Jannik Sinner qualifié pour le troisième tour

L'Italien Jannik Sinner s'est qualifié jeudi pour le troisième tour des Internationaux des États-Unis grâce à un gain de 6-4, 6-2 et 6-4 sur son compatriote Lorenzo Sonego.

Après un début de rencontre poussif, la sixième raquette mondiale a installé son jeu, à la puissance contrastant avec son frêle physique.

Sonego, 39e à l'ATP, a essayé d'emballer l'échange, de faire courir Sinner, mais le récent vainqueur à Toronto lui a opposé son sens du placement, son service et sa capacité à prendre la balle très tôt.

Plutôt connu pour son jeu de fond de court, le récent demi-finaliste à Wimbledon a également pris l'initiative au filet avec 22 points en 25 montées.

Mon jeu s'est amélioré. Je me sens plus à l'aise au filet , a-t-il déclaré après sa victoire.

Au troisième tour, Sinner sera opposé au vainqueur de la rencontre entre l'Argentin Thomas Etcheverry (no 34) et le Suisse Stan Wawrinka (no 49).

Le Polonais Hubert Hurkacz (no 17) s'est fait montrer la sortie par le Britannique Jack Draper en trois manches de 6-2, 6-4 et 7-5.