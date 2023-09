Geoffrey Soupe crée la surprise au Tour d’Espagne

Le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies) a créé la surprise vendredi en remportant au sprint la septième étape du Tour d'Espagne disputée entre Utiel et Oliva, et au terme de laquelle son jeune compatriote Lenny Martinez a conservé le maillot rouge de leader.

Soupe a devancé dans l'ordre le champion du Venezuela Orluis Aular (Caja Rural) et le Belge Edward Theuns (Lidl-Trek).

La surprise est d'autant plus grande pour Soupe qu'il ne devait pas disputer cette Vuelta, mais n'a dû sa présence qu'à la blessure de son équipier Alexis Vuillermoz lors du Tour de l'Ain.

À la veille d'une nouvelle arrivée au sommet, cette étape de transition, marquée par plusieurs chutes, n'a guère apporté de modifications au classement général. Lenny Martinez, 20 ans seulement, conserve la tête du classement général avec huit secondes d'avance sur l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et 51 secondes sur l'Espagnol Marc Soler (UAE).

Ça a été génial de rouler aujourd'hui avec le maillot (rouge) de leader, et comme ce sera le cas demain, nous allons pouvoir encore en profiter , a déclaré Martinez après l'étape.

Demain je vais faire tout mon possible pour le garder, mais de là à contrôler la course, je ne le pense pas, car nous ne sommes pas l'équipe la plus forte , a-t-il continué. Je vais essayer de ne pas perdre de temps, et faire ma course comme si je n'avais pas le maillot rouge .

L'étape du jour a vu une longue échappée des Espagnols José Herrada (Cofidis) et Ander Okamika (Burgos-BH). Herrada a été rejoint à 67 km de l'arrivée et Okamika, qui a poursuivi en solitaire, à 41 km de la ligne, au terme d'une échappée de 159 km.

Dans les derniers kilomètres deux chutes ont été à déplorer, dont la principale victime a été le Néerlandais Thymen Arensman, qui a eu recours à une assistance médicale.

Dans les derniers mètres Geoffrey Soupe a lancé le sprint et résisté pour l'emporter devant Aular.

Je ne pensais pas qu'à mon âge (35 ans, NDLR) il serait possible de gagner une étape dans un grand tour. C'est quelque chose d'inespéré , a déclaré le Français, qui remporte là la plus belle victoire de sa carrière.

Samedi, la huitième étape, longue de 165 km, mènera les coureurs de Denia à Xorret del Cati, avec de possibles chutes de pluie annoncées.

Le peloton devra franchir un col de troisième catégorie, trois de deuxième et un de première, que les coureurs atteindront à 5 km de l'arrivée.