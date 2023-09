Le baseball majeur existe depuis 1876. Lorsqu’un joueur de la MLB compile des statistiques inédites, c’est donc loin d’être anodin.

Jeudi dernier, Ronald Acuna fils s’est marié durant la journée. Puis, le soir venu, il a cogné un grand chelem face aux Dodgers de Los Angeles. Âgé de seulement 25 ans, le voltigeur des Braves d’Atlanta est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire du baseball majeur à atteindre les plateaux des 30 circuits et des 60 buts volés en une saison.

Qui plus est, Acuna est également devenu le premier joueur de l'histoire à connaître deux saisons d'au moins 30 circuits et 30 vols de but avant de célébrer son 26e anniversaire.

Avant Acuna, les auteurs de 30 circuits qui avaient volé le plus grand nombre de buts étaient Eric Davis (37 circuits et 50 buts volés en 1987 avec Cincinnati) et Barry Bonds (33 circuits et 52 buts volés en 1990 avec Pittsburgh).

Cette nouvelle a fait la manchette à travers la planète.

Lorsqu’on compare les statistiques d’Acuna avec celles de tous les joueurs qui l’ont précédé, on peut arguer qu’il affiche la plus pure combinaison de puissance et de vitesse jamais vue. C’est un peu comme si, d’un point de vue génétique, ses parents lui avaient permis de résoudre la quadrature du cercle.

Avant le match de dimanche, Acuna comptait 32 circuits et 63 buts volés à sa fiche. S’il devait maintenir la même cadence au cours des prochaines semaines, la vedette des Braves pourrait boucler la saison avec 38 circuits et 75 larcins. Il lui en faudrait alors très peu pour atteindre la combinaison des 40 circuits et des 70 buts. De telles statistiques feraient de lui une sorte d’extra-terrestre.

Pour mettre la saison de Ronald Acuna fils en perspective, soulignons que depuis le début des années 2000, seulement trois joueurs (Jose Reyes, Jacoby Ellsbury et Scott Podsednik) ont réussi à voler plus de 70 buts au cours d’une saison.

***

Le hic, c’est que les dirigeants de la MLB ont modifié des règles en vue de la saison 2023. Et en raison de ces changements, il est plus difficile de comparer Acuna avec les joueurs du passé.

Dans le but de rendre le jeu plus excitant, les dirigeants de la MLB ont notamment décrété que les buts allaient désormais mesurer 18 pouces carrés (45,72 cm) au lieu de 15 pouces carrés (38,1 cm). Ce subtil changement a eu pour effet de réduire la distance entre les coussins de 4,5 pouces (11,43 cm).

Les nouvelles règles forcent aussi les lanceurs à s’exécuter plus rapidement au monticule. Lorsqu’un coureur atteint les sentiers, les lanceurs doivent effectuer un lancer toutes les 20 secondes, à défaut de quoi une balle est automatiquement portée au compte du frappeur.

Par ailleurs, lorsqu’ils soupçonnent un coureur de vouloir voler un but, les lanceurs n’ont droit qu’à deux relais pour tenter de le prendre à contre-pied. Si un lanceur tente un troisième relais et qu’il échoue à retirer le coureur, ce dernier avance automatiquement d’un coussin supplémentaire.

Avec des règles aussi avantageuses, il est permis de se demander combien Rickey Henderson, Lou Brock ou Vince Coleman (qui ont tous trois connu des saisons plus de 100 buts volés au cours des années 1970 et 1980) auraient pu parcourir de kilomètres sur les sentiers au cours d’une saison.

À preuve, ces nouvelles règles ont fait en sorte que la moyenne de buts volés par rencontre s’est accrue de 39,2% cette saison par rapport à l’été 2022. Si la tendance se maintient, on enregistrera environ 1000 buts volés de plus cette saison. Ronald Acuna fils, qui n’avait jamais volé plus de 37 buts auparavant, illustre parfaitement cette nouvelle tendance.

***

Mais le plus intéressant dans cette histoire, c’est que les dirigeants des équipes semblent désormais plus enclins à laisser leurs joueurs courir sur les sentiers.

Au début des années 2000, les organisations se sont mises à embaucher des diplômés en économie et en mathématiques pour identifier les inefficacités du jeu et du marché du baseball. Le phénomène Moneyball s’est alors répandu aux quatre coins de la MLB.

Les gérants des équipes ont alors reçu l’ordre de limiter les vols de buts au maximum parce que près du tiers des coureurs se faisaient épingler par la défense. Cette tactique étant jugée inefficace, les organisations se sont systématiquement tournées vers la longue balle pour maximiser leur attaque. En conséquence, elles se sont alors mises à ignorer les coureurs très rapides et à privilégier l’embauche de frappeurs puissants et/ou présentant des moyennes de présence sur les sentiers élevées.

Ce changement de paradigme a rendu le baseball plus statique que jamais. D’année en année, les gradins des stades ont commencé à se vider et les audiences télé ont chuté. En 2022, la MLB a d’ailleurs connu sa pire année aux guichets depuis 1997.

C’est en plein pourquoi une panoplie de nouvelles règles ont été mises en place cette saison.

Dans les officines des équipes de la MLB, les analystes et mathématiciens semblent maintenant avoir retourné leur veste. Parce que les receveurs ne parviennent plus à retirer les voleurs de buts avec autant de régularité, certaines équipes ont manifestement recommencé à privilégier cette tactique. À lui seul, Ronald Acuna fils a volé plus de buts ou presque autant de buts que quatre équipes de la MLB!

Cogner 30 circuits et voler 60 buts au cours d’une saison est un exploit absolument remarquable. Même si les règles ont été modifiées, il pourrait s’écouler de nombreuses années avant qu’un autre joueur parvienne à imiter Ronald Acuna fils.

En attendant, il sera intéressant de voir si cette saison marquera le début d’une nouvelle ère de baseball axé sur la vitesse. Bref, le retour du vrai baseball.