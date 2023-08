Deux duos canadiens ont grimpé jeudi sur le podium lors de l’épreuve du C2 500 m à la Coupe du monde de canoë-kayak de vitesse qui se déroule à Paris, en France.

Katie Vincent et Sloan MacKenzie (1 min 57 s 1/100) ont décroché la médaille d’argent alors que Sophia Jensen et Julia Lilley Osende (1:58,02) ont remporté le bronze. L’épreuve a été gagnée par les Chinoises Xu Shixiao et Sun Mengya (1:56,13).

Les Canadiennes ont pu se familiariser avec le bassin qui accueillera les épreuves olympiques l’an prochain.

Jensen, de Chelsea au Québec et sa coéquipière néo-écossaise, ont été constantes dans les 250 derniers mètres afin de concrétiser leur place sur la troisième marche du podium et repousser leurs plus proches poursuivantes à plus d’une demi-seconde.

Plus tôt cette semaine, Jensen et sa coéquipière avaient été les plus rapides des quarts de finale pour se forger une place au tour suivant. Elles avaient alors poursuivi leur lancée en terminant premières de cette ronde pour obtenir leur billet pour la course ultime.

La régate se conclura vendredi alors que Jensen tentera d’ajouter une autre médaille à sa collection. Elle participera aux demi-finales du C1 200 m. Les finales A et B seront disputées plus tard dans la journée.