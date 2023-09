Au rugby, mourir fait-il partie du jeu?

Le 12 décembre 2018, Nicolas Chauvin, 20 ans, est mort à l’hôpital de Bordeaux après un double plaquage qui s'est produit lors d’un match de rugby. Depuis plus de quatre ans, son père, Philippe, mène un combat de tous les instants. En mémoire de son fils, il demande que les choses changent et que la sécurité et la santé des joueurs soient des priorités.

Ce jour-là, le match se déroule normalement, raconte-t-il en entrevue à Radio-Canada Sports. À un certain moment, Nicolas est frappé par un premier plaqueur, puis par un second qui le touche à la tête et qui arrive lancé à 20 km/heure, donc, qui ne lui laisse aucune chance. Nicolas s’écroule, il fait un arrêt cardiaque, car il y a un choc médullaire; la moelle épinière est touchée.

Après 20 minutes, les secours arrivent à réanimer l'athlète et l’emmènent aux urgences d’un hôpital bordelais, où on l’opère et le stabilise au niveau de la colonne vertébrale. Sous le cou, aucun organe ne fonctionne.

J’ai trouvé mon fils en réanimation, intubé et sous respirateur, dans le coma, explique Philippe Chauvin. On n’a plus jamais revu Nicolas dans une fonction normale, car voilà : il est mort sur le terrain. Les lésions au cerveau étaient telles qu’il n’y avait plus de pronostic vital.

Le joueur de rugby Nicolas Chauvin Photo : Éditions du Rocher

Pour faire le deuil de son fils, Philippe Chauvin a écrit un livre au titre percutant, Rugby – Mourir fait partie du jeu, publié aux Éditions du Rocher en avril 2023.

C'était volontaire. Vous remarquerez qu’il n'y a pas de ponctuation; on peut donc interpréter comme on veut. Bien sûr que non, mourir ne fait pas partie du jeu de rugby. En fait, c’est l'absence de réponses, que je n’ai jamais obtenues de la part de l’ancien président de la fédération française de rugby, des arbitres qui sous-entendent qu’il n’y a pas eu de faute. Alors, s’il n’y a pas eu de faute, cela veut dire que mourir fait partie du jeu.

On ne va pas sur un terrain pour blesser l'autre, et encore moins pour mourir. Mon titre était là pour jeter un pavé dans la mare, car tout le monde considérait que cela fait partie du jeu, cela fait partie du nombre des gens que l’on peut perdre.

Philippe Chauvin, père de Nicolas Photo : afp via getty images / BERTRAND GUAY

On a pleuré au moment de l'enterrement, et maintenant, on va passer à autre chose. Et puis il finira par s’essouffler. Ils n’ont pas compris, ils n’ont pas deviné que j’irai jusqu’à écrire un livre pour remuer un peu tout cela.

Est-ce que mourir fait partie du jeu? Est-ce que l’on doit protéger les tricheurs? Est-ce que l’on doit fermer les yeux sur des comportements extrêmement dangereux qui mettent en péril à la fois les autres, mais aussi ce sport? Car, à un moment donné, quand on aura trop de commotions cérébrales, on va finir par arrêter.

Aujourd’hui, Philippe Chauvin a le sentiment d’être entendu. Il a été reçu récemment par la ministre française des Sports et le président de la fédération de rugby. Ce jour-là, il avait un message clair à passer.

Le rugby est avant tout un sport d’équipe, un sport collectif, un sport d’engagement, un sport où l’on doit être loyal vis-à-vis des autres. Que le meilleur gagne, mais en respectant le règlement, et les tricheurs, ceux qui sont violents, n’ont pas leur place dans ce sport. Ces gens-là, on doit les conspuer, on doit les sortir et dire que c'est tolérance zéro! Il y a un article dans les règlements : la règle 9, alinéa 11 de World Rugby, et il faut qu'elle soit respectée. C'est pour cela que j'ai insisté pour qu'elle soit imposée à tous les responsables de ce sport.

Philippe Chauvin fait référence à ce passage des règles de la fédération internationale qui stipule que les joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour autrui .

La maxime qui fait référence depuis toujours au rugby, un sport de voyous joué par des gentlemen , est-elle encore au goût du jour?

