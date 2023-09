Les Canadiennes ont défait l’équipe des États-Unis U24 par la marque de 21-12 en finale du tournoi de la série féminine FIBA 3 contre 3, à Montréal, dans le cadre du festival Distrix.

Le quatuor canadien, composé des jumelles Michelle et Katherine Plouffe, Kacie Bosch et Paige Crozon, défend donc son titre acquis dans la métropole québécoise en 2022.

L’équipe canadienne remporte ainsi son cinquième titre de la saison, en neuf tournois disputés. Les Canadiennes présentent d’ailleurs le meilleur taux de victoires avec 87 %.

Mieux encore, elles sont parfaites en sol canadien cet été. Non seulement ont-elles remporté les tournois d’Edmonton, Québec et Montréal, mais elles ont aussi inscrit la victoire à chacun de leurs 15 matchs disputés à la maison.

C’est une bonne sensation [de gagner le tournoi], a déclaré Michelle Plouffe, quelques minutes après la victoire. On est ici avec notre famille et les partisans de Montréal et c’est toujours agréable de jouer ici.

La finale a été chaudement disputée entre les Canadiennes et les Américaines U24, menées par les vedettes de la NCAA Cameron Brink et Hailey Van Lith.

Les deux équipes s’affrontaient pour une quatrième fois en quelques semaines. Chaque fois, le résultat a été serré et à l’avantage du Canada.

Encore une fois, le duel était d’une grande intensité, avec du jeu très physique, très rapide et peu d’espace pour manœuvrer.

Une intensité qui semble avoir dérangé les Américaines à quelques occasions. On les a senties agacées et même perdre leur sang-froid au cours du duel, qui aura duré 7 min 17 s.

Les jumelles Plouffe l’ont d’ailleurs reconnu après leur victoire, leur calme est l’une de leurs grandes forces.

C’est notre force, mais aussi notre personnalité, a admis Michelle. On a l’expérience. On sait que si l’on reste calme, ça va bien. Oui, on vit des émotions, mais si l’on se laisse emporter, on perd notre rythme.

On reste concentrées et ça aide beaucoup quand les émotions sont comme ça [elle image des montagnes russes avec sa main] pendant le match avec les contacts, la chaleur, les frustrations, a ajouté Katherine. On est constante et l’on prend du plaisir à jouer.

Michelle Plouffe a été élue meilleure joueuse du tournoi. Photo : Sherry Lee

Les Canadiennes ont pris le contrôle grâce entre autres à la performance de Michelle Plouffe, qui a réussi quatre tirs de deux points (l’équivalent du tir de trois points en basketball 5 contre 5). Michelle a d’ailleurs été élue meilleure joueuse du tournoi.

Un honneur qu’elle apprécie, mais pas autant que la victoire. Le plus important c’est que notre équipe gagne des matchs. C’est cool d’avoir cette reconnaissance, mais pour moi si on gagne sans le plaisir, ça ne vaut rien.

Les Canadiennes prendront quelques jours de repos à la maison avant de se diriger vers la Mongolie pour les finales de la série féminine FIBA 3X3.

Ensuite, la prochaine étape sera le tournoi de qualification olympique en vue des Jeux de Paris 2024, un tournoi qui aura lieu au printemps prochain.

Deux vedettes de la NCAA à Montréal

Les spectateurs présents au Quartier des spectacles de Montréal ont eu l’occasion de voir à l'œuvre deux des plus beaux espoirs du basketball féminin américain : Cameron Brink et Hailey Van Lith.

Brink, 21 ans, disputera sa dernière saison avec l’Université Stanford, avec qui elle a remporté le titre NCAA en 2021. Elle devrait être parmi les premières choisies au prochain repêchage de la WNBA.

Jouer des tournois de 3 contre 3 me permet de développer davantage mes habiletés, a raconté Brink, en marge du tournoi de Montréal. À Stanford, à 5 contre 5, mon rôle est défini. Ici, je peux dribler le ballon, prendre davantage de lancers. C’est vraiment une bonne expérience pour moi.

Brink a comme bon ami la vedette de la NBA Steph Curry. Les deux se connaissent depuis leur enfance. Pendant sa blessure à une cheville, Curry a souvent été aperçu aux matchs de Stanford pour encourager Brink.

L’autre vedette de la NCAA présente était Van Lith, qui vient de joindre les rangs de l’Université d'État de la Louisiane. Le mentor de Van Lith était Kobe Bryant.

Et c’est Kobe lui-même qui avait approché Van Lith pour lui offrir de la conseiller. L’Américaine de 21 ans a eu la chance de s’entraîner quelques fois avec la fille de Kobe, Gianna, sous la supervision de la légende de la NBA.

Tout comme Brink, Van Lith devrait être parmi les premières choisies lors du prochain repêchage de la WNBA.

Avant le tournoi de Montréal, Brink et Van Lith avaient participé au tournoi de Québec, où elles s’étaient également inclinées en finale devant les Canadiennes.