Un vingtième départ pour l’Ultra-trail du Mont-Blanc

Vendredi, pour une 20e fois, des milliers de coureurs prendront le départ de l’un des plus grands défis d’endurance qui soit : l’Ultra-trail du Mont-Blanc, un périple de 170 km à travers les sentiers des Alpes françaises, italiennes et suisses et dont le dénivelé positif de 10 km est un véritable défi pour quiconque s’y attaquant.

Cette année, un nombre record de 2300 participants se lancent le défi de franchir la distance en deçà de la limite de 46 h 30 min. Le Français Mathieu Blanchard, qui a élu résidence au Québec depuis 10 ans, sera du nombre après avoir franchi le fil d’arrivée en deuxième l’an dernier, au bout de 19 h 54 min. Une poignée de Canadiens seront de la partie. Le Septilien Jonathan Bolduc est du nombre, lui qui vivra son baptême de l’Ultra-trail du Mont-Blanc après plusieurs années de préparation, dont une visite de la majorité du parcours il y a sept ans.

Dans une course où les nouveaux venus sont souvent contraints à l’abandon, voir le fil d’arrivée représenterait une victoire en soi pour Bolduc.

J’ai l’intention de partir très lentement, avoue-t-il en entrevue à Radio-Canada Sports à moins de 24 heures du départ. J’ai trop souvent vu des histoires de gens qui abandonnent après un départ trop rapide. Je veux éviter ça. Pour moi, le but est de finir et non de faire le meilleur temps possible.

Jonathan Bolduc

Pour ce faire, il devra conjuguer résilience physique et mentale. Bolduc appréhende Champex-Lac, une montée avant le 127e km qui s’entame généralement une fois la deuxième nuit tombée. Il misera sur le soutien de sa famille, qui l’attendra aux différents postes de ravitaillement du parcours.

C’est à ce moment que leur soutien sera le plus important, souligne le coureur québécois. J’ai déjà couru une nuit et une journée, mais jamais deux nuits. [Ce sera difficile de gérer] le manque de sommeil, la fatigue musculaire et un peu de tout… le côté mental fera la différence entre continuer et abandonner. Il y aura plusieurs abandons à Champex-Lac.

Blanchard de nouveau parmi les favoris, Dauwalter pourrait écrire l’histoire

En l’absence du quadruple champion espagnol Kilian Jornet, blessé, la porte s’ouvre pour Mathieu Blanchard. Seul Jornet avait devancé le Franco-Canadien l’an dernier.

Mathieu Blanchard et Kilian Jornet discutent sur la ligne d'arrivée de l'Ultra-trail 2022.

Je suis arrivé dans la région de Chamonix début août et j'ai réalisé d'énormes semaines d'entraînements, s’est réjoui Blanchard en entrevue avec l’Agence France-Presse. Je ne suis ni fatigué ni courbaturé. Les signes sont là.

Alors que la température quasi hivernale devrait particulièrement causer des ennuis aux participants cette année, Blanchard s’en servira de plus-value contre ses principaux rivaux.

Tout le monde a préparé son équipement de grand froid. De mon côté, ça fait 10 ans que je vis au Québec et que je m’entraîne à moins 30 degrés dans des conditions horribles , a-t-il indiqué.

L'Américain Jim Walmsley, installé dans la région depuis 2022 dans le but de remporter cette course – l’une des seules victoires qu’il n’a pas à son palmarès - et le Britannique Tom Evans pourraient malgré tout faire jeu égal avec Blanchard.

L’Américaine Courtney Dauwalter est également l’une des candidates au titre. Elle pourrait devenir la première femme à remporter l’épreuve, après avoir ajouté deux courses majeures à son palmarès plus tôt cette année.

Je l'ai vue évoluer sur les courses les plus éprouvantes de la planète, doublant à des vitesses faramineuses les meilleurs athlètes, a raconté Blanchard. Si elle réalise un top 5 ou un podium, je ne tomberai pas de ma chaise […] C'est la grande favorite chez les dames, mais elle fait surtout partie de mes principaux concurrents.

À 38 ans, le palmarès de l'Américaine compte des victoires dans plus d'une quinzaine d'épreuves majeures. Elle est notamment la seule femme à avoir remporté les quatre ultra-trails les plus prestigieux du monde : l'Ultra-trail du Mont-Blanc (2019 et 2021), la Diagonale des Fous à la Réunion (2022, à un souffle du podium masculin), la Western States (2018, 2023) et la Hardrock 100 (2022, 2023).

Elle détient aussi le record féminin du Big Dog Backyard Ultra, une boucle vallonnée de 6,7 km à parcourir en une heure maximum jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul concurrent. En 2020, elle avait tenu 68 heures, presque trois jours... couvrant 455 km.

Parmi les Canadiennes à surveiller, on retrouve aussi Kelsey Hogan, une Terre-Neuvienne d'origine qui habite maintenant la Nouvelle-Écosse et qui a gagné à deux reprises le Québec Mega Trail.

Fait à noter, le Canadien Christian Meier, un ex-cycliste professionnel, a remporté mercredi la course TDS Mountain, un événement en marge de l'Ultra-trail. Il a parcouru les 150 km en 19 heures, 36 minutes et 35 secondes.

(Avec les informations de Gabriel Duhamel.)

Avec les informations de Agence France-Presse