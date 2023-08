Les ancrages du capitaine

C’est à un tournoi de golf que Nick Suzuki s’est présenté la première fois comme capitaine du Canadien. C’est donc tout naturellement à un tournoi de golf qu’on a voulu faire le bilan de sa première année avec le C sur le chandail tricolore.

Une saison de hockey est un peu comme un long hiatus entre deux tournois de golf finalement. Mardi, Suzuki participait au premier tournoi des héros au profit de la Fondation Asista, dont il est l’ambassadeur. Une façon pour lui de se rapprocher des Montréalais, a-t-il dit d’emblée.

Je ne veux pas juste être connu comme un joueur de hockey. Je veux que les gens me voient et apprennent à me connaître loin de l’aréna.

Ça fait partie de son rôle de capitaine, croit-il. Un rôle qui s’apprend un peu sur le tas et qui est appelé à grandir cette saison, ne serait-ce qu’en raison du départ de Joel Edmundson. D’une certaine manière, le grand défenseur avait pris la relève de l’ancien capitaine Shea Weber et dégageait cette autorité fraternelle, parfois même paternelle, qui réconforte.

Edmundson parti — il faudra bien trouver un autre DJ dans le vestiaire — d’autres candidats d’expérience pourraient prendre sa place d’adjoint au capitaine, comme David Savard ou Mike Matheson, n’empêche que ce sera plus que jamais l’équipe de Suzuki. Et le capitanat, ça s’apprend.

Je savais dans quoi je m’embarquais, a assuré le numéro 14. J’ai dû m’appuyer sur d’autres personnes pour m’aider, comme Martin St-Louis, et sur la sagesse des autres leaders de l’équipe.

Certaines facettes de ce boulot l’ont-ils surpris?

Suzuki s’est fendu d’un petit rictus, amusé par la question. Il n’allait pas se livrer à des confidences, mais la réaction était presque autant éloquente.

J’ai eu beaucoup de décisions à prendre. Comme lorsque l’équipe voyageait, organiser les activités, ce genre de décisions auxquelles je dois m’habituer. Je commence à m’y faire, mais j’apprends à prendre de grosses décisions pour un grand groupe , a-t-il laissé tomber.

Chacun ses forces.

Suzuki a confié se servir de son expérience également. En seulement quatre saisons, il a vécu les bas-fonds du classement général et une finale de la Coupe Stanley. Il a connu le faste et la gloire d’une vedette du Canadien et la solitude d’un joueur de hockey coincé dans une bulle sanitaire en pleine pandémie pour amuser la galerie et remplir les obligations financières des athlètes.

Il a aussi été témoin d’un coéquipier, Jonathan Drouin, qui a quitté l’équipe en pleine saison pour affronter ses troubles de santé mentale. Et il l’a vu en parler ouvertement quelques mois plus tard.

Ça t’ouvre les yeux , a-t-il affirmé.

Il a ajouté que c’était une des raisons qui l’ont convaincu de se joindre à la Fondation Asista, qui dresse des chiens d’assistance pour les gens victimes de troubles de stress post-traumatique.

Pour toutes ses raisons, le titre de capitaine lui colle bien à la peau jusqu’à présent.

Dans la tempête, il a été le seul à ne jamais quitter le navire, disputant les 82 matchs de la saison. Il n’en a pas raté un seul depuis ses débuts professionnels d’ailleurs. C’est une façon de mener par l’exemple, car pour déployer pareille résistance, il faut certainement avoir une hygiène de vie irréprochable.

Il assure vouloir s’ancrer dans la communauté. Par ses engagements caritatifs et par son attachement à la ville. On l’aperçoit dans les événements mondains, on le voit dans les festivals, il s’imprègne de la vie montréalaise comme quelqu’un qui arrive de loin et veut tout voir de la grand ville .

Une rupture de ton avec le passé.

Sentiment d’appartenance

Le capitaine a passé l’été à Montréal. D’autres ont suivi son exemple comme Kaiden Guhle. Certains ont fait de nombreux aller-retours au Québec.

Ils tentent d’en instiller l’envie aux plus jeunes qui s’entraînent dans les installations de l’équipe à Brossard. Le nouveau venu, Alex Newhook, est venu faire son tour pendant une semaine. Suzuki s’est assuré de passer une journée avec son coéquipier. Il n’a pu faire plus puisqu’il était appelé momentanément à l’extérieur de la ville. Placidement, fidèle à lui-même, le capitaine crée des liens, il souhaite rassembler le noyau et, pour l’instant, ça semble fonctionner.

Rarement a-t-on entendu autant d’éloges sur Montréal de la part de joueurs du Canadien. C’est à se demander s’ils fréquentent vraiment la même ville si souvent conspuée dans l’espace public.

Il reste à jouer au hockey maintenant.

J’ai hâte de voir à quel point les jeunes se sont améliorés. Plusieurs d’entre eux n’ont pas pu jouer beaucoup de matchs. J’ai passé beaucoup de temps avec Guhle, Arber Xhekaj et Juraj Slafkovsky récemment et ils ont l’air bien, ils sont en santé. Ils sont prêts pour la Ligue nationale à nouveau , de faire valoir l’Ontarien de 24 ans.

C’est tant mieux. Parce que la Ligue nationale est certainement prête pour eux.