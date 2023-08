Le PSG dans le groupe le plus relevé de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain et son attaquant étoile Kylian Mbappé ont abouti dans le groupe le plus relevé de la Ligue des champions après le tirage au sort.

Le PSG se retrouve avec l'AC Milan et le BV Borussia 09 Dortmund, deux anciens champions, ainsi que Newcastle.

La nouvelle étoile du Bayern de Munich, Harry Kane, retournera en Angleterre pour affronter Manchester United, dans un groupe qui inclut aussi le FC Copenhague et le Galatasaray SK. Man U a défait le Bayern en finale en 1999 grâce à une remontée durant les arrêts de jeu.

Le Real Madrid, 14 fois champion du tournoi continental, jouera contre le SSC Napoli, le SC de Braga et le FC Union Berlin.

Manchester City, champion en titre, a bénéficié d'un tirage favorable. Il jouera contre le RB Leipzig pour une troisième saison de suite, ainsi que l'Étoile rouge de Belgrade et le BSC Young Boys.

L'Inter Milan, finaliste l'an dernier, sera opposé au Benfica Lisbonne, qu'il a défait en quarts de finale, au Red Bull Salzbourg et au Real Sociedad.

Le FC Barcelone a été placé dans le même groupe que le FC Porto, le Chakhtar Donetsk et le Royal Antwerp F.C.

Le Royal Antwerp F.C. et le FC Union Berlin en sont à leur première participation à la C1. L'équipe belge avait pris part à la vieille Coupe européenne en 1957.

Arsenal est de retour après une absence de six ans et jouera contre le Séville FC, le PSV Eindhoven et le Racing Club de Lens.

Le Feyenoord Rotterdam, champion de la Coupe européenne en 1970, se retrouve dans le même groupe que le club qu'il avait alors battu en finale, le Celtic FC. L'Atlético Madrid et le SS Lazio complètent le groupe.

Des équipes de 15 pays participaient au tirage, dont 14 anciens champions européens qui ont remporté 48 titres en 68 ans d'histoire.

Les premiers matchs seront présentés le 19 septembre et la phase de groupe prendra fin le 13 décembre.

La phase éliminatoire commencera en février, et la finale aura lieu le 1er juin au stade Wembley de Londres.