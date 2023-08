Medvedev et Murray avancent au 2e tour à New York

Le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur mondial, qui espère tirer son épingle du jeu aux Internationaux des États-Unis dans le duel annoncé entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, a facilement assuré sa qualification au 2e tour, mardi.

Medvedev n'a laissé filer que deux jeux face au Hongrois de 34 ans Attila Balazs, dont le meilleur classement à l'ATP (76e) remonte à 2020, et a plié la rencontre 6-1, 6-1, 6-0, en 1 heure 14 minutes.

La concentration était là. Espérons qu'elle le soit lors des prochains matchs , s'est félicité le joueur, opposé au prochain tour à l'Australien Christopher O'Connell (69e mondial), qui lui avait donné du fil à retordre au tournoi de Doha, en février (victoire pour le Russe 6-2, 4-6, 7-5).

Sacré à Flushing Meadows en 2021, en battant Djokovic, Medvedev est considéré à 27 ans comme l'un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d'une nouvelle confrontation en finale d'un grand tournoi entre le Serbe de 36 ans, et Alcaraz, 20 ans, qui entre en lice mardi soir.

L'Espagnol, vainqueur à son tour des Internationaux des États-Unis en 2022, un premier titre en grand chelem qui l'avait propulsé à 19 ans au 1er rang mondial, affronte l'Allemand Dominik Koepfer (75e) sur le court Arthur Ashe, la plus grande arène de tennis au monde (23 000 places).

Le tirage au sort a placé Medvedev dans le tableau de l'Espagnol et ils pourraient se retrouver en demi-finale.

Alors que les projecteurs sont braqués sur Alcaraz et Djokovic, le Russe joue l'humilité. C'est normal que Carlos et Novak soient les plus grandes stars , a-t-il confié après sa victoire.

Mon but est d'essayer de bien jouer, d'aller là où il sont et de gagner , a-t-il quand même prévenu. Et ils doivent aussi gagner leurs matchs pour me rencontrer , a-t-il dit en souriant.

Mardi matin, l'Allemand Alexander Zverev, 12e joueur mondial, a aussi passé l'obstacle du premier tour face à l'Australien Aleksandar Vukic (6-4, 6-4, 6-4).

Plus tard, un demi-finaliste de l'édition 2022 est en revanche tombé dès le premier tour : Karen Khachanov, 11e mondial, a été éliminé par l'Américain Michael Mmoh (89e et bénéficiaire d'une invitation) 6-2, 6-4, 6-2.

Le guerrier écossais Andy Murray, 37e mondial, a quant à lui dompté la fougue du Français Corentin Moutet (72e) 6-2, 7-5, 6-3, mardi au premier tour

Murray, vainqueur du tournoi en 2012, affrontera jeudi pour une place au deuxième tour le Slovaque Alex Molcan (115e) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (19e).

John Isner prolonge le plaisir

L'Américain John Isner s'est offert un match supplémentaire, alors qu'il a annoncé que l'US Open serait le dernier tournoi de sa carrière, il s'est qualifié mardi pour le deuxième tour en battant l'Argentin Facundo Diaz (94e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/1).

Une petite cérémonie avait été organisée à l'issue de la partie : un film retraçant ses grands moments à Flushing Meadows a notamment été projeté sur l'écran géant du court Louis-Armstrong. Les yeux rougis par l'émotion, Isner a regardé, puis il a été rejoint par ses enfants sur le court avant de répondre aux questions de l'ex-joueur James Blake.

J'ai eu une carrière incroyable, j'ai joué très longtemps et me suis fait beaucoup d'amis. Sans le tennis, je n'aurais pas rencontré ma femme et je n'aurais pas la magnifique famille que j'ai aujourd'hui, avec ces quatre merveilleux enfants , a-t-il déclaré.

Ce n'est pas encore un au revoir, je suis toujours en vie, a-t-il ensuite souligné. En fait, je me suis senti plutôt bien sur ce match alors je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais j'aurai besoin de votre soutien , a-t-il lancé au public.

À 38 ans, il prolongera donc le plaisir face à son compatriote Michael Mmoh (89e et issu des qualifications).

Le géant de 2,08 m a annoncé le 24 août qu'après plus de 17 ans sur le circuit ATP, il était temps de dire adieu au tennis professionnel , précisant que l'US Open serait son ultime tournoi.

Isner, ex-8e mondial qui a joué deux fois les quarts à Flushing Meadows, est notamment connu pour avoir remporté face au Français Nicolas Mahut en 2010 sur le gazon de Wimbledon, le match le plus long de l'histoire du tennis. Les deux hommes avaient mis onze heures et cinq minutes pour se départager 70-68 dans la cinquième et dernière manche.