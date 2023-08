Jonathan Drouin a décliné de meilleures offres pour retrouver Nathan MacKinnon

TERREBONNE - À l’époque où Jonathan Drouin et Nathan MacKinnon évoluaient ensemble pour les Mooseheads de Halifax, MacKinnon passait prendre son compagnon de trio tous les matins pour l’amener à l’école. Si MacKinnon passait tout droit et qu’il était incapable de se lever, son compagnon de trio ratait l’école lui aussi.

C’était mon chauffeur et c’était lui qui décidait si j’allais à l’école le matin , a raconté Drouin, qui retrouvera bientôt MacKinnon avec l’Avalanche du Colorado après six saisons passées dans l’uniforme du Canadien.

La supervedette de l’Avalanche n’a peut-être plus le même pouvoir sur le quotidien de Drouin qu’il en avait dans le junior, mais il est clair qu’il exerce encore un certain ascendant sur lui. MacKinnon s’est servi de son influence pour attirer son ami à Denver dix ans après qu’il aient fait la pluie et le beau temps à Halifax, menant les Mooseheads à la conquête de la Coupe Memorial en 2013.

Et on peut aisément voir comment la perspective de retrouver son comparse d’antan peut avoir séduit Drouin. L’ancien attaquant du Tricolore, qui présidait mardi la sixième édition de son tournoi de golf au profit de la Fondation du CHUM, a eu de la difficulté à faire la transition entre ce que ses habiletés lui avaient permis de faire dans le junior et les défis plus complexes qui pouvaient le mener à un succès équivalent dans la Ligue nationale de hockey. Même le printemps dernier, Drouin avouait ne pas avoir renoncé au rêve d’être un joueur d’un point par match dans la LNH.

Publicité

Si tu commences à tourner la page, tu laisses beaucoup de choses passer, avait dit Drouin au terme de la saison du Canadien. Je pense que je vais m’accrocher à ce que je veux être. Vos attentes sont vos attentes, mais mes attentes sont plus hautes que les vôtres. Tu peux dire que je suis mon propre ennemi, mais je vais toujours être comme ça.

Sachant cela, retrouver MacKinnon et se remettre en contact avec le succès auquel il a toujours aspiré devenait tout naturel, surtout que MacKinnon avait hâte à ces retrouvailles. Drouin dit avoir renoncé à des offres plus lucratives ou plus longues afin de s’aligner avec l’Avalanche.

Mais après avoir profité de la stabilité d’un contrat de six ans à Montréal, l’attaquant de 28 ans s'apprête à jouer son va-tout sur la base d’une entente d’un à seulement 825 000 $. Il devra bondir des blocs de départ et convaincre d’entrée de jeu ses nouveaux patrons qu’il peut faire recréer une certaine magie.

Ce sera une saison cruciale pour sa carrière, Drouin en convient, mais il ne veut pas que cette réalité ne le plombe indûment.

Je ne m’en vais pas là pour voler le poste de quelqu’un ou pour faire un show, a-t-il précisé. C’est une super bonne équipe et je veux juste m’intégrer et aider l’équipe de n’importe quelle façon qu’elle veut que je l’aide.

C’est le moment ou jamais pour Drouin de relancer sa carrière, et l’autonomie complète lui donnait au moins le choix de décider dans quel environnement il tenterait d’y parvenir.

Publicité

Il était assez clair que le Canadien et lui étaient rendus au bout de la route, et c’est sans surprise que Drouin a confirmé que les deux parties avaient convenu que le temps était venu de passer à autre chose.

Dans les dernières années, c’était plus difficile à Montréal, on rebâtit, a rappelé Drouin. Il fallait parfois faire jouer des joueurs à certains moments où ils devaient apprendre. J’ai déjà été dans cette position-là où des vétérans laissent des jeunes passer, et c’est correct. Mais je ne suis pas rendu à ce point-là de ma carrière. Je suis rendu au point où je veux gagner, je veux aider une équipe qui va être en séries et qui va faire une poussée en séries.

Le Canadien va faire ça dans quelques années, mais pas maintenant.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Drouin a mis du temps à s'habituer à toute l'attention qu'il générait à Montréal. (Photo d'archives) Photo : usa today sports / Eric Bolte

Plus d'anonymat

L’Avalanche lui offre non seulement d’être mieux entouré sur la patinoire, mais aussi de retrouver un peu d’anonymat à l’extérieur de celle-ci. Drouin a fini par s’y habituer, mais il a eu de la difficulté à ses premières années à composer avec toute l’attention qu’il générait à Montréal.

Je pensais être prêt pour ça mais je l’ai dit plusieurs fois, tu n’es pas prêt jusqu’à ce que tu le vives toi-même, a-t-il dit. C’était un peu différent en tant que Québécois. Il y a des joueurs qui peuvent parler dans l’équipe mais ils ne sont pas Québécois et ils n’ont pas la pression que j’avais.

La pression sera un peu différente (au Colorado) dans la mesure où (le hockey) n’est pas attendu par tout le monde en ville, a-t-il plus tard ajouté. Il n’y a pas 35 membres des médias qui t’attendent après une pratique. Ça va être un peu différent. Mais la pression, elle, sera toujours là pour moi, surtout avec une équipe comme celle-là qui performe et qui veut gagner la Coupe Stanley.

Drouin a vécu des hauts et des bas à Montréal - il préfère garder pour lui les choses qu’il aurait fait différemment si c’était à refaire - mais il est clair que d’être de retour en santé lui donne de meilleures chances d’atteindre ses objectifs. On oublie parfois qu’au cours des quatre dernières années, Drouin n’a joué que 56 % des matchs du Canadien en raison de diverses blessures.

Si son poignet l’avait forcé à reprendre l’entraînement seulement à la fin juillet, l’été dernier, il était de retour au boulot dès le mois de mai cette année. Cela met les chances de son côté.

Combien de joueurs arrivent à 28 ans en ayant encore l’objectif de devenir celui qu’on attendait dix ans plus tôt, au moment de son repêchage ? Ils ne sont sûrement pas nombreux.

Mais si c’est bel et bien ce qu’il y a dans la mire de Jonathan Drouin, on le comprend de ne pas vouloir épiloguer inutilement sur le passé.

Dans sa situation, le présent est bien trop important.