Si les victimes de crimes ou de comportements odieux étaient chargées d’administrer la justice, le concept même de justice finirait probablement par perdre tout son sens.

Il y a près de quatre ans, Bill Peters avait quitté son poste d’entraîneur-chef des Flames de Calgary dans le déshonneur total. Et mercredi, les Hurricanes de Lethbridge, de la Ligue junior de l’Ouest, ont annoncé que c’est Peters qui dirigera leurs joueurs de 16 à 20 ans cette saison.

Les dirigeants des Hurricanes et la WHL sont-ils tombés sur la tête?

En novembre 2019, Bill Peters avait été démissionné par les Flames à la suite des révélations d’un de ses anciens joueurs, Akim Aliu. Ce dernier avait raconté sur les réseaux sociaux qu’au cours de la saison 2009-2010, Peters avait proféré des insultes racistes à son endroit parce qu’il était en désaccord avec ses choix musicaux. L’entraîneur dirigeait alors l’équipe de Rockford, dans la Ligue américaine.

Si l’on se réfère aux propos qui lui avaient été attribués, Peters avait invectivé la recrue Aliu devant ses coéquipiers en lui disant qu’il en avait marre d’entendre cette merde de n… et que ça le rendait malade d’entendre des paroles de chansons évoquant des n… qui pénètrent d’autres n… dans le derrière .

D’autres joueurs ayant assisté à la scène avaient corroboré la version d’Akim Aliu. Il faut aussi souligner qu’avant la dénonciation d’Aliu, un autre ancien joueur ayant évolué sous les ordres de Peters, Michal Jordan, avait accusé l’entraîneur de lui avoir asséné un coup de pied et d’avoir frappé un autre joueur à l’époque où Peters dirigeait les Hurricanes de la Caroline.

Dans sa lettre de démission remise aux Flames, Bill Peters avait écrit qu’il avait immédiatement constaté qu’il avait dépassé les bornes après s’en être pris à Akim Aliu et qu’il était retourné au vestiaire pour présenter ses excuses à toute l’équipe.

N’empêche, il n’avait clairement plus sa place derrière un banc de la LNH .

***

Près de quatre années se sont écoulées depuis cet épisode troublant et choquant.

Banni du hockey nord-américain, Bill Peters a dirigé une équipe de la KHL pendant une saison et demie entre 2020 et 2021. Il a par ailleurs suivi une formation sur la diversité offerte par l’Université Cornell. Il a aussi cherché de l’aide auprès de Shades of Humanity, une organisation qui fait la promotion de la diversité, de l’inclusion et de l’équité.

Sur le site de Shades of Humanity, l’organisation explique que ses consultants aident les leaders à examiner et à défaire les biais ainsi qu’à améliorer la culture générale de leur entreprise et le bien-être du personnel .

Un porte-parole de Shades of Humanity a déclaré à TSN que Bill Peters est entré en contact avec cette organisation il y a plus d’un an, et que cette démarche lui a permis d’en apprendre davantage sur les biais inconscients, les biais racistes, les autres formes de racisme, l’histoire du racisme et l’impact de ses paroles.

Honnêtement, j’ai vu Bill Peters se transformer durant cette période. Il est passé de la défensive à l’humilité , a témoigné le représentant de Shades of Humanity.

Pour sa part, Akim Aliu a fondé en 2020 l’Alliance pour la diversité au hockey (ADH) avec Evander Kane. Sur son site internet, on lit que cet organisme vise à éradiquer le racisme systémique et l’intolérance dans le monde du hockey ainsi qu’à inspirer une nouvelle et diverse génération de hockeyeurs et d’amateurs .

En juillet dernier, Evander Kane a toutefois rompu ses liens avec l’ ADH en déplorant que l’organisation soit désormais dirigée par des individus animés par des intérêts personnels . Kane disait aussi regretter que l’ ADH ait adopté une attitude inamicale à l’endroit d’autres organisations ayant aussi pour objectif de combattre le racisme dans le sport.

***

Mercredi, donc, Bill Peters a versé des larmes en présentant des excuses publiques à l’endroit d’Akim Aliu. Peters a révélé qu’il avait tenté, la semaine dernière, d’entrer en contact avec Aliu par l’entremise d’un entraîneur de la LNH . Estimant que la démarche de Peters n’était pas sincère, Aliu n’a toutefois pas souhaité y donner suite.

