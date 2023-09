Carlos Alcaraz, tenant du titre, a nettement dominé lundi l'Italien Matteo Arnaldi (61e mondial) 6-3, 6-3 et 6-4 et s'est qualifié pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis.

Je suis content de l'intensité que j'ai mise du premier au dernier point, notamment en montant beaucoup au filet , a souligné l'Espagnol de 20 ans.

En quête d'un troisième titre du grand chelem, il n'a pas eu à défendre la moindre balle de bris dans les deux premières manches, mais dans la troisième, Arnaldi a réussi un bris pour mener 2-1.

Il n'en fallait pas plus pour rappeler à Alcaraz qu'une place en quarts était en jeu : le numéro un mondial, qui sait déjà qu'il rendra cette place à Novak Djokovic à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, a immédiatement recollé et pris le service de l'Italien dans l'ultime jeu du match.

Fidèle à sa conception du jeu, et sentant le match à sa main, Alcaraz a fait le spectacle en multipliant les coups spectaculaires, jouant parfois au chat et à la souris avec un adversaire qui n'a pas démérité et s'est battu jusqu'au bout.

Seul éventuel signe d'inquiétude : il a joué avec un énorme bandage à la cuisse gauche, mais, dans les faits, l'Espagnol n'a pas eu l'air de vraiment souffrir.

J'ai ressenti une petite douleur à la jambe gauche, mais rien de sérieux. Le bandage est une précaution , a-t-il affirmé.

Alcaraz affrontera au prochain tour Alexander Zverev (12e), finaliste en 2020, qui a battu Jannik Sinner (6e) en fin de soirée à New York.

Sacha [Zverev] joue bien. En quarts, ce sera compliqué , a dit l'Espagnol.

Alexander Zverev (12e) a mis 4 h 41 pour écarter en cinq manches 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 et 6-3 Sinner (6e), pourtant handicapé par des douleurs aux cuisses dès la deuxième manche.

C'est le match le plus long de ma carrière à l'US Open... C'est pour ça que je vis, c'est ce que j'adore. L'an dernier, quand je ne pouvais pas jouer, c'est exactement ça qui m'a manqué : finir au milieu de la nuit, un match si long et difficile, devant le public du court Arthur-Ashe , a expliqué l'Allemand de 26 ans.

Il avait manqué le tournoi 2022 en raison d'une grave blessure à la cheville droite survenue en demi-finales à Roland-Garros face à Rafael Nadal.

Dans la quatrième manche, je pensais être fini, mais j'ai retrouvé de l'énergie grâce au public , a-t-il avoué.

Il n'y aura donc pas de revanche du mémorable quart de finale 2022, qui avait vu Sinner s'incliner en cinq manches face à Alcaraz.

Zverev aura-t-il récupéré de ce duel éreintant contre l'Italien au moment d'affronter l'un des joueurs les plus physiques de l'histoire? Je suis là pour jouer. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais je ferai de mon mieux , a-t-il promis.

En après-midi, Andrey Rublev (no 8) a battu le Britannique Jack Draper en quatre manches de 6-3, 3-6, 6-3 et 6-4, et Daniil Medvedev (no 3) a vaincu Alex de Minaur (no 13) en trois manches de 2-6, 6-4, 6-1 et 6-2.