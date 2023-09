Le Franco-canadien Mathieu Blanchard a pris le 4e rang de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix, samedi, franchissant la distance de 172 km en 20 h 54 min 25 s.

C’est l’Américain Jim Walmsley, 33 ans, qui a remporté l’édition 2023 (19:37:43), avec plus de 20 minutes d'avance sur son compatriote Zach Miller (19:58:58). Le Français Germain Grangier (20:10:52) a complété le podium.

Walmsley devient le premier coureur des États-Unis à triompher lors de la mythique épreuve d’endurance. L’ancien militaire natif de l’Arizona s’était installé dans les Alpes françaises en 2022 afin de se préparer à la course.

Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je me sentais bien en altitude, a-t-il souligné. Venir habiter ici, en France, depuis deux ans pour m'entraîner pour cette course, a eu un impact important sur mes entraînements et mes capacités dans les montées raides.

J'ai vécu de nombreux moments difficiles pendant le parcours, j'ai pensé à abandonner, mais mon sac à dos a commencé à s'alléger en fin de course. J'ai changé de chaussures et donné une nouvelle vie à mes pieds pendant un ravitaillement, puis j'avais les jambes pour accélérer. C'est beaucoup d'émotion, cette victoire, et j'espère que c'est la première d'une longue série.

Du côté de Blanchard, il s’agit d’une autre année où il se hisse parmi les plus rapides de cet ultra-trail, bien qu’il n’ait pu battre son chrono de l’édition 2022 (19:54:50) qui lui avait valu le 2e rang derrière la légende espagnole Kilian Jornet, absent cette année en raison d'une blessure au sacrum.

Au moment d’écrire ces lignes, Ethan Peters est le Canadien le plus près de l’arrivée, en 43e position. Sa compatriote, l’Albertaine Ailsa MacDonald, est au 7e rang chez les femmes et 49e au général.

Plus de détails suivront

Avec les informations de Agence France-Presse