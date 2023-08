En dépit des rumeurs de plus en plus persistantes affirmant que des boxeurs d'Eye of the Tiger Management (EOTTM) iraient se battre en Arabie saoudite, le promoteur Camille s’est refusé à tout commentaire jeudi, lorsque joint par Radio-Canada Sports.

Diverses sources médiatiques laissent entendre qu’EOTTM serait en pourparlers avec de hauts dirigeants du Fonds souverain d’investissements, également derrière des opérations comme le circuit de golf LIV ou la venue de Ronaldo au sein du championnat de soccer saoudien.

Ceux-ci planchent sur la présentation, à Riyad, d’un duel entre le champion WBC des poids lourds, le Britannique Tyson Fury, et le Camerounais Francis Ngannou, ancien maître d’arts martiaux mixtes et ex-champion de UFC. L'affrontement, qui pourrait avoir lieu le 28 octobre, s'inscrirait dans le cadre d'un rendez-vous qui s'étalerait sur plusieurs jours.

Selon les informations reprises ça et là, les protégés poids lourds d’EOTTM, Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 K.-O.) et Simon Kean (23-1, 22 K.-O.) sont pressentis afin de participer à l’événement. En ce qui a trait à Kean, le nom du Trifluvien y est associé à celui du Néo-Zélandais Joseph Parker (32-3, 22 K.-O.).

Initialement prévu contre l'Italien Guido Vianello sur la carte du 19 août, à Québec, mettant en vedette Artur Beterbiev et Callum Smith (ensuite repoussée au 13 janvier), Kean figure toujours sur celle du 11 octobre, au Casino de Montréal.

L’identité de son adversaire reste à déterminer, mais Kean doit en principe y faire les frais de la demi-finale pour le combat de championnats du monde IBF et IBO des super mi-moyennes entre Mary Spencer et la Belge Femke Hermans.

On peut toutefois penser que si le projet saoudien devait se matérialiser avec les sommes d’argent qu’il pourrait mettre dans les poches de ses protégés, Camille Estephan n’hésitera pas un instant à remanier à nouveau ses plans.

Surtout si cela lui permet de mettre en valeur Makhmudov pour qui il tente de remuer ciel et terre pour lui offrir l’occasion d’affronter les meilleurs.

Ouvrir en mode plein écran Le Sud-Coréen Gi Sung Gwak a goûté à la puissance d'Imam Khataev, en mars dernier, à Sydney en Australie. Photo : afp via getty images / SAEED KHAN

Un nouveau tigre

Le patron d’EOTTM est beaucoup plus volubile pour nous dire combien il est heureux de sa nouvelle pépite, le mi-lourd russe Imam Khataev.

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Khataev (3-0, 3 K.-O.) compte plus de 300 combats dans les rangs amateurs. Ses victoires avant la limite ont toutes été acquises au premier ou au deuxième round.

Sa prochaine sortie se fera le 23 septembre du côté de Monte-Carlo, où Camille Estephan agira à titre de partenaire avec le promoteur local.

Âgé de 29 ans, Khataev fera ensuite ses débuts sur la scène montréalaise le 14 novembre, au Casino de Montréal.