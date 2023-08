Cet épisode, l’un des plus tristes de l’histoire du soccer canadien, pourrait s’intituler : « Au revoir les pantins, arrangez-vous avec vos problèmes. Je m’en vais me faire voir ailleurs. »

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine de soccer, John Herdman, a remis sa démission lundi afin d’accepter le poste d’entraîneur en chef du Toronto FC, de la MLS. Au lieu de perdre son temps et de continuer à subir le scandale financier qui étouffe Canada Soccer et ses programmes nationaux, il a fini par choisir l’option du doigt d’honneur et de la porte de sortie.

Dans le contexte actuel, on voit mal comment la fédération parviendra à trouver un entraîneur sérieux pour le remplacer.

Dans une chronique publiée en février dernier, j’avais expliqué pourquoi la situation dans laquelle se trouve Canada Soccer est insoluble.

En retour de peccadilles (de 3 à 4 millions par an), les précédents dirigeants ont cédé leurs droits commerciaux à une entité suspecte, Canadian Soccer Business, jusqu’en 2037. Or, plusieurs membres du conseil d’administration de Canada Soccer affirment qu’ils n’ont jamais approuvé ce contrat suicidaire. C’est tout à leur honneur parce que pour signer cette entente, il fallait être soit incompétent, soit animé de l’intention de siphonner les coffres de la fédération.

***

Le Britannique était la meilleure chose qui soit jamais survenue au soccer canadien. Il avait pris les commandes du programme national féminin au début des années 2010 et, dans les années qui ont suivi, les Canadiennes avaient remporté des médailles de bronze aux Jeux de 2012 et de 2016.

En 2018, il avait laissé derrière lui un programme féminin en parfaite santé pour accepter le poste d’entraîneur en chef de la formation masculine. Les Canadiennes ont d’ailleurs remporté l’or aux Jeux de Tokyo en 2021.

La formation masculine a pour sa part captivé le pays l’an dernier en se qualifiant pour la Coupe du monde pour la première fois en 36 ans.

Sous la direction de John Herdman, la jeune équipe canadienne est passée du 95e au 33e rang mondial. Et malgré son inexpérience, elle a offert des performances très honorables au Qatar. Tout semblait donc en place pour le grand rendez-vous de 2026, qui sera organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Mais voilà, depuis près de deux ans, parce qu’elle est étouffée financièrement, la fédération est incapable de conclure des contrats de travail normaux avec les joueuses et joueurs des équipes nationales. Les budgets alloués aux camps d’entraînement, aux matchs préparatoires et au transport sont aussi touchés. Il est carrément gênant que les membres des équipes d’un pays du G7 en soient réduits à quémander un encadrement normal.

La situation est à ce point anormale que le gouvernement fédéral (l’ex-ministre des Sports Pascale St-Onge) a ordonné le printemps dernier que les livres de Canada Soccer fassent l’objet d’un audit indépendant.

***

En février dernier, immédiatement après la Coupe du monde, on avait commencé à mesurer le niveau d’écoeurement de John Herdman. On avait alors appris qu’il avait failli accepter de quitter le Canada pour aller diriger l’équipe nationale de la Nouvelle-Zélande.

Le même jour, toutefois, Canada Soccer rectifiait le tir en publiant un communiqué dans lequel Herdman réitérait son engagement envers la fédération. La situation n’a toutefois jamais cessé de se morpionner.

En juin dernier, quand le Canada s’est incliné devant les États-Unis en finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, Herdman était frustré du peu de temps de préparation qui avait été réservé à son équipe par la fédération. Et il l’avait nettement laissé savoir.

Il faut qu’on montre une claire volonté de remporter une Coupe du monde. Quand tu joues à la maison, tu as une chance de la remporter […] Et nous ne sommes pas sérieux. Nous avons obtenu les droits de présentation d’une Coupe du monde et nous ne démontrons pas sérieusement que nous voulons la gagner […] Il va falloir que ça se fasse et vite , avait-il déclaré.

***

La situation est à ce point affreuse que, en juillet dernier, les joueurs de l’équipe masculine se sont attaqués aux ententes commerciales conclues par Canadian Soccer Business. Une bonne partie de cet argent, de toute manière, échappe aux coffres de la fédération.

Comme l’a révélé le confrère Rick Westhead de TSN, les joueurs ont ordonné à une quinzaine de commanditaires comme Nike, CIBC, Gatorade, General Electric et Visa de cesser d’utiliser leur image personnelle dans leurs publicités.

Il y a une dizaine de jours, l’Association des joueurs de l’équipe masculine a par ailleurs publié une déclaration révélant que pour la première fois depuis de nombreuses années, Canada Soccer n’avait prévu aucun match ni aucun camp d’entraînement durant la fenêtre internationale du mois de septembre.

Cette décision, arguaient-ils, s’inscrivait dans l’exercice d’un rapport de force de la fédération.

Canada Soccer veut nous contraindre à accepter une diminution de notre compensation monétaire pouvant aller jusqu’à 70 % par match disputé , indiquaient les joueurs. Ils soulignaient en plus que neuf mois après le Mondial, ils n’avaient toujours pas été payés pour leur participation!

En tant qu’équipe et en tant que nation, nous constatons les effets que la mauvaise gestion financière et le siphonnage des principaux actifs de Canada Soccer, par l’entremise de Canadian Soccer Business, ont sur la position financière de la fédération […] Et cela ne fera qu’empirer au cours des prochaines années , ajoutaient les joueurs.

***

John Herdman est un homme intelligent. Après avoir laissé la chance au coureur, il a compris qu’il perdait son temps et qu’il ne parviendrait jamais à développer une équipe gagnante dans un environnement aussi pourri.

Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler la manière dont l’équipe féminine canadienne a été évincée de la récente Coupe du monde. Elle n’a jamais été dans le coup. Cet effondrement est survenu après que les joueuses eurent passé les 18 derniers mois à dénoncer leur incapacité à conclure un contrat de travail et à obtenir des conditions d’entraînement et un financement suffisants pour compléter leur préparation.

À cause de cette entente surréaliste qui la lie à Canadian Soccer Business, la fédération canadienne est donc condamnée à la mendicité jusqu’en 2037. Pieds et poings liés. Il faut faire preuve d’une incroyable malhonnêteté intellectuelle pour plaider que cette entente avait pour objectif de venir en aide au soccer canadien. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Cette fédération devrait normalement traverser la période la plus faste de son histoire. En lieu et place, elle est misérable et médiocre. Elle suffoque.

Si les dirigeants actuels de Canada Soccer sont aussi bien intentionnés qu’ils le prétendent, qu’ils aient le courage d’affronter la vérité en face et qu’ils déclarent faillite, tout simplement. La farce a assez duré.

Parce que pour l’instant, on comprend qu'à Canada Soccer, il est plus important de remplir les coffres de Canadian Soccer Business que de mettre sur pied de bonnes équipes nationales.