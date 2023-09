Felipe Massa prêt à aller au tribunal pour revendiquer le titre de 2008

Felipe Massa est prêt à traîner les instances dirigeantes de la Formule 1 en justice pour faire valoir ses allégations selon lesquelles il s'est fait « voler » le titre de champion du monde en 2018, qu'il a perdu par un point face à Lewis Hamilton.

Massa a indiqué lors d'une entrevue avec l'Associated Press jeudi qu'il a donné à la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et à Formula One Management (FOM) jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour répondre à une lettre qu'il leur a adressée au début du mois.

Dans celle-ci, il prétend que les deux entités ont délibérément ignoré la mauvaise conduite au Grand Prix de Singapour qui l'a privé de ce titre .

Le Brésilien a dit qu'il est 100 % prêt à porter la cause devant le tribunal s'il n'a pas de réponse.

J'ai confiance et je crois vraiment que pour la justice, nous montrerons que ce qui s'est passé n'est pas correct, a avancé Massa, 42 ans. Je suis le champion et je le ressens. Je sens que j'ai le titre. Je suis le 16e champion de Formule 1 pour Ferrari. Nous avons prouvé au cours de cette saison que nous le méritions.

Les revendications de Massa portent sur le tristement célèbre accident de Nelson Piquet fils, de Renault, lors du Grand Prix de Singapour en 2008. Le tout a mené à un scandale l'année suivante après des affirmations selon lesquelles il a percuté le mur intentionnellement afin de favoriser son coéquipier Fernando Alonso, qui a remporté la course.

Massa a décidé d'entreprendre des démarches après une entrevue en mars de l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone. Ce dernier a affirmé qu'il a appris en 2008 la nature de cet incident, bien avant que Piquet fils fasse des déclarations publiques à ce sujet l'année suivante.

Ecclestone a dit qu'il avait choisi de ne pas mener d'enquête sur l'accident de Singapour avant la fin de la saison, quand il était trop tard pour modifier le classement. Massa estime que cette décision est une rupture de contrat, accusant la FIA et FOM d'avoir failli à préserver l'intégrité du sport.

Massa était en première position lorsque l'accident de Piquet fils est survenu. L'intervention de la voiture de sécurité a fait fondre l'avantage du Brésilien, tout en donnant un avantage très important à Alonso puisqu'il était le seul à être passé aux puits pour ajouter du carburant.

Massa a finalement terminé en 13e position après un arrêt aux puits catastrophique et Hamilton est monté sur la troisième marche du podium.

Hamilton a ultimement remporté le premier de ses sept titres après une cinquième place théâtrale au Brésil au terme d'une course que Massa a gagnée devant ses partisans.

Renault a écopé d'une suspension avec sursis de deux ans en 2009, tandis que son directeur Flavio Briatore a été suspendu indéfiniment, avant que sa sanction ne soit adoucie. Les résultats de la course n'ont pas été changés.

J'ai perdu ma tranquillité d'esprit parce que je savais que j'ai été volé, s'est désolé Massa. Depuis, je ne l'ai jamais retrouvée.

Entouré d'objets à l'effigie de Ferrari et de trophées chez lui, Massa a indiqué qu'il `n'avait rien contre' Hamilton.

C'est contre une course qui a été manipulée, a dit Massa. La saison 2008 a été extraordinaire. Ce fut un gros combat du début à la fin. C'était une grande saison de ma part. J'étais le pilote qui a remporté le plus de courses cette année-là, et également celui qui a commencé le plus souvent en position de tête.

Massa a indiqué que la seule réponse qu'il a eue jusqu'à présent était une demande de la F1 de ne pas se présenter au Grand Prix d'Italie à Monza, où des partisans ont commencé à montrer des bannières mentionnant qu'il était le véritable champion de 2008.

On a décidé de ne pas y aller, a indiqué Massa. Ça ne change rien à notre bataille.

Massa a révélé que ses amis et sa famille essaient depuis plusieurs années de le convaincre d'entreprendre des démarches judiciaires. Il a seulement décidé d'aller de l'avant après l'entrevue d'Ecclestone, mais également en raison d'images jamais publiées de l'ancien directeur de course Charlie Whiting, décédé en 2019.

Massa a pris sa retraite en 2017 après avoir passé quatre saisons chez Williams, notamment aux côtés du Québécois Lance Stroll.