Des hommes détruits

Couverture du livre de Jean Chazal Photo : Solar

Le neurochirurgien français Jean Chazal connaît bien le monde du rugby. Au fil des années, il a vu défiler dans sa salle d’opération plusieurs joueurs professionnels. Ses constats sont accablants et illustrent la dangerosité potentielle de ce sport. Pour dénoncer les dérives du rugby, il a aussi écrit un livre au titre assez évocateur : Ce rugby qui tue, publié aux Éditions Solar en 2019. Il s'est confié, lui aussi, à Radio-Canada Sports.

Au début de l’année 2018, j’ai lancé une alerte et je disais qu'un jour, il y aura un mort sur le terrain; si cette violence continue sous l’ère professionnelle, un jour, il y aura un mort sur le terrain. Et il y a eu quatre morts en 2018 en France.

J’ai gardé ce titre, car on était non seulement en train de tuer ce sport, mais on est en train de détruire des hommes et je n’avais, jusqu’alors, jamais vu d'hommes détruits dans leur cerveau. Avec les années, on est passé d’un sport aux combats stratégiques à un sport aux combats violents, sans règles.

Le joueur néo-zélandais Derren Witcombe blessé pendant un match Photo : Getty Images / Ross Land

Pour bien imager ce que sont devenus les joueurs de rugby d’aujourd’hui, le neurochirurgien n’hésite pas à parler d’ hommes augmentés .

C’est-à-dire qu’ils sont plus gros, plus forts, mais l’ossature reste celle d’un homme. C’est comme si vous mettiez un moteur de 1000 chevaux dans une voiture normale; la carrosserie ne tiendra pas, vu la puissance du moteur.

La créatine et d’autres produits sont responsables de ces musculatures hors norme. La créatine, on peut la trouver dans les œufs ou le poulet, mais à des doses de 2 à 3 g. Aujourd’hui, on en prescrit de 30 à 40 g par jour aux joueurs. Ils prennent 7 kg (15 lb) de muscle par mois. Je le sais, car j’ai opéré plus d’une vingtaine de joueurs internationaux pour des blessures cervicales et je les ai mis au repos pendant un mois. Ils ont tous maigri de 7 kg, et ils ont tous repris ces 7 kg quand ils ont eu l’autorisation de revenir au jeu.

Ils se sont laissés aller à augmenter le gabarit des joueurs; "ils", c'est-à-dire les instances, les coachs, les médecins. Les médecins sont fautifs aussi. Et finalement, ça donne des spectacles, un peu comme les jeux du cirque. C’est un sport qui me faisait rêver, mais rêver de mourir ou de se blesser pour un jeu, c’est inacceptable.

Laurent Bénézech avec l'équipe de France, en 1994 Photo : Getty Images / Anton Want

Laurent Bénézech est un ancien international français. Il a eu 19 sélections en équipe de France et a participé à la Coupe du monde en 1995, en Afrique du Sud, où la France a terminé 3e. Depuis sa retraite, il dénonce les dérives de son sport. Il y a quelques années, il a décidé de briser l’omerta en dénonçant publiquement le dopage institutionnalisé, ce qui lui a valu de subir les foudres de sa communauté. Radio-Canada Sports a pu constater que son combat est loin d'être terminé.

Pour limiter le nombre de commotions, il faudrait tout d’abord s’attarder au désarmement physique des joueurs.

Le rugby peut être spectaculaire sans avoir des joueurs à 140 kg (308 lb) ou 100 kg (220 lb), mais qui courent le 100 m en tout juste 10 secondes. Des individus qui font 1,90 m et qui pèsent de 120 à 130 kg (de 265 à 287 lb) et qui sont capables de répéter des efforts importants avec une explosivité extrême pendant 80 minutes, vous ne les trouverez que sur des terrains de rugby. On ne peut pas répéter ces efforts indéfiniment; il faut donc une aide chimique pour y arriver.

Pendant la Coupe du monde qui s'amorcera vendredi, Laurent Bénézech sera analyste pour les médias français. S’il s'attend à un fort engouement, il redoute aussi le pire.

J’ai une crainte qui, j’espère, ne sera pas justifiée : qu’on ait malheureusement un accident en direct qui soit dramatique vu l’intensité des chocs.

