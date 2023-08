Les Maple Leafs prolongent le contrat de leur entraîneur-chef

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, a rayé une autre tâche de sa liste de l'entre-saison. Il a consenti une prolongation de contrat à l'entraîneur-chef Sheldon Keefe, mercredi.

Keefe, pilote de l'équipe torontoise depuis novembre 2019, devait écouler la dernière saison d'un pacte de deux ans conclu l'été dernier. Cette nouvelle entente lui offre ainsi plus de sécurité.

Depuis qu'il a pris les rênes des Maple Leafs, l'équipe présente le quatrième meilleur bilan en saison régulière de toute la Ligue nationale de hockey, soit un pourcentage de victoires de ,678. Seuls les Bruins de Boston, l'Avalanche du Colorado et les Hurricanes de la Caroline ont fait mieux.

En séries éliminatoires, le bilan de Toronto est toutefois bien moins reluisant. La formation de la Ville Reine n'a gagné qu'une seule série, cette année, face au Lightning de Tampa Bay. Elle a ensuite été sèchement battue par les Panthers de la Floride en cinq matchs.

Treliving avait garanti le 27 juin que Sheldon Keefe conserverait son poste malgré le départ de son acolyte Kyle Dubas, désormais président des opérations hockey et directeur général des Penguins de Pittsburgh.

Depuis que j'ai joint les Maple Leafs, j'ai été impressionné par Sheldon , a déclaré Treliving dans un communiqué.

Il a démontré de grandes qualités de leader avec son personnel et ses joueurs, et il a une vision claire pour cette équipe et où elle doit se rendre. Sheldon s'est établi comme l'un des meilleurs entraîneurs de la ligue et j'ai hâte de travailler avec lui alors qu'on s'apprête à entamer une nouvelle saison , a-t-il ajouté.

La dernière priorité à laquelle devront s'attaquer les Maple Leafs est la situation contractuelle de l'attaquant William Nylander, qui n'a plus qu'un an à écouler à son contrat respectif avant de devenir joueur autonome. Le Suédois peut signer une prolongation depuis le 1er juillet.