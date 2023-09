Dans un match où les Alouettes de Montréal y auront cru jusqu’en fin de quatrième quart, l’indiscipline des Oiseaux a permis aux Lions de la Colombie-Britannique de l’emporter 34-25 au stade Percival-Molson, samedi.

En retard par seulement deux points avec un peu moins de six minutes à faire, les Montréalais ont subi une interception dans la zone des buts. Lors de la séquence suivante, deux pénalités des Alouettes sur des jeux-clés défensifs – une première d’inconduite, puis une autre de rudesse envers le quart-arrière – ont mené au touché victorieux des Lions, une course de sept verges de Taquan Mizzell.

La défaite des Montréalais porte leur fiche à 6-5, ce qui les empêche de creuser le fossé entre les Tiger-Cats de Hamilton (4-6) et eux dans la course au 2e rang de l’Est. Les Lions demeurent 2e de l’Ouest, avec une fiche de huit victoires et quatre revers.

Les Alouettes semblaient avoir laissé derrière elles leur catastrophique deuxième demie de leur dernière rencontre à Winnipeg. Après une séquence parfaite de la défense, une première présence de l’attaque ponctuée d’un jeu truqué réussi a donné le ton. Le receveur Tyler Snead s’est improvisé quart-arrière en envoyant le ballon sur 25 verges pour son coéquipier Austin Mack.

Mais l’unité défensive des Lions, autrement, n’a pas cédé grand-chose à l’adversaire avant de rentrer au vestiaire. Les Alouettes se sont contentées de quatre placements. Cody Fajardo a constamment été forcé d’utiliser ses jambes, sous pression et incapable de repérer avec aisance ses receveurs.

La défense montréalaise a été plus généreuse que celle de l’adversaire. L’ancien des Oiseaux Vernons Adams fils a rejoint deux fois son receveur Alexander Hollins pour le majeur, la deuxième fois avec une réception de Hollins devant trois membres de la tertiaire avant de filer dans la zone des buts. L’unité de Noel Thorpe a déjà mieux paru.

Un départ canon en deuxième demie a toutefois permis aux Alouettes de reprendre l’avance. Déjà meneur de la LCF pour les verges sur réception cette saison, Mack en a rajouté avec un spectaculaire attrapé dans le fond de la zone des buts.

Heureusement pour les Lions, Adams fils a répliqué avec sa troisième passe de touché de la soirée, cette fois dans les mains de Keon Hatcher.

Le jeu du yo-yo s’est poursuivi au quatrième quart. William Stanback, jusque-là peu utilisé par les Alouettes, a franchi 69 verges pour le touché lors du tout premier jeu de l’acte. Mais ce ne fut pas suffisant pour mener les Montréalais à la victoire.

Un autre gros défi se présentera aux Alouettes lors des deux prochains week-ends, soit les Argonauts de Toronto, champions en titre et meneurs au classement de l’Est (8-1). Lors du seul duel entre les deux équipes cette saison, les Montréalais s’étaient inclinés 35-27.

À la mi-temps, les Alouettes ont rendu hommage à cinq de leurs anciens membres qui seront admis au Temple de la renommée de la LCF dans deux semaines, soit l’entraîneur Jacques Dussault, le président Larry Smith, le joueur de ligne défensive John Bowman, puis les joueurs de ligne offensive Josh Bourke et Lloyd Fairbanks.