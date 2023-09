Les jumelles Plouffe à Montréal pour se donner en spectacle

La meilleure équipe au monde de basketball à 3 contre 3 est canadienne. Et les jumelles Michelle et Katherine Plouffe seront à Montréal en fin de semaine pour démontrer leur savoir-faire au Quartier des spectacles.

C'est l'un de nos tournois préférés de l'été. Nous sommes dans un festival. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici pour le basketball. On veut leur faire aimer notre sport.

Michelle Plouffe est parmi les athlètes d'élite qui se mêlent aux artistes durant cette fête du sport et de la culture.

Le festival DISTRIX célèbre les 50 ans de hip-hop. C'est d'ailleurs au rythme d'une musique endiablée que les basketteurs et basketteuses se défonceront sur un demi-court où il faudra marquer 21 points en moins de 10 minutes pour décrocher la victoire.

Si tu aimes l'intensité, ce sport est bon pour toi. Ça se joue vite et il y a beaucoup d'émotions. Venez supporter les Canadiens , renchérit l'Albertaine de 30 ans assise auprès de sa sœur.

Désolé si je parle le franglais , lâche Katherine, prête à se remettre à l'ouvrage pour ce séjour à la maison.

Michelle et Katherine savent que leurs origines sont québécoises, mais elles n'ont appris le français que lors de leur passage de 7 ans en France, alors âgées dans la vingtaine.

Notre père porte le nom de Plouffe, mais il ne parle pas français, précise Michelle. Ses racines sont quelque part au Québec et en France. On a grandi à Edmonton en parlant anglais seulement. Nous avons fait carrière en France pour jouer au basketball professionnel à 5 contre 5. Ce n'est pas parfait, mais on a appris à parler français là-bas.

Les jumelles ont fait la transition vers le basketball à 3 contre 3 après leur participation aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, avec la formation canadienne. Curieusement, à part lors de leur passage avec l'équipe nationale, Michelle et Katherine ne s'alignaient pas pour le même club professionnel .

Simplement par choix, pour avoir un bon équilibre , indique Katherine.

Il y a moins de deux ans, à leur première expérience avec leurs partenaires de jeu Paige Crozon et Kacie Bosch, les Plouffe ont terminé au deuxième rang d'un tournoi de la Série mondiale en Belgique.

Franchement, nous sommes bénies d'être ici, insiste Katherine. On est devenue la meilleure équipe du monde parce qu'on est bien entourées. On a beaucoup voyagé et gagné 4 tournois cet été et autant l'an passé. C'est la recette, on joue beaucoup et bien.

Le basketball à 3 contre 3 a été inséré au programme olympique des Jeux de Tokyo, en 2021.

C'est un style de basketball très plaisant à jouer. C'est plus cool que le basketball à 5 contre 5 , soutient sans hésiter Katherine

Rien n'est cependant assuré en vue de leur participation aux JO de Paris en 2024 et ce, en dépit de leurs succès répétés.

Nous sommes en bonne position pour participer aux tournois de qualifications pour les JO au printemps. C'est un système de pointage un peu compliqué , explique Michelle qui, comme sa sœur, mesure 1 m 91 cm. Leurs rivales n'ont souvent qu'une seule joueuse de ce gabarit au sein de leur équipe.

Katherine estime que leurs années de pratique en basketball à 5 contre 5 les servent bien.

Ça nous a formées. Le 5 contre 5, c'est une partie de moi.

Michelle avoue cependant que ce type de basketball non-traditionnel n'a pas gagné la faveur de tous et toutes.

Ce n'est pas fait pour tout le monde. J'en connais beaucoup qui n'aime pas parce que c'est trop physique. Ce sport est plus populaire en Europe et en Asie qu'ici. Mais le Canada est en avance sur les États-Unis parce que 3 tournois ont lieu au pays.

Il n'y a pas encore beaucoup de joueuses à notre niveau au Canada, mais avec le temps, le basketball à 3 contre 3 va attirer les jeunes. Après les JO, il y aura une augmentation.

Les jumelles Plouffe adorent leur mode de vie.

Ça ne ressemble pas à l'époque où nous jouions au basketball à 5 contre 5. On doit beaucoup voyager, et les entraînements sont plus difficiles à planifier dans des villes différentes chaque fois. C'est le rythme de notre sport, mais on s'y adapte bien , admet Michelle.

Après le tournoi à Montréal, nous rentrons à la maison à Edmonton pour 5 jours. Ensuite, on se rend en Mongolie pour la grande finale de la saison à la mi-septembre avant de faire une pause jusqu'à décembre. Après, il faut se qualifier pour les JO.

C'est donc au quartier des spectacles à Montréal que vous pourrez voir à l'œuvre en fin de semaine de potentielles médaillées olympiques.