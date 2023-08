Frédéric Niemeyer s’inquiète pour le tennis canadien

NEW YORK – L’ancien joueur Frédéric Niemeyer, devenu entraîneur, a passé les dernières semaines aux côtés de Rebecca Marino. Les deux testent les eaux pour savoir si la chimie opère.

Bien qu'elle ait perdu dès son premier match, les deux ont affirmé que l’expérience avait été agréable.

Ce n’est pas la première fois que Niemeyer entraîne des professionnels. Il a notamment été dans le coin de Milos Raonic en 2009, puis de Vasek Pospisil quelques années plus tard.

Les choses ont changé et il apprécie notamment le fait qu’aujourd’hui, les entraîneurs ont le droit de parler à leur athlète pendant les matchs.

C’est légal maintenant, même si on le faisait un peu avant quand même, raconte Niemeyer, sourire en coin, à Radio-Canada Sports. La communication est plus simple, même si on ne peut pas faire de grands changements. On peut faire de petites différences, comme de confirmer leur choix de jeu et ça les aide.

Sa parole n’est pas libérée qu’en bordure des terrains.

L’ancien 134e joueur mondial, qui a conclu sa carrière professionnelle par une défaite contre la légende Roger Federer en 2009, ne cache pas ses inquiétudes au sujet de l’avenir du tennis canadien.

Pour la première fois depuis le tournoi de Roland-Garros en 2015, il n’y aura pas de Canadiens en simple au deuxième tour dans un tournoi du grand chelem. Pour le tournoi new-yorkais, c’est une première en 15 ans.

Pour lui, c’est le signe d’une tendance inquiétante et non pas un simple accident de parcours.

Je pense que ça fait quelques années que, tranquillement, le bateau est en train de couler, lâche Niemeyer. Je pense qu’il y a de gros changements à faire à la fédération pour remonter. Oui, ils mettent des gens en place et font des changements, mais il reste beaucoup de travail à faire pour revenir à l’environnement qu’on avait bâti ou que Tennis Canada avait bâti il y a quand même 20 ans.

Ça fait quelques années que ça commence à moins bien aller. On commence juste à voir qu’il faut faire quelque chose, qu’il faut faire des changements. Il faut continuer à aider les joueurs, parce que ça va continuer à couler , ajoute-t-il.

Frédéric Niemeyer, originaire de l'Estrie, connaît bien la fédération de l’intérieur puisqu’il y a travaillé pendant plus d’une décennie jusqu’en 2020. Puis, la pandémie a forcé Tennis Canada à mettre à pied une partie de son personnel.

Il travaille depuis comme entraîneur à son compte et comme consultant auprès d’athlètes comme Brayden Schnur ou encore Annabelle Xu qui évolue dans la NCAA.

Je ne suis pas inquiet pour des joueurs comme Félix Auger-Aliassime ou Denis Shapovalov qui ne connaissent pas leur meilleure saison, mais je suis plus inquiet pour la jeune génération à venir qui doit suivre la génération actuelle. Le temps va avancer, ils vont vieillir et il faut assurer une relève en Coupe Davis et en Coupe Billie-Jean-King. Ça, c’est important pour garder une fédération et un pays fort en tennis.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de tennis masculin avec la coupe Davis Photo : Getty Images / Fran Santiago

Le Canada a bien remporté la première Coupe Davis de son histoire l’an dernier, mais répéter l’exploit en 2023 s’annonce extrêmement difficile, avec l’absence confirmée d'Auger-Aliassime et le genou blessé de Shapovalov.

Les victoires ont aussi été rares cette saison dans les tournois du grand chelem pour les juniors canadiens. Le jeune Keegan Rice est le seul à y avoir remporté deux matchs. Il a franchi le premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon.

Chez les femmes, Naomi Xu et Ellie Daniels sont les seules à avoir disputé un tableau principal de tournoi majeur cette année et les deux ont perdu dès le premier tour en Australie. Victoria Mboko est toujours d’âge junior, mais, à 17 ans, elle a déjà fait le saut chez les professionnels.

En 2022, Mboko a atteint la demi-finale en simple à Wimbledon et aux Internationaux d’Australie. Elle a aussi été finaliste en double à Londres avec sa compatriote Kayla Cross.

Aucun athlète du centre national de Tennis Canada n’est pour l’instant inscrit au tournoi junior cette semaine à Flushing Meadows. Seule Naomi Xu, entraînée par Niemeyer justement, est inscrite aux qualifications.

Il préfère toutefois ne pas trop s’avancer sur les changements à apporter. Revenir dans le giron de Tennis Canada n’est pas dans ses plans à court terme.

Ce n’est plus dans mes souliers et je ne me préoccupe pas de ça, répond l’ancien joueur. Il faudrait poser la question à quelqu’un d’autre. Je fais mes affaires, je suis là pour aider les joueurs qui veulent que je partage mon expérience. Mais côté fédération, je ne suis plus vraiment impliqué.

Hatem McDadi, le vice-président principal du développement à Tennis Canada, successeur de Louis Borfiga, n’était pas disponible mercredi pour faire le bilan du parcours des Canadiens à New York.

Pas prêt à être sur la route toute l’année

Frédéric Niemeyer aime entraîner des athlètes, mais il ne souhaite pas reprendre la vie de nomade que la tâche requiert.

Sa famille est encore trop jeune pour parcourir la planète à longueur d’année. Quelques semaines, peut-être, mais plusieurs mois, c’est hors de question.

Pour entraîner, il faut nécessairement passer énormément de temps sur la route, même si on peut suivre presque tous les matchs à la télévision ou sur Internet. Le soutien en présentiel est crucial , indique-t-il.

Je demeure un consultant, parce que j’ai développé un système capable d’analyser le jeu de n’importe quel joueur féminin ou masculin. J’identifie les manques et je propose des solutions. J’ai beaucoup de plaisir à aider les différents joueurs et ça me convient pour l’instant.

Niemeyer avait déjà des engagements pour les prochains mois. Il ne pourra donc pas accompagner Marino, 32 ans, dans sa tournée asiatique de l’automne.

Ouvrir en mode plein écran Rebecca Marino aux Internationaux des États-Unis Photo : Getty Images / Sarah Stier

Il n’est pas fermé à l’idée de préparer sa prochaine saison avec elle et de reprendre la route pour quelques semaines au début de l’année, en Australie notamment.

On voulait voir si la chimie opérait entre nous deux. Et de mon côté, ça s’est bien passé [...] J’ai hâte de voir ce que je peux faire pour l’aider à rester à ce niveau-là et même l’emmener plus haut. Son intelligence tennistique est déjà là, elle a beaucoup d’expérience et on essaie de trouver le juste milieu pour faire de belles choses ensemble.

Au micro de Radio-Canada, Rebecca Marino a dit espérer que leur association se poursuive.