Les clubs saoudiens et iraniens vont reprendre leurs confrontations sur terrain adverse, et non sur terrain neutre comme c'était le cas depuis sept ans, selon un accord conclu sur fond de rapprochement entre les deux pays, a annoncé lundi la Confédération asiatique (AFC).

La décision des fédérations de football saoudienne et iranienne, qui s'inscrit dans ce contexte, va renforcer les liens entre les milieux footballistiques des deux pays rivaux, s'est félicité l'AFC dans un communiqué.

Elle permettra à leurs clubs d'accueillir des matchs sur leur propre terrain et de se rendre chez leurs adversaires, permettant une expérience plus enrichissante (...) pour les amateurs comme pour les joueurs , a-t-elle ajouté.

L'Arabie saoudite à majorité sunnite et l'Iran à majorité chiite avaient rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants de la République islamique qui protestaient contre l'exécution par Riyad d'un religieux chiite.

L'AFC avait alors trouvé un arrangement, qualifié à l'époque de très malheureux , permettant aux équipes des deux pays de s'affronter sur terrain neutre.

Riyad et Téhéran ont rétabli leurs liens diplomatiques cette année dans le cadre d'un accord conclu en mars sous l'égide de la Chine.

Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, s'est rendu le mois dernier en Arabie saoudite, où il a assuré que les relations allaient dans la bonne direction .

La mesure annoncée lundi par l'AFC concerne en premier lieu les matchs de la Ligue des champions d'Asie, qui débute mi-septembre. Le 19, le club saoudien d'Al Nassr, où évolue notamment la vedette portugaise Cristiano Ronaldo, doit ainsi se rendre sur le terrain de Persépolis, à Téhéran.

La veille, Al-Ittihad, un autre club saoudien, accueillera pour sa part la formation iranienne de Sepahan à Riyad.