois de décembre.

Malgré les défis auxquels nous faisons face sur la scène internationale, nous reconnaissons notre responsabilité de mettre en place un environnement compétitif, juste et inclusif pour tous les athlètes , a dit le président de World Aquatics, Husain al Musallam, dans un communiqué.