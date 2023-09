Après 207 jours d’attente, la saison 2023 de la NFL s’amorcera jeudi, avec une rencontre entre les Lions de Détroit et les champions en titre, les Chiefs de Kansas City.

De nouveau cette année, ce sont 32 équipes qui disputeront 17 matchs de saison régulière. Seulement 14 formations obtiendront ensuite leur billet pour les éliminatoires, dans l’espoir de remporter le Super Bowl LVIII, le 11 février prochain en banlieue de Las Vegas.

Voici ce que vous devrez surveiller lors des prochains mois.

Chiefs–Eagles, prise 2?

Protagonistes du dernier Super Bowl, les Chiefs et les Eagles de Philadelphie sont de nouveau les favoris pour compléter la carte de la grande finale, le 4 février prochain, selon les différentes maisons de paris. Une seule affiche de la grande messe du football américain s’est répétée l’année suivante : les Cowboys de Dallas avaient triomphé devant les Bills de Buffalo en 1993 et 1994.

Publicité

Depuis, la NFL nous a habitué à de grandes surprises et rares sont les années où l’état des forces n’est pas chamboulé. À titre d’exemple, il y a un an jour pour jour, très peu de gens voyaient les Eagles accéder au Super Bowl. Ce sont plutôt les Bills et les Buccaneers d’un certain Tom Brady qui étaient favorisés.

Si rien ne garantit donc une finale Chiefs–Eagles, il faut tout de même les garder à l’œil.

Le quart-arrière Patrick Mahomes sera de nouveau l’homme de la situation à Kansas City, au sein d’une attaque dont le seul gros morceau en moins, le plaqueur Orlando Brown, a été dignement remplacé par Jawaan Taylor. L’unité défensive, essentiellement inchangée, demeure potable. Mais encore cette saison, les Chiefs iront aussi loin que Mahomes, joueur par excellence de la NFL en 2022, le leur permettra.

Il est moins certain que les Eagles vont rééditer leur année de rêve, ponctuée d’un bond de 9 à 14 victoires en saison régulière. L’éclosion de Jalen Hurts est la principale cause de leur ascension vers le sommet de la Nationale. L’ancien quart-arrière de l’Université de l’Alabama a causé des maux de tête aux défenses adverses avec ses jambes, mais aussi avec une forte amélioration de ses habiletés de passeur. Ses 3701 verges aériennes et ses 22 passes de touché (contre seulement 6 interceptions) en 2022 représentent des sommets personnels. Il était le plus proche poursuivant de Mahomes au scrutin du joueur par excellence.

Publicité

Fort d’une entente de cinq ans et de 255 millions de dollars paraphée en avril, Hurts devra plus que jamais combler de fortes attentes. Si sa polyvalence a aidé Philadelphie à élargir son cahier de jeux et à devenir l’une des attaques les plus imprévisibles du circuit, il devra être prêt à affronter des défenses qui auront fait leurs devoirs pendant la saison morte. L’éclosion des quarts-arrières mobiles en NFL ne dure rarement plus d’une saison. Parlez-en aux Lamar Jackson et Robert Griffin III de ce monde…

Si Hurts tient le coup, les Eagles seront à nouveau une menace. L’équipe de la Pennsylvanie a conservé les services de la plupart de ses meilleurs joueurs défensifs, hormis le demi C.J. Gardner-Johnson. Et Fletcher Cox, Haason Reddick, Darius Slay et compagnie seront maintenant épaulés du joueur de ligne défensive Jalen Carter, 9e choix au total du dernier repêchage.

Une carte cachée new-yorkaise

Si les principales puissances du circuit Goodell ont gardé l’essentiel de leur effectif intact, une équipe pourrait se joindre à elles après des années de vache maigre. Les Jets de New York ont réalisé le coup de l’été en faisant l’acquisition d’Aaron Rodgers après des mois de saga entre le quart-arrière vedette et les Packers de Green Bay.

Ouvrir en mode plein écran Après 18 saisons à Green Bay, Aaron Rodgers veut offrir un premier titre du Super Bowl aux Jets depuis 1969. Photo : Getty Images / Elsa

Rodgers avait déjà annoncé son intention de venir jouer dans la Grosse Pomme via le balado de l’ancien joueur Pat McAfee, 40 jours avant que l’échange soit complété.

Dès lors, l’engouement pour les Jets au sein de la planète football s’est décuplé. L’équipe jongle avec les quarts-arrières depuis des années et n’a pu obtenir un retour sur leurs investissements en Zach Wilson (2e choix au total du repêchage de 2021) et Sam Darnold (3e en 2018). Ils semblent maintenant avoir une chance inouïe de disputer des premiers matchs éliminatoires depuis 2010 et d'accaparer le trône dans la Division est de l’Américaine, longtemps propriété des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pour la première fois depuis 2002.

Maintenant, 147 victoires, 475 passes de touché et un Super Bowl plus tard, Aaron Rodgers a le beau défi d’amener une jeune équipe au niveau supérieur. Dans quelle forme le vétéran de 39 ans se présentera-t-il? Verra-t-on le Aaron Rodgers des beaux jours? Ira-t-il plutôt y obtenir de modestes résultats comme son prédécesseur Brett Favre, échangé de Green Bay à New York 15 ans plus tôt?

Rodgers joint un groupe qui comprend les recrues offensive et défensive de la dernière année, le receveur Garrett Wilson et le demi de coin Ahmad Sauce Gardner. Ils misent également sur ce qui pourrait potentiellement être le meilleur duo de porteurs de ballon du circuit en Breece Hall et Dalvin Cook, l’ancien des Vikings du Minnesota. Le noyau est jeune, mais la moyenne d’âge de l’équipe est néanmoins la plus élevée de la NFL (27,36 ans). Il y a donc un coup à jouer pour les hommes en vert.

L’Américaine sera toutefois extrêmement relevée. En plus des Chiefs et des Bills, les Bengals de Cincinnati, les Chargers de Los Angeles, les Jaguars de Jacksonville et les Ravens de Baltimore ne devraient pas laisser leur place.

Les Canadiens à surveiller

Ce sont 21 représentants de l’unifolié ont été retenus au sein des formations de 53 joueurs des équipes de la NFL, mardi dernier. Huit d’entre eux devraient être des partants, dont les Québécois Matthew Bergeron, avec les Falcons d’Atlanta, et Benjamin St-Juste, avec les Commanders de Washington.

Ouvrir en mode plein écran Matthew Bergeron Photo : AP / Brynn Anderson

St-Juste en sera à une deuxième saison dans la capitale américaine. Le demi de coin a été repêché au troisième tour, l’an dernier. Matthew Bergeron a quant à lui été choisi 38e au total ce printemps. Une blessure majeure au genou à son nouveau coéquipier Matt Hennessy a ouvert la porte au natif de Victoriaville pendant le camp d’entraînement. Il entamera la campagne comme garde à gauche titulaire.

Sidy Sow, choix de quatrième tour (117e au total) des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a également été retenu au sein de la ligne offensive de son équipe lors de la publication de la formation finale. Ce sont toutefois Cole Strange et Mike Onwenu qui devraient obtenir les responsabilités de gardes titulaires, devant la recrue de Granby.

Les Chargers de Los Angeles miseront sur trois joueurs canadiens. Ils occupent de nouveau le sommet de la NFL à ce chapitre cette saison.