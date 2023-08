Ce ne sont pas les averses du début de la journée qui ont freiné les ardeurs du Grec Stefanos Tsitsipas, mais plutôt l'entêtement de Dominic Stricker qui accède au troisième tour des Internationaux des États-Unis.

Moins de 48 heures après avoir éliminé Milos Raonic, Tsitispas (no 7) a goûté à la médecine du Suisse, 128e joueur mondial, vainqueur d'un véritable test d'endurance chaudement disputé en cinq manches de 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) et 6-3.

Avec d'excellents services, les deux joueurs ont complété la première manche en seulement 41 minutes. Stricker a tranché avec un bris au 11e jeu. Ce fut le point d’orgue d’une entrée en matière pendant laquelle il a maintenu un taux de 79 % (15/19) de point inscrits sur ses premières balles en plus de réussir 5 as.

La seconde manche a vu Tsitsipas créer la première brèche pour mener 3-1. Mais son jeune rival de 21 ans a vite recollé. Il s'est accroché pour forcer la tenue d'un jeu décisif. Les fautes directes (12 dans cette manche) ont alors rattrapé Stricker, muselé à 7 points contre 2 par un Tsitsipas devenu plus hargneux et combatif.

Avec un bris de part et d'autre, c'est aussi au jeu décisif que Tsitsipas a pris la troisième manche. Les statistiques de cette manche parlaient d'elles-mêmes : 3 doubles fautes de chaque côté, 58 % contre 56 % en faveur de Stricker pour les premières balles en jeu, 16 à 14 Tsitsipas pour les coups gagnants, 45 points contre 43 pour Stricker... Bref, ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir céder après deux heures et demie de jeu.

Si Stricker a de nouveau sorti les crocs avec son quatrième bris de la rencontre pour mener 2-0 au début de la quatrième manche, le calme et l'expérience de Tstsipas lui ont permis de garder le cap et riposter pour revenir à 2-2.

Tels des boxeurs au milieu du ring, ils ont continué d'échanger les coups brillants, tant au filet qu'en fond de court, les bris de services et l'avance au pointage. Si bien qu'un troisième bris d'égalité de suite est devenu nécessaire pour les départager. On jouait depuis trois heures trente minutes quand le Suisse a poussé le duel à la limite des cinq manches non sans avoir fait face à deux balles de match.

La manche ultime a tourné court. Elle s'est ouverte avec Stricker bondissant en avant 3-0 avant que Tsitsipas ne parvienne à s'inscrire au tableau.

Avec ses 78 coups gagnants contre 40 fautes directes, et en profitant de ce bon départ au meilleur moment, Stricker a fermé les livres au bout de 4 h 04 de jeu. Il s'agit de sa première victoire contre un joueur du top 10 et du troisième gain de sa carrière contre deux revers dans des matchs en cinq manches.

En vertu de cette sortie hâtive, Tsitsipas n'a jamais fait mieux que le troisième tour à New York (2020 et 2021).

Autres résultats messieurs 2e tour : Borna Gojo (CRO) bat Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-4, 6-4

Laslo Djere (SRB/no 32) bat Hugo Gaston (FRA) 6-1, 6-2, 6-3

Stricker a maintenant rendez-vous avec le vainqueur du match opposant l'Américain Chris Eubanks (no 28) au Français Benjamin Bonzi, 108e au classement de l'ATP.

Djokovic facilement

Le Serbe Novak Djokovic (no 2) a aisément atteint le troisième tour en disposant de l'Espagnol Bernabe Zapata-Millares en trois manches de 6-4, 6-1 et 6-1.

Djoko en est à sa 17e présence aux Internationaux des États-Unis et il a toujours au moins participé au troisième tour. En six manches depuis le début du tournoi, il n'a concédé que 11 jeux à ses rivaux.

La première manche a été compliquée parce qu'il fait chaud et très humide. Puis l'ombre a recouvert le court et c'est devenu un peu mieux. Mais c'est pareil pour les deux joueurs , a commenté Djokovic.

Je n'ai pas très bien commencé le match, mais en deuxième et troisième manches, j'ai élevé mon niveau de deux ou trois crans , s'est-il félicité en estimant toutefois être capable de jouer mieux que ça .

Le Serbe de 36 ans est d'ores et déjà assuré de redevenir no 1 au monde à l'issue du tournoi, quels qu'en soient désormais les résultats.

Lors de son prochain match, il se mesurera à son compatriote Laslo Djere (no 32), tombeur du Français Hugo Gaston 6-1, 6-2 et 6-3.

Absent l'an dernier pour avoir refusé le vaccin anticovid, Djokovic espère remporter un quatrième titre à Flushing Meadows pour égaler le record absolu de 24 titres du grand chelem détenu par Margaret Court.

En cette troisième journée de compétition du dernier tournoi majeur de l’année, les Américains Taylor Fritz (no 9) et Frances Tiafoe (no 10) sont aussi en action dans le tableau masculin.

