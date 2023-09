Le CF Montréal battu par le Crew de Wilfried Nancy

Les buts étaient à l’honneur pour le retour de Wilfried Nancy à Montréal. Le Crew de Columbus est sorti vainqueur de ce duel contre le CF Montréal par la marque de 4-2, samedi, au stade Saputo.

L’ancien entraîneur-chef du CF Montréal, maintenant à la barre du Crew, était de retour au stade pour la première fois depuis son départ de Montréal, l’hiver dernier.

Il retourne à Columbus avec trois précieux points en banque, non sans souffrir.

En avant 3-0 après 45 minutes, le Crew a dû résister en deuxième mi-temps aux nombreuses pressions du CFM, dont le manque de finition s’est encore fait sentir.

Publicité

Des salutations chaleureuses, mais discrètes

Lors de l’entrée des équipes, les spectateurs assis derrière les bancs des joueurs se sont levés pour saluer Wilfried Nancy, qui a salué les partisans en retour, sourire aux lèvres.

En rejoignant son banc, Nancy a d’ailleurs fait quelques chaleureuses accolades à certains membres du personnel du CFM, dont Laurent Ciman.

Les protégés de Nancy lui ont donné toutes les raisons de sourire, et la défense montréalaise, elle, a donné des maux de tête à son entraîneur, Hernán Losada.

1:35 Wilfried Nancy était de retour au stade Saputo pour la première fois depuis qu'il est devenu l'entraîneur du Crew de Columbus. Photo : Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports

Dès la 12e minute de jeu, la passe de Julian Gressel vers Christian Ramirez dans la surface a été bloquée par la glissade de Gabriele Corbo… et redirigée derrière Jonathan Sirois.

Publicité

Quelque 10 minutes plus tard, Ousman Jabang, qui effectuait son premier départ dans la MLS, a laissé beaucoup d’espace à Diego Rossi qui a centré le ballon parfaitement. Cucho, oublié dans la surface par les défenseurs montréalais, a redirigé sagement de la tête au fond du filet pour faire 2-0 Columbus.

La première mi-temps de misère de la défense du CFM n’était pas terminée. Jabang a laissé filer Yaw Yeboah dans la surface. Ce dernier a repéré Cucho pour son deuxième but du match.

Un but contesté par les joueurs du CFM et des spectateurs, surtout après la présentation de la reprise sur l’écran géant. L’arbitre en chef, Filip Dujic, n’a pas été appelé à consulter la reprise et a confirmé le troisième but de Columbus.

La première mi-temps s’est conclue sous les huées de la foule, essentiellement dirigées vers l’arbitre.

À la reprise, c’est la défense de Columbus qui a cafouillé. L’ancien du CFM Rudy Camacho s’est fait soutirer le ballon par Jules-Anthony Vilsaint, ballon aussitôt récupéré par Kwadwo Opoku. Le résultat a soulevé la foule du stade Saputo.

Camacho semblait avoir péché par excès de confiance et Opoku a marqué son 2e but dans l’uniforme du CFM.

À la 65e minute, la défense montréalaise a commis une autre bourde lorsque George Campbell a fait chuter Cucho à la limite de la surface, à l’extrême droite de Sirois.

Après consultation de la reprise, l’arbitre a confirmé le tir de pénalité, converti par Cucho pour son troisième but de la rencontre.

L’entrée de Vilsaint a semblé revigorer l’attaque du CFM. À la 68e minute de jeu, le Québécois de 20 ans a redirigé le long centre de Matko Miljevic pour inscrire son premier but avec le CF Montréal.

Le CFM n’a cependant pas été en mesure de combler l’écart de deux buts.

Le CF Montréal était privé du défenseur Joel Waterman. Il n’était pas en uniforme en raison d’une blessure.

Plus de détails à venir.