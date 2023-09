L'Américain Ben Shelton a continué de ravir la foule new-yorkaise dimanche en l’emportant 6-4, 6-3, 4-6 et 6-4 contre son compatriote Tommy Paul, 14e tête de série, en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

Shelton, 20 ans et 47e au classement de l’ATP, accède aux quarts de finale d’un tournoi majeur pour la deuxième fois de sa carrière après les Internationaux d'Australie en janvier dernier.

Une belle façon de prendre sa revanche puisque c’est justement Paul qui l’avait éliminé à Melbourne.

J’ai appris comment être fort mentalement [en Australie] , a-t-il expliqué après la rencontre, dimanche. Il ajoute qu’il a désormais la foi en sa capacité de gagner des matchs et de se rendre loin au sein des grands tournois.

Publicité

Shelton devient le plus jeune Américain à atteindre ce stade de la compétition à New York depuis Andy Roddick en 2002.

Paul a imposé son rythme en début de match et s’est emparé des trois premiers jeux, mais Shelton a vivement répliqué en en remportant six des sept suivants.

Avec la première manche en poche, le jeune Américain a dicté l’allure du reste du match. Il a accéléré le jeu et créé des situations dangereuses pour Paul. Il a réussi 16 as et servi deux balles à 240 km/h, un record de l’édition 2023 des Internationaux des États-Unis.

En quarts de finale, Shelton affrontera le gagnant du duel entre son compatriote Frances Tiafoe (no 10) et l’Australien Rinky Hijikata (110e).

L'Américain Taylor Fritz (no 9) et le Serbe Novak Djokovic (no 2) seront les deux têtes d'affiche masculines dimanche.