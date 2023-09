Le parcours atypique vers la NFL de Catherine Raîche

Depuis l’an dernier, la Montréalaise Catherine Raîche occupe les postes de directrice générale adjointe et vice-présidente des opérations football des Browns de Cleveland.

Et cette dernière a connu un parcours unique pour se frayer un chemin vers la NFL.

Elle a d’abord occupé le poste de directrice générale adjointe avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football, une première dans la LCF .

Puis Raîche s’est jointe aux Argonauts de Toronto à titre de directrice de l’administration football en 2018, avant de faire le saut dans la NFL avec les Eagles de Philadelphie en 2019 après un bref passage dans la XFL.

Si son ascension est fulgurante, la principale intéressée ne semble pas trop y porter attention.

J’essaie toujours de regarder vers l’avant, je ne passe pas beaucoup de temps à y réfléchir , a-t-elle précisé au micro de l’émission Pénélope, lundi.

Lorsqu’elle a commencé comme stagiaire avec les Alouettes en 2015, Catherine Raîche travaillait pour une firme d’avocats de jour, en plus de poursuivre sa maîtrise en fiscalité de soir.

Ses week-ends étaient donc dédiés au football, à un moment de sa vie où les rouages de la gestion d’une équipe lui étaient encore inconnus.

J’ai profité de ces quelques mois, de février à décembre, pour apprendre. Quand je pouvais contribuer, j’essayais de montrer ce que je pouvais apporter à l’équipe, mais j’étais en mode apprentissage.

Cultiver sa curiosité intellectuelle est d’ailleurs un conseil qu’elle donnerait à quiconque souhaiterait suivre ses traces.

Ma mentalité a toujours été d’en prendre plus, de vouloir en faire plus, de vouloir en apprendre plus , a-t-elle souligné.

Parfois, on me donnait un mandat, on me confiait un projet et je n'avais aucune idée comment j’allais l’exécuter, mais je ne disais pas non , je disais : ‘’Oui, je vais me débrouiller.’’

Un soutien indéfectible et des mentors précieux

La transition du métier d’avocate au poste de junior avec les Alouettes en a surpris plusieurs dans l’entourage de Catherine Raîche, mais pas sa mère.

Elle m’a toujours soutenue, elle savait que j’avais un plan, que ce que je fais est calculé pour me rendre à un certain endroit. Elle a toujours été très fière, à mes côtés, même quand j’ai quitté ma pratique en droit.

Catherine Raîche s’estime chanceuse d’avoir également pu bénéficier de l’appui de son entourage, principalement composé d’hommes, pour progresser dans le domaine.

Elle fait notamment référence à Jim Popp, l’ancien directeur général des Alouettes, à Marc Trestman dans la XFL et aux directeurs généraux des Eagles de Philadelphie et des Browns de Cleveland, Howie Roseman et Andrew Berry.

J’ai été vraiment chanceuse dans mon parcours d’avoir ces gens-là, qui ont cru en moi, qui m’ont donné une chance et m’ont laissée grandir. Je pense que ça a contribué de façon significative à mon développement et à celui de ma carrière.

Si elle déplore la faible présence féminine historiquement dans le sport masculin, Catherine Raîche se dit flattée à l’idée d’être un modèle pour les prochaines femmes qui voudraient atteindre un jour la NFL .

J’espère qu’avec les années, il va y en avoir de plus en plus. Si je peux aider, ça me fera le plus grand plaisir. Je pense que le sport sera en meilleure position quand on va s’assurer qu’il y a de la diversité non seulement de genre, mais d’âge et d'expérience.

Je vois de plus en plus d’initiatives au sein de la LCF pour inclure les femmes, tant au niveau du personnel d’entraînement que du côté administratif et opérationnel. Je suis toujours vraiment fière de voir que le développement continue , a-t-elle ajouté.

Passer près du but, un apprentissage supplémentaire

Si plusieurs voient en Catherine Raîche la potentielle première directrice générale de l’histoire de la NFL, force est de constater que c’est passé bien près.

En 2022, les Vikings du Minnesota ont congédié leur directeur général Rick Spielman et la Québécoise a participé au processus d'entrevue pour le poste.

C’est finalement Kwesi Adofo-Mensah, ancien vice-président des opérations football des Browns de Cleveland, qui a été l’heureux élu, ce qui a ouvert la porte à Raîche pour se joindre à la formation de l’Ohio.

Cette dernière ne parle pas de déception, mais plutôt d’une expérience formidable, elle qui se dit honorée d’avoir été considérée.

Elle voit d’un bon œil la chance de continuer d’apprendre au quotidien, mais aussi de vivre davantage de situations variées pour être prête lorsque la chance se représentera.