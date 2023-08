Deux buts rapides coulent le CF Montréal à New York

Le CF Montréal a encaissé deux buts en sept minutes et il s'est incliné 2-0 aux mains du New York City FC, mercredi soir, au Yankee Stadium.

Le Bleu-blanc-noir a raté une occasion de se distancer du NYCFC et d'autres équipes dans la course aux séries de l'Association Est. Il est tout de même resté au huitième rang.

Le CF Montréal (11-13-2) a encaissé un premier revers à ses quatre dernières sorties en MLS et il a subi une 10e défaite à l'étranger cette saison. Il a également été blanchi pour une 10e fois sur les terrains ennemis.

Andres Jasson et Monsef Bakrar ont touché la cible pour le New York City FC (6-10-11), qui a mis fin à une séquence de cinq matchs sans victoire. Les hommes de Nick Cushing se sont approchés à trois points du Fire de Chicago et de la neuvième et dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Blessé à l'entraînement pendant la pause sans match des Montréalais, l'attaquant Ariel Lassiter a effectué un retour au jeu. Il avait raté les deux victoires des siens à leur retour de leur élimination hâtive à la Coupe des Ligues.

Le CF Montréal reprendra l'action samedi soir en accueillant Wilfried Nancy et le Crew de Columbus. Il s'agira du premier match de Nancy au stade Saputo depuis qu'il a pris les rênes du Crew, pendant la saison morte.

Deux buts rapides qui font mal

Le CF Montréal a été capable de contrer les attaques ennemies en début de rencontre et il a réussi à bourdonner en attaque.

À la 19e minute, à la suite d'un centre de Mathieu Choinière, Lassi Lappalainen a décoché un tir du pied droit qui a déjoué le gardien Matt Freese, mais pas la barre transversale.

Le New York City FC a répliqué quelques minutes plus tard, lorsque Braian Cufre a frôlé la barre transversale à la suite d'une puissante frappe du pied gauche.

L'équipe locale a su se reprendre avec deux buts rapides, aux 30e et 37e minutes.

Après avoir accepté une passe au centre, Cufre a envoyé le ballon sur sa droite à Jasson, qui a pris le défenseur Gabriele Corbo à contrepied avant de décocher un tir précis du pied gauche. Le NYCFC en a ajouté quand Bakrar s'est défait de Joel Waterman pour tromper la vigilance de Jonathan Sirois à l'aide d'un tir bas.

Tirant de l'arrière par deux buts, les Montréalais ont haussé le rythme en deuxième demie et ils ont tenté leur chance à quelques reprises, sans ouvrir leur compteur. Lassiter et Choinière se sont tous deux butés à Freese.

L'équipe new-yorkaise pensait bien avoir inscrit un troisième but lorsque Maximiliano Moralez s'est blotti derrière la défensive adverse pour faire bouger les cordages, à la 69e minute, mais l'arbitre sur les lignes de côté a jugé que l'Argentin était dans une position de hors-jeu.

Le Bleu-blanc-noir n'a pas été en mesure de menacer dans le dernier quart d'heure, qui a été saccadé en raison des nombreux arrêts de jeu, et il a vu sa séquence de victoires prendre fin.