Fernandez en quarts de finale du double à Flushing Meadows

Éliminée dès le premier tour du tournoi en simple, Leylah Annie Fernandez arpente toujours l'enceinte des Internationaux des États-Unis, mais en double cependant.

Dimanche, la Canadienne s'est qualifiée pour les quarts de finale avec sa partenaire américaine Taylor Townsend.

Sixième tête de série, le duo l'a emporté 7-6 (7/3) et 6-1 contre la Croate Donna Vekic et la Tchèque Karolina Pliskova.

La paire canado-américaine, finaliste aux Internationaux de France plus tôt cette année, n'a cédé son service qu'à une reprise ̶ en première manche ̶ , en plus d'être particulièrement efficace sur le retour du deuxième service, avec un taux de succès de 61 %.

Fernandez et Townsend ont réussi 30 coups gagnants, soit le double de leurs fautes directes, ce qui a pratiquement été l'inverse pour leurs adversaires.

Au prochain tour, Fernandez pourrait retrouver sa compatriote Gabriela Dabrowski qui fait équipe avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Dabrowski et Routliffe (nos 16) ont rendez-vous plus tard aujourd'hui avec les Tchèques Barbora Strycova et Marketa Vondrousova.