Les plus travaillants des circuits professionnels américains

On dit que le travail mène au succès.

Et si la recherche effectuée pour le texte qui suit démontre que les meilleurs de chacune des grandes ligues professionnelles nord-américaines sont parmi les plus assidus au travail, en termes de minutes jouées, ou de tentative de geste significatif, ce n’est pas Patrick Mahomes qui a lancé le plus de ballons, ou Connor McDavid qui a passé le plus de temps sur la patinoire.

Tour d’horizon des joueurs les plus travaillants en Amérique du Nord.

LNH 2022-2023

Bien évidemment que ce n’est pas un attaquant qui a passé le plus de minutes sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey l'an dernier. Les 22 joueurs les plus utilisés étaient des défenseurs, avec en tête de liste, Drew Doughty, qui a joué un total de 2124 minutes et 33 secondes, soit un peu plus de 35 heures.

Suivent Erik Karlsson, Miro Heiskanen, Rasmus Dahlin, Devon Toews, et Quinn Hughes qui ont tous joué au-dessus de 2000 minutes. Qui a été l'attaquant le plus utilisé? Connor McDavid… Le meilleur joueur de la ligue a joué 1835 minutes 37 secondes.

Ouvrir en mode plein écran Cole Caufield et Juuse Saros Photo : usa today sports / Christopher Hanewinckel

Si Linus Ulmark a remporté le trophée Vézina et maintenu la meilleure moyenne de but allouée, il n’est pas le gardien qui a été le plus occupé. Juuse Saros s’est tenu debout devant le filet pendant 3809 minutes et 58 secondes, et, forcément, c’est lui qui a reçu le plus de tirs, pour un total de 2099. En termes de minutes, Connor Hellebuyck et Alexander Georgiev ont complété le top 3, et John Gibson se retrouvait entre Saros et Hellebuyck pour le plus grand nombre de tirs reçus.

MLS 2022

Ouvrir en mode plein écran Michael Bradley Photo : Associated Press / Nick Wass

L’an dernier, c’est le milieu de terrain du Toronto FC, Michael Bradley, qui a effectué le plus de passes au total, soit 2058, 40 de plus que son plus proche poursuivant, Carles Gil, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Ils étaient les deux seuls joueurs avec plus de 2000 passes.

Cette année, au moment de publier, le milieu du Galaxy, Riqui Puig, compte 1866 passes, presque 200 de plus que celui qui le suit, Steven Moreira, du Crew.

Et pour les minutes sur la pelouse? Cinq gardiens ont joué toutes les minutes de tous les matchs du calendrier, et un seul joueur sans gants les a accompagnés dans ce palmarès, soit le défenseur du Union, Jakob Glesnes. Mention à Michael Bradley qui est arrivé à court de 10 minutes de réussir le coup.

Pour la présente saison, le défenseur d’Atlanta United, Brooks Lennon, a été impliqué dans toutes les minutes de matchs prévues jusqu’à maintenant.

NFL 2022

Les statistiques pour le plus grand nombre de verges amassées sont constamment dans la conversation, mais qui sont ceux qui ont essayé le plus souvent?

Ouvrir en mode plein écran Tom Brady Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Chez les quarts-arrière, c’est Tom Brady qui s’est le plus servi de son bras, avec 733 tentatives de passe, 34 de plus que celui qui le suit dans ce classement, Justin Herbert, des Chargers. Patrick Mahomes, le meneur pour les gains, est troisième au niveau des tentatives.

Chez les porteurs de ballon, Derrick Henry, des Titans, s’est vu confier le ballon ovale 349 fois, 9 de plus que Josh Jacobs, des Raiders, alors que les deux ont terminé la saison dans l'ordre inverse pour le nombre de verges accumulées. Nick Chubb, des Browns, est le seul autre porteur à avoir couru plus de 300 fois, avec 302 tentatives, et se classe troisième aussi au niveau des gains.

Puisque la présence est valorisée au travail, notons que chez les botteurs, c’est Corliss Waitman, alors avec les Broncos, qui a dû se lever le plus souvent du banc pour aller s’exécuter. Il a pris 96 bottés, 6 de plus que Ryan Stonehouse, des Titans, seul autre membre du club des plus de 90 coups de pied.

NBA 2022-2023

Encore une fois, on regarde du côté de la carte de temps. C’est Jacob Gilyard qui a passé le plus de temps en moyenne sur le terrain, unique joueur au-dessus de la barre des 40 minutes, avec une moyenne de 40,08. Suivent Pascal Siakam des Raptors, Kyrie Irving, entre Brooklyn et Dallas, Jayson Tatum des Celtics, et James Harden des 76ers.

Ouvrir en mode plein écran Giannis Antetokounmpo et Norm Powell bataillent pour le ballon Photo : La Presse canadienne / Chris O'Meara/AP

Pour réussir des points, il faut lancer. Si LeBron James a été celui qui a tenté le plus de tirs, soit 22,2 en moyenne, il a dû se contenter du deuxième rang pour les paniers réussis, derrière Giannis Antetokounmpo. Luka Doncic, des Mavericks, et Jayson Tatum étaient les seuls autres avec des moyennes de tentatives au-dessus de 21.

MLB 2022

Ici, c’est la répétition des gestes qui est récompensée. Chez les lanceurs, il y a eu égalité entre Corbin Burns, des Brewers, et Gerrit Cole, des Yankees qui comptaient tous les deux 3274 lancers. Ils étaient suivis de Sandy Alcantara, des Marlins, avec 3248, presque 100 lancers de plus que le suivant, Miles Mikolas, des Tigers. À noter que Cole est actuellement deuxième cette saison.

Un autre geste est celui de se lever pour faire acte de présence au bâton. La saison dernière, Marcus Siemen, des Rangers, s’est exécuté 724 fois. Freddie Freeman et Trea Turner, tous deux avec les Dodgers, l’ont imité à 708 reprises, et c’est 706 fois que Vladimir Guerrero Jr et Francisco Lindor, des Mets, ont fait de même. Ils étaient les seuls avec plus de 700 présences au bâton. Semien est toujours parmi les meneurs cette année.