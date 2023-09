Kayakistes avec et sans handicap intellectuel à bord

Une nouvelle catégorie a subtilement fait son apparition aux derniers Championnats du monde de paracanoë et de canoë-kayak, qui se sont terminés la semaine dernière à Duisbourg. Une épreuve unifiée, dans laquelle des athlètes avec et sans déficience intellectuelle pagaient dans la même embarcation. Et il se trouve que le Canada a décroché la médaille d’or chez les hommes et chez les femmes.

Nouvelle catégorie, nouveau succès pour la sélection canadienne, qui domine dans ce sport. Lors des mondiaux, le pays a terminé au 3e rang du classement avec sept médailles, dont trois en or. Il faut ajouter à cela trois autres podiums, récoltés dans la catégorie para. Et deux autres médailles en or, gagnées dans la catégorie unifiée, nouvelle de cette année.

Le Néo-Écossais Matthew Casey a triomphé chez les hommes, avec son accompagnateur, le Trifluvien Laurent Lavigne. Chez les femmes, Rachelle Cohen, de l’Ontario, a terminé au 1er rang avec sa coéquipière Madeline Schmidt.

Schmidt a représenté l’unifolié au K-2 500 m aux Jeux olympiques de Tokyo. Lavigne, lui, était en Allemagne avec comme but de sécuriser une place pour le pays au K-4 500 m. Mais en plus d’avoir atteint cet objectif, grâce à une place dans le top 10, il est rentré à la maison avec une médaille surprise dans ses bagages.

Publicité

Le mercredi, sa fédération l’a approché pour lui demander s’il voulait faire équipe avec Matthew Casey, qu’il n’avait même jamais rencontré.

J’ai dit oui. Ça marchait avec mon horaire. J’ai adoré ça , raconte Laurent Lavigne. Ça m’a permis de me sentir plus léger pour ma course le lendemain aussi, je pense.

Parce que dès le lendemain, Laurent Lavigne prenait part au K-4 500 m. C’était la course la plus importante de sa carrière, et il a quand même accepté de venir faire l’épreuve avec Matthew , explique Ian Mortimer, directeur technique à Canoe Kayak Canada, et responsable du programme national Nous pagayons (PaddleAll).

Ce projet permet à des personnes avec une déficience intellectuelle de s’initier, dans différents clubs locaux, au plaisir de la navigation. Et parfois, de ces projets ressortent des athlètes de haut niveau comme Matthew Casey.

Il a mérité sa place pour les mondiaux en Allemagne en remportant la Coupe Canada, en juin, à Ottawa.

Il a accompagné l’équipe nationale, il a voyagé avec nous, partagé les mêmes installations, dormi au même hôtel que les autres athlètes. C’est un membre à part entière de notre équipe.

C’est un très bon athlète, confirme Laurent Lavigne. C’est toujours plaisant de parler avec quelqu’un qui partage notre passion. On communiquait super bien sur l’eau. J’étais derrière, je suivais son rythme. Et après la course, de le voir célébrer, ça m’a rendu heureux.

1:22 La course de Laurent Lavigne et de Matthew Casey.

La catégorie unifiée a fait son apparition en démonstration lors des mondiaux de Dartmouth, en 2022, en Nouvelle-Écosse. Cette année, elle faisait officiellement partie du programme en Allemagne, même si les médailles étaient comptabilisées à part.

Publicité

Deux autres courses individuelles (K-1) étaient aussi à l’horaire.

Matthew Casey a profité du soutien de Laurent, à l’intérieur et à l’extérieur du kayak. Ça n’a pas bien été dans mon épreuve individuelle. Laurent est venu, et il m’a vraiment aidé à me relever. Ça aide, parce que je sais que lui aussi peut passer par là, des fois. Et après on a été gagner ensemble en duo.

Laurent a tellement été extraordinaire. Un athlète incroyable, mais comme père, je peux dire qu’il est une meilleure personne encore , ajoute pour sa part Bill, le père de Matthew.

Ouvrir en mode plein écran Matthew Casey et Laurent Lavigne sur le podium Photo : Courtoisie / Bill Casey

L’expérience a aussi été bénéfique pour Laurent Lavigne, selon Ian Mortimer. On l’a choisi d’abord parce qu’il est vraiment fort. On savait que ça nous aiderait. Et aussi, je pense que ça l’a aidé dans sa préparation. Ça lui a permis de se reconnecter avec son sport et d’être plus relâché lors de la compétition.

Laurent Lavigne est du même avis : C’est stressant, les qualifications pour les Olympiques, les mondiaux. Ça a comme allégé le tout. Ça m’a reproché de la base, ce pour quoi je fais le sport. On fait du sport pour les performances, mais aussi pour le plaisir.

Ces deux médailles ont été nos deux premières, je suis convaincu que ça a donné un élan pour notre équipe ensuite , lance Ian Mortimer.

Voguer vers plus de reconnaissance

Ian Mortimer, qui a aussi longuement travaillé avec les Olympiques spéciaux, se réjouit de voir les retombées de ce programme, qui existe depuis 2008. Il soutient que le mérite revient en grande partie aux clubs locaux et régionaux, qui offrent à beaucoup de personnes avec une déficience intellectuelle une première occasion de pagayer. Plusieurs font ça pour le plaisir. Et parfois, du groupe, ressort des athlètes qui vont nous représenter à l’international.

Éventuellement, il souhaite que les médailles soient comptabilisées au tableau principal. Mais l’objectif est aussi de faire grandir la discipline dans des compétitions consacrées au sport adapté. La première étape serait de voir le canoë-kayak aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux, événement multisport réservé aux athlètes présentant une déficience intellectuelle.

Bill Casey espère maintenant que le programme soit reconnu au niveau national, afin d'obtenir un financement qui faciliterait une participation aux Jeux mondiaux. Un objectif pour son fils qui, pour l'instant, travaille à faire grandir le sport dans son club local de Waverley, au nord d'Halifax. Je suis juste content d'aider d'autres personnes à s'entraîner et à devenir meilleures , dit-il.

Et aux Paralympiques? Les athlètes avec une déficience intellectuelle ont été bannis de ce grand rendez-vous mondial depuis le scandale de 2000, aux Jeux de Sydney. À l’époque, des joueurs de l’équipe espagnole de basketball avaient trompé les organisateurs, en feignant un handicap intellectuel pour participer au tournoi. Elle avait terminé au 1er rang, avant de se faire retirer la médaille d’or quelques mois plus tard, quand le pot aux roses a été découvert.

Les athlètes avec une déficience intellectuelle ont été bannis pendant 12 , jusqu’à leur réintégration progressive par le Comité international paralympique en 2009. En 2021, 161 athlètes ont pris part aux Jeux de Tokyo en natation, en athlétisme et au tennis de table.