Les commotions cérébrales en procès

Depuis deux ans, ils sont plusieurs centaines d’anciens joueurs professionnels français ou anglais à avoir intenté des recours collectifs contre leur fédération. La plupart disent être atteints de troubles causés par des chocs répétés à la tête. Ils accusent les dirigeants d’avoir été sourds à leurs demandes d’apporter plus de sécurité dans leur sport.

Certains ont fait des tentatives de suicide; d’autres ont eu moins de chance en mourant lors d’un match, ou encore de manière prématurée.

Parmi les plaignants, on trouve le Britannique Steve Thompson, champion du monde en 2003 avec le XV de la Rose; le Canadien Jamie Cudmore; l'international gallois Alix Popham; Carl Hayman, ancien pilier droit des All Blacks...

En Angleterre, le cabinet d'avocat Rylands Garth représente plus de 200 joueurs. Nos recherches démontrent que 400 joueurs sont morts de façon prématurée ces 10 dernières années, et c’était dû à des dommages au cerveau , déclare l'avocat Richard Boardman.

En France, ce sont les avocats Foucauld Prache et Nino Arnaud qui mènent le recours collectif d’une vingtaine d’anciens joueurs contre la Fédération française de rugby et la ligue professionnelle française. Joints à Paris, les deux avocats en avaient long à dire sur le silence des autorités du rugby. Foucauld Prache détaille la poursuite.

Un joueur sud-africain étendu sur la pelouse Photo : afp via getty images / WIKUS DE WET

Ce que l’on reproche à la Fédération française et à la ligue, c’est, d’une part, un manquement à leur obligation de sécurité, notamment au niveau des risques de commotions sur la santé des joueurs, et un manquement sur leur obligation d’informations sur les risques spécifiques liés aux commotions cérébrales, explique-t-il à Radio-Canada Sports. À partir du moment où l’on a identifié les risques liés à ces commotions, il aurait dû y avoir tout un volet assurances qui aurait dû être mis en place par ces entités, pour prendre en charge et couvrir les différents préjudices.

Quand on parle de sécurité, on parle des délais de retour au jeu, qui sont trop courts, et du suivi médical des joueurs, qui n’est pas assez poussé, poursuit-il. Et le dernier volet est l'absence d’assistance à tous ces joueurs victimes de commotions qui sont aujourd’hui, pour la plupart, atteints de maladies neurodégénératives. À ce jour, les autorités ont seulement répondu que la sécurité des joueurs était au cœur de leurs préoccupations.

Son confrère Nino Arnaud explique ce que vivent ses clients, parmi lesquels figure l'ancien international canadien Jamie Cudmore.

Certains nous ont confié que leur espérance de vie était limitée et que le compte à rebours est commencé, affirme Nino Arnaud. Ce sont des joueurs qui ne peuvent pas se concentrer plus de quelques heures par jour, qui vont avoir une supersensibilité à la lumière, aux bruits, aux sons et à la fatigue, qui, du coup, ne vont plus supporter d’être dans la même pièce que leurs propres enfants. On a des clients qui peuvent passer des jours entiers dans le noir dans leur chambre. On a des joueurs qui ont des troubles de la mémoire lointaine ou immédiate. Certains peuvent oublier leurs enfants à la sortie de l’école; un autre ne se souvient plus d’avoir participé à une Coupe du monde…

Jamie Cudmore avec le Canada Photo : Getty Images / Michael Steele

Au Québec comme au Canada, on n'a recensé que très peu de cas de blessures graves au rugby. Le directeur général de Rugby Québec, Hugo Montérémal, qui est aussi un ancien joueur professionnel, en explique les raisons.

Comparé à certains pays, on a eu de la chance de ne pas avoir de décès ou même de blessures handicapantes graves, explique-t-il. En fait, on a eu de la chance d’une certaine manière, parce que justement, on est un sport qui s’est responsabilisé en lien avec les commotions cérébrales. Le Canada est très en avance dans ce domaine, notamment au Québec, où le protocole de commotions a été construit de manière multisports.

Je suis confiant pour l’avenir de ce sport, car en donnant le bon exemple aux jeunes générations, un virage pourrait s’opérer.

La Coupe du monde s'amorcera vendredi, au Stade de France. Le pays hôte affrontera alors la Nouvelle-Zélande. Durant plus d’un mois, les plus grandes nations du ballon ovale s’affronteront. Pour la première fois de son histoire, le XV canadien ne sera pas de la compétition.