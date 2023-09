Pour une première fois depuis 2000, à Sydney, le Canada participera au tournoi olympique de basketball masculin l’été prochain, à Paris.

Les Canadiens l’ont emporté au compte de 88-85 face aux Espagnols, dimanche, et passent ainsi à la prochaine étape de la Coupe du monde de la FIBA.

L’élimination du Brésil et de la République dominicaine, plus tôt en matinée, a confirmé qu’une victoire du Canada allait lui octroyer un laissez-passer pour Paris, privilège réservé aux deux équipes les plus performantes des Amériques au mondial. À l’inverse, une défaite aurait éliminé la troupe de Jordi Fernandez de la compétition et aurait plutôt permis au Brésil de participer aux JO.

En retard par 12 points après trois quarts, les représentants de l’unifolié ont orchestré une spectaculaire remontée. Dillon Brooks a créé l’égalité avec un panier de trois points, puis la vedette Shai Gilgeous-Alexander a donné l’avance pour de bon aux siens.

Publicité

Il a confirmé l’effort de sa troupe en réussissant les quatre derniers lancers francs du match. Des réussites peu banales pour SGA , car les Espagnols y ont cru jusqu’à la toute dernière seconde. Le franc-tireur Alex Abrines a tenté un panier de trois points avant la fin du chronomètre de match, mais le ballon a touché l’anneau sans entrer dans le panier.

Gilgeous-Alexander a terminé le match avec 30 points, quatre rebonds et sept aides et a de nouveau été le pilier de la formation canadienne lors de cette rencontre. Constamment surveillé par deux adversaires, il a réussi à tirer son épingle du jeu et à mener sa troupe vers la prochaine étape.

Brooks l’a grandement épaulé à des moments importants. Sa récolte de 22 points est de loin sa plus grande du tournoi, mais c’est aussi – et surtout – sa prestation défensive qui aura permis au Canada de compléter la remontée.

Ils auront renversé la vapeur d’un match qui penchait largement en faveur des Espagnols, plus physiques et plus incisifs au panier en première demie. Le pivot Willy Hernangomez a inscrit 25 points, dont 18 lors des 20 premières minutes d’action. Dwight Powell et Kelly Olynyk se sont montrés impuissants face au géant adverse.

Hernangomez aura également participé à la récolte de neuf rebonds offensifs des siens en première mi-temps. À l’inverse, les Canadiens n’en ont obtenu qu’un. Si bien qu’au retour au vestiaire, les Espagnols détenaient l’avance 48-38.

Publicité

Le déficit de 10 points a été comblé rapidement au troisième quart, mais l’adversaire est rapidement retombé dans les bonnes grâces du début de rencontre et a profité de la contribution de ses joueurs les plus costauds pour se redonner une confortable avance. Un panier de trois points de Santi Aldama, des Grizzlies de Memphis en NBA, semblait avoir scié les jambes des Canadiens, alors en retard 69-61.

Mais, de nouveau, les Canadiens ont remonté la pente et se sont assurés du gain.

En quarts de finale mercredi, ils affronteront la Slovénie de Luka Doncic, meilleur pointeur du tournoi jusqu’à maintenant.