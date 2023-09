Novak Djokovic laisse deux manches, mais passe

Novak Djokovic a dû remonter un handicap de deux manches face à son compatriote serbe Laslo Djere (38e mondial) pour s'imposer 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 et 6-3 et se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

Le Serbe a avoué que ce match avait été l'un des plus difficiles qu'il ait eu à jouer à Flushing Meadows.

J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la solution. Au début, je n'avais pas beaucoup d'options mais ensuite, j'ai élevé mon niveau. Quand j'ai fait le bris dans la troisième manche, j'ai compris que j'avais une ouverture , a-t-il expliqué.

Djere a mis beaucoup d'énergie dans les deux premières manches et n'a pas tenu le choc. Djokovic a fait cavalier seul dans les trois dernières manches. Il a conclu à sa seconde balle de match après 3h45 de duel.

Après la deuxième manche, je me suis fait un discours de motivation. Il fallait que je parvienne à élever mon niveau. Ca ne fonctionne pas toujours, mais là, ça a fonctionné , a-t-il reconnu.

Le Serbe de 36 ans, assuré de redevenir no 1 au classement ATP à l'issue du tournoi, affrontera dimanche pour une place en quarts de finale le Croate Borna Gojo (105e et issu des qualifications).

Maintenant, je dois bien me reposer pour que ce corps de 36 ans récupère en vue du prochain tour , a-t-il conclu juste avant de quitter le court Arthur-Ashe.

Djokovic veut remporter une quatrième fois les Internationaux des États-Unis pour égaler le record absolu de 24 titres du grand chelem détenu par Margaret Court.

Frances Tiafoe poursuit sa route, Stricker aussi

Frances Tiafoe, 10e mondial et demi-finaliste en 2022, a cédé une manche au Français Adrian Mannarino (35e), vendredi au troisième tour des Internationaux des États-Unis, avant de s'imposer 4-6, 6-2, 6-3 et 7-6 (8/6).

Ouvrir en mode plein écran Tiafoe, 10e mondial et demi-finaliste en 2022, a défait le Français Adrian Mannarino (35e) en quatre manches. Photo : Reuters / BRENDAN MCDERMID

L'Américain de 25 ans affrontera pour une place en quarts le Chinois Zhizhen Zhang (67e), vainqueur du finaliste 2022 Casper Ruud au deuxième tour, ou l'Australien Rinky Hijikata (110e).

Dans la première manche, Mannarino a converti la seule balle de bris de service de toute la manche et s'est détaché 3-2. Il a conservé l'avantage jusqu'au bout et remporté sa seconde balle de manche sur un service gagnant.

Mais à partir de 2-2 dans la deuxième manche, Tiafoe a remporté sept jeux d'affilée, ne laissant même que sept points à Mannarino, pour égaliser à une manche partout et se détacher 3-0 dans la troisième manche.

Il a conservé son avantage jusqu'au bout.

Dans le quatrième acte, sur une montée un peu hasardeuse, Mannarino a concédé le bris de service et permis à Tiafoe de se détacher 2-1. Mais le Français a aligné trois jeux pour mener 4-2, sans pouvoir toutefois conserver son avantage.

Tiafoe a recollé à 4-4 et les deux joueurs en sont arrivés au bris d'égalité. Mannarino a sauvé une balle de match mais s'est incliné sur la seconde.

Dans le premier match du jour au stade Arthur-Ashe, l'Américain et 14e tête de série Tommy Paul a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows pour une première fois en carrière grâce à une victoire de 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 contre l'Espagnol et 21e tête de série Alejandro Davidovich Fokina.

Paul a mis fin à la rencontre en frappant un 15e as.

Je crois avoir bien servi et bien fait en montant au filet. J'ai aussi réussi à utiliser tout le terrain , a dit Paul, qui a atteint les demi-finales aux Internationaux d'Australie plus tôt cette année.

Paul affrontera maintenant l'Américain âgé de 20 ans Ben Shelton, qui a défait le Russe Aslan Karatsev 6-4, 3-6, 6-2, 6-0.

L'Américain Taylor Fritz, no 9, a rejoint ses compatriotes en quatrième ronde en début de soirée. Il a défait le Tchèque issu de qualifications Jakub Mensik 6-1, 6-2, 6-0.

Un cinquième Américain pourrait atteindre le quatrième tour samedi, quand Michael Mmoh jouera contre le Britannique Jack Draper.

C'est un groupe talentueux et qui a toujours bien fait au sein de son groupe d'âge. Nous avons tous joué dans des matchs importants dans les niveaux inférieurs. Maintenant, nous nous retrouvons au sein de l'élite , a mentionné Tiafoe, qui affrontera l'Australien Rinky Hijikata au prochain tour.

Le Suisse Dominic Stricker, 128e mondial et issu des qualifications, a lui bataillé cinq manches pour finalement éliminer le Français Benjamin Bonzi (108e mondial et bénéficiaire d'une invitation) 2-6, 7-5, 7-6 (7/4), 3-6, 6-2, vendredi au troisième tour.

Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai élevé mon niveau pour jouer une très bonne cinquième manche , a reconnu Stricker qui participe à son troisième tournoi du grand chelem (élimination au premier tour à Roland-Garros cette année puis au deuxième à Wimbledon).

Je n'avais jamais joué devant autant de public et c'était super , a-t-il ajouté avant de quitter le Grandstand de Flushing Meadows.

En venant à New York, personne dans mon équipe ne pensait qu'on atteindrait les huitièmes de finale. Ce n'est pas fini, mais nous allons nous accorder un bon morceau de chocolat , a-t-il affirmé.

Au prochain tour, il affrontera l'Américain Taylor Fritz (9e) pour une place en quarts.

Vendredi, Bonzi a immédiatement pris le match en main : il s'est détaché 4-0 et a conservé son double bris de service jusqu'au bout de la manche.

Mais le Suisse a repris pied et réussi le bris pour mener 5-3 dans le deuxième acte. Bonzi a immédiatement recollé avant de concéder une nouvelle fois son service sur l'ultime jeu de la manche.

Dans la troisième manche, le Français s'est créé immédiatement trois balles de bris en menant 40/0 sur le service de Stricker. Mais le Suisse a remporté neuf points d'affilée pour mener 2-0 et 30/0.

Bonzi a stoppé l'hémorragie et, après un nouvel échange de services, les deux joueurs se sont retrouvés à égalité 3-3. Stricker a réussi le bris pour mener 5-3 et servir pour la manche. Mais Bonzi a recollé à 5-5 sans pouvoir empêcher Stricker de remporter le bris d'égalité.

Alors que le Français a semblé reprendre le dessus en remportant le quatrième acte, c'est Stricker qui s'est montré le plus lucide et le plus efficace dans la manche décisive.

Avec les informations de Agence France-Presse et La Presse canadienne