Je n’ai pas été en mesure de discuter personnellement avec Akim et j’espère avoir un jour la chance de le faire. Lorsqu’on présente des excuses, on veut qu’elles soient sincères, authentiques et qu’elles résultent de connaissances approfondies. Pour présenter de vraies excuses, il faut avoir fait ses devoirs convenablement , a fait valoir Bill Peters en conférence de presse.

La démarche de Peters n’a pas semblé émouvoir Akim Aliu. Ce dernier a déclaré au confrère Salim Valji que l’embauche de Bill Peters par les Hurricanes de Lethbridge fait reculer le hockey de plusieurs pas et qu’il s’agissait pour lui d’une journée difficile.

Tant que l’establishment du hockey ne tiendra pas les gens imputables de leurs actions, rien ne changera , a-t-il plaidé.

Et c’est ici que le train s’engage sur la mauvaise voie.

***

Si l’on comprend bien le propos d’Aliu, il n’y a pas de place pour le pardon ou pour la réhabilitation dans le monde du hockey. Et l’imputabilité consisterait à définitivement exclure ceux et celles qui, à cause de leur ignorance ou pour toute autre raison, adopteraient des comportements blessants, discriminatoires ou antisociaux.

Bref, peu importe s’ils font un jour amende honorable et peu importe la sincérité de leur démarche, les déviants doivent être définitivement effacés de l’espace public. À moins, peut-être, que leurs victimes se montrent satisfaites des sanctions infligées aux personnes fautives ou de leur bonne foi.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ce n’est pas de cette façon que fonctionne la société. Et ce n’est pas de cette façon qu’on rend justice.

Avant d’aller plus loin, soyons très clair. Akim Aliu a probablement subi des comportements racistes tout au long de son parcours dans le monde du hockey. Du hockey mineur à la LNH . Le monde du sport, malheureusement, n’est que le fidèle reflet de la société. Et pour quelqu’un qui n’a jamais subi ces comportements abjects, il est impossible de mesurer la profondeur des blessures que le racisme inflige au fil des ans.

Cela dit, Akim Aliu est le leader d’un organisme qui dit vouloir inspirer la société en prônant l’inclusion et la diversité. Et voilà que surgit Bill Peters, dont la démarche semble authentique et qui pourrait devenir un solide allié, voire un exemple, pour la cause que défend l’ ADH .

En quoi les causes de l’inclusion et de la diversité seraient-elles mieux défendues si Bill Peters était condamné à rester enfermé dans son salon?

***

À ce titre, j’ai évoqué dans une chronique passée les exemples de Craig McTavish et de Rob Ramage, qui ont commis des crimes graves et sont désormais d’inspirants exemples de réhabilitation dans le monde du hockey.

Au milieu des années 1980, quand il portait les couleurs de Bruins de Boston, McTavish avait heurté et tué une jeune femme alors qu’il conduisait sa voiture en état d’ébriété. Pour sa part, Ramage s’est engagé dans le sens contraire de la circulation alors qu’il était ivre au volant, en 2003. Cet horrible manque de jugement a coûté la vie à son ami, l’ex-hockeyeur Keith Magnussen.

McTavish et Ramage ont tous deux fait de la prison. Ils ont ainsi payé leur dette à la société. Et les deux ont pu bénéficier d’une seconde chance en retrouvant de très bons emplois dans la LNH (Ramage est d’ailleurs le responsable du développement des espoirs du Canadien de Montréal). Et depuis des années, leurs témoignages chocs sensibilisent le public et les acteurs du monde du hockey aux graves dangers de l’alcool au volant.

Quand un crime ou un comportement répréhensible survient, il faut que la société prenne soin de la victime. Il faut aussi qu’elle sanctionne l’auteur de l’acte répréhensible et qu’elle lui donne éventuellement une véritable chance de faire amende honorable, de retrouver sa place et de contribuer positivement à la collectivité.

Sinon, tout le monde y perd.

Pour cette raison, en continuant de réclamer l’effacement de Bill Peters, Akim Aliu ne sert pas la cause qu’il défend.