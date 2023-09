La confirmation d’une saison difficile pour Tennis Canada

Mardi soir, les quatre Canadiens inscrits en simple aux Internationaux des États-Unis avaient déjà été éliminés. Deux jours plus tard, trois des quatre athlètes qui les ont éliminés ont subi le même sort.

Rien pour les consoler.

Le scénario, bien que décevant, n’a rien de surprenant compte tenu des indices des derniers mois. Si les dernières années ont marqué une embellie du tennis canadien, la correction est sévère.

C’est une petite confirmation d’une année difficile, concède Guillaume Marx, le chef de la haute performance à Tennis Canada. Il y a eu des blessures, les absences de Shapovalov et d’Andreescu, mais c’est toujours décevant de voir ça.

Sur le circuit professionnel, je pense et j’espère que tout le monde fait ça, mais il faut rester très humble et toujours se remettre en question, ajoute-t-il. La compétition est rude. Au moindre pourcentage moins bon ou au moindre problème, l’engrenage plus négatif peut se mettre en place. Les ajustements sont parfois difficiles, mais j’espère que tout le monde va réagir avant la fin de la saison.

Réagir, Guillaume Marx a notamment dû le faire en réponse aux critiques de l’entraîneur Frédéric Niemeyer. L’ancien 134e mondial, et ancien employé de Tennis Canada, affirme que ça fait quelques années que le bateau commence tranquillement à couler.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Marx Photo : Radio-Canada / Arianne Bergeron

Le Français semble agacé par sa sortie.

Chacun a son avis, mais je ne suis pas sûr si je dois commenter les avis de certaines personnes, dit-il. Le bateau n’est absolument pas en train de couler. Oui, il y a eu des difficultés et il y a un manque de profondeur chez les garçons. Ce fait est identifié et ça fait deux ans, depuis la pandémie, que je répète à mes équipes qu’il faut faire très attention.

Ça fait longtemps qu’on est dans l’après-Félix, Bianca et les autres, et qu’on prépare la suite. La pandémie nous a frappés beaucoup plus sévèrement que d’autres pays. Nous n’avions plus de contact à l’international chez les plus jeunes. On n’arrivait plus à qualifier nos équipes et c’est un problème. On peut se détacher des résultats, mais il faut qu’on ait des signes encourageants chez les jeunes.

Guillaume Marx explique l’absence de juniors canadiens aux Internationaux des États-Unis par le choix de quatre joueuses d’avoir fait le saut au tennis professionnel avant l’âge de 18 ans. Chez les garçons, le joueur qui devait y jouer est blessé.

À part le manque de profondeur chez les garçons, on est optimistes et armés pour la suite, affirme Marx. On a fait la finale des championnats du monde de 14 ans et moins avec les garçons il y a quelques semaines. On est là. Après, la concurrence est rude. Pendant la pandémie, il y a d’autres pays qui ont continué et il y a eu un petit décrochage. Il faut mettre les bouchées doubles pour les rattraper, parce que les autres pays ne nous attendent pas.

Plusieurs entraîneurs et employés de Tennis Canada ont été mis à pied pendant la pandémie, notamment Frédéric Niemeyer. La reconstruction a été progressive et Guillaume Marx estime que la structure sera complète à la fin de l’année.

Les programmes pour les moins de 14 ans et les moins de 12 ans ont été relancés, mais il faudra possiblement attendre quatre ou cinq ans pour retrouver une nouvelle profondeur chez l’élite masculine.

L’équivalent d’un plan quinquennal au hockey.

Ce qu’on met en place, ça prend une génération, affirme le responsable du développement. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de garçons qui vont arriver d’ici là. Mais pour retrouver un peu plus de profondeur, il va falloir une petite génération, mais là, on ne démarre pas de zéro.

Auger-Aliassime doit se poser les bonnes questions

Guillaume Marx se fait prudent lorsqu’il est appelé à commenter les insuccès de Félix Auger-Aliassime, avec qui il a travaillé pendant plus de six ans de 2013 à 2020. Il ne fait plus partie de son cercle immédiat.

Il croit toutefois que sa blessure au genou est la principale coupable de sa série noire.

Félix compte beaucoup sur son physique pour obtenir ses résultats et je pense vraiment que sa blessure a grugé de manière permanente son début d’année et il n’arrive pas, pour l’instant, à retrouver sa confiance. Je crois en lui et je crois qu’il se posera les bonnes questions pour avancer, et je suis sûr qu’il va le faire d’ici la fin de saison.

Je ne vois aucun signe qui me dit l’inverse et je suis persuadé que ça va revenir. Je pense qu’il est consciencieux, alors forcément ce sont des périodes qui ne sont pas faciles à vivre. Des fois, le déclic va survenir quand les joueurs ont beaucoup de points de classement à défendre. Je suis convaincu que ça va revenir pour Félix.

Auger-Aliassime aura justement énormément de points de classement à défendre cet automne. En 2022, il avait remporté trois tournois ATP de suite en plus d’atteindre la demi-finale au Masters 1000 de Paris et de prendre part aux finales de fin de saison de l’ATP.

Ouvrir en mode plein écran Félix Auger-Aliassime tout sourire après sa victoire contre Richard Gasquet Photo : belga mag/afp via getty images / KRISTOF VAN ACCOM

Le Québécois est présentement au 15e rang, mais au 53e rang pour les points accumulés depuis le début de 2023.

C’est en partie pour se préparer à cette fin de saison mouvementée qu’il a préféré ne pas défendre les couleurs canadiennes en Coupe Davis à la mi-septembre. Plutôt que de se rendre en Italie, il va se préparer pour la Coupe Laver à Vancouver avant de s’envoler pour la tournée asiatique.

Je comprends sa décision, même si ce n’est pas facile à avaler des fois, je ne vais pas vous mentir, confie Marx. Il a été incroyable l’an passé. Il nous a fait gagner le titre, quand même en grande partie, et c’est dur de se commettre pour un tel événement chaque année. Ce n’est pas difficile à comprendre.

En l’absence d’Auger-Aliassime, Denis Shapovalov doit mener la formation canadienne. Or, le gaucher a fait l’impasse sur les tournois de Toronto, de Cincinnati et les Internationaux des États-Unis en raison d’une blessure au genou.

Tennis Canada l’attend en Italie, mais sa présence demeure incertaine.

C’est donc dire que Gabriel Diallo pourrait jouer un rôle plus important que prévu pour la formation canadienne.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel Diallo Photo : Gracieuseté : Tennis Canada - Martin Sidorjak

Si le jeune homme a remporté un premier match ATP à Toronto au début du mois d’août, sa progression au classement mondial a ralenti depuis le début de l’année. Il est aujourd’hui 159e, après avoir occupé le 132e.

Sa progression nous satisfait, mais c’est toujours difficile de grimper, explique Marx. Il traverse peut-être un petit plateau, mais ce n’est jamais facile de confirmer un niveau de jeu. C’est pareil avec Félix qui s’est hissé parmi les dix premiers : là, il faut vraiment confirmer le niveau.