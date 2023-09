Hugo Houle ne s’en cache pas : il ne connaît pas la saison espérée, après une faste année 2022 ponctuée d’une victoire d’étape au Tour de France.

Enrhumé à la dernière Grande Boucle en juillet, emporté dans une chute aux mondiaux de l’ UCI en août, puis à nouveau malade quelques jours plus tard, le cycliste de Sainte-Perpétue évoque notamment la malchance pour expliquer des résultats en deçà de ceux obtenus en 2022.

L’année dernière, je pouvais aller me mettre entre six personnes qui avaient la COVID-19 et ne rien attraper. Cette année, il semble que j’attrape tout ce qui est possible , a-t-il indiqué, au micro de Radio-Canada Sports, vendredi.

Il était donc, de son aveu, à 90 % de sa forme sur les routes françaises, légèrement sous les 110 % nécessaires à l’obtention d’une victoire d’étape, comme celle qu’il avait acquise dans les Pyrénées un an plus tôt. Un tel objectif était toujours dans la ligne de mire, mais les moyens n’étaient pas les mêmes.

Je suis demeuré concentré. J’ai tout donné et j’étais bien préparé, mais le virus m’a ralenti, a admis Houle. Ça n’enlevait pas mes chances hors de tout doute, mais c’est clair que c’était un élément de difficulté supplémentaire.

5:28

Les Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec, auxquels il participera le week-end prochain, pourraient donc être un baume sur la saison difficile. Les courses de l’an dernier ont pris la forme de rendez-vous manqués devant le public québécois, car la baisse d’énergie l’a mené à deux abandons.

Cette fois, le piège devrait être évité. Houle s’est accordé une période de repos avant de reprendre l’entraînement, il y a deux semaines. La Classique de cyclisme du Maryland, dimanche, sera sa première course depuis le 6 août, aux mondiaux. Elle servira de mise en jambes avant les deux épreuves dans la Belle Province, où son équipe, Israël-Premier Tech, fonde de grandes attentes. Il devra notamment aider son compatriote Michael Woods, qui n’a pas caché ses ambitions de gagner à Montréal, et le Néo-Zélandais Corbin Strong, sprinteur qui devrait être l’homme de confiance à Québec.

On n’a pas le choix d’être très performants ici, à la maison, pour donner un bon spectacle, a souligné Houle. La forme est bonne. Je suis motivé et content d’être à la maison, puis de profiter de l’expérience.

C’est une source de motivation et un sentiment plaisant d’être à la maison. Il y a plus d’adrénaline et une volonté supplémentaire de bien faire.

Le cycliste québécois ira ensuite rouler au Luxembourg, puis en Italie cet automne pour clore sa saison. Il n’a également pas trop loin en tête les mondiaux sur route qui auront lieu à Montréal en 2026. Il veut être un mentor pour les plus jeunes générations canadiennes de cyclistes.