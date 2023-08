L’UEFA remettra ses prix en pleine saga Rubiales

C’est sur fond de controverse que les têtes dirigeantes du soccer européen sont arrivées à Monaco pour la remise des prix de l’ UEFA jeudi, quelques jours après les actions commises par le président de la Fédération espagnole de soccer (RFEF), Luis Rubiales.

La FIFA a suspendu Rubiales, également un vice-président de l’ UEFA , pour au moins 90 jours. Il fait l'objet d'une enquête après avoir forcé un baiser à la joueuse espagnole Jenni Hermoso après la finale du Mondial.

Il ne sera pas présent à la cérémonie à Monte-Carlo, même si l’Espagne pourrait rafler l’entièreté des honneurs du côté féminin.

Depuis les événements du 20 août, l’ UEFA a gardé le silence pendant que plusieurs ont réclamé la démission de Rubiales, particulièrement après son refus catégorique de quitter son poste. La FIFA a entamé une procédure disciplinaire contre le président, contrairement à la Fédération européenne.

Elle n’est pas solidaire, a déclaré l’attaquant anglais Ian Wright à propos de l’UEFA sur les réseaux sociaux. Ce sont ces mêmes personnes qui sont responsables de l’avenir du soccer féminin.

Les Espagnoles Aitana Bonmatì et Olga Carmona et l’Australienne Sam Kerr sont en lice pour le titre de joueuse de l’année.

La saison de Bonmatì s’est terminée avec un titre mondial et un Ballon d’or de meilleure joueuse du tournoi. Elle a également triomphé avec Barcelone en Ligue des champions. Mais quelques mois plus tôt, elle avait amorcé sa campagne en signant une lettre avec des coéquipières espagnoles expliquant qu’elles ne voulaient plus jouer sous les ordres de Jorge Vilda, nocif pour leur santé mentale.

Vilda a finalement gardé son poste, sous l’approbation de Rubiales. Il a dirigé 3 des 15 signataires de la lettre au Mondial, dont Bonmatì. Maintenant, il est à risque d’être congédié par la direction intérimaire de l’équipe nationale.

L’ UEFA a annoncé, la semaine dernière, que Vilda était l’un des trois candidats au titre d’entraîneur de soccer féminin de l’année, au terme d’un vote effectué dans la foulée de la controverse entourant Rubiales.

L’entraîneur de Barcelone, Jonatan Giráldez, et l’entraîneuse de l’Angleterre, Sarina Wiegman, sont également en nomination.