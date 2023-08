Non pas une, non pas deux ou trois, mais bien quatre fois, nous avons eu l’honneur d’entendre l’hymne national canadien retentir aux Championnats du monde d’athlétisme, à Budapest. Maintenant que les célébrations sont terminées, prenons un moment pour analyser et tenter de comprendre les raisons de ces réussites et de ces revers.

Je laisse aux dirigeants d’Athlétisme Canada le soin de mener leur examen minutieux. Quant à moi, j’ai plutôt cherché à identifier comment le Canada parvenait à être si compétitif dans le sport le plus mondial qui soit.

Plusieurs études ont montré que les deux facteurs déterminants pour expliquer le classement des nations dans le sport sont la population et les ressources financières. Alors, comment un pays comme le Canada a-t-il réussi à se hisser à la 2e place au classement des médailles d'or? Il faut noter quand même que depuis quelques championnats, la 2e place constitue le réel enjeu de cette compétition, les Américains étant très loin devant tous les autres.

Une récolte historique pour le Canada aux mondiaux de Budapest

D'ailleurs, notre proximité géographique avec les États-Unis explique en partie cette énigme. Comme on le dit souvent, pour devenir le meilleur, il faut se coller le plus possible aux meilleurs.

Que ce soit en compétition ou à l'entraînement, nos athlètes côtoient régulièrement leurs homologues américains. Tel des oiseaux migrateurs, les athlètes en athlétisme doivent rejoindre le sud pendant l’hiver et parfois s’intégrer à des groupes d'entraînement locaux.

Je pense notamment à Damian Warner, qui passait des mois près de Santa Barbara, en Californie, à s'entraîner avec son plus grand rival, le double champion olympique Ashton Eaton. J’ai eu la chance d’assister à l’un de leur camp d'entraînement pendant quelques jours et la dynamique y était incroyable, même pour les entraîneurs. Chacun se poussait pour donner le meilleur de soi.

Cette proximité offre également aux athlètes canadiens un accès relativement facile à la ligue de développement la plus compétitive qui soit, la NCAA . Nous aimerions bien offrir le même niveau de compétition dans notre système universitaire, mais il est difficile de rivaliser avec les ressources financières et les possibilités qui règnent au sud de la frontière.

Ok, alors nous sommes proches du pays dominant ce sport, certains athlètes d’ici peuvent intégrer des universités américaines, tandis que d’autres y passent plusieurs mois par an à fuir l’hiver… mais il y a certainement autre chose qui explique nos succès.

Avec seulement 40 millions d’habitants et un sport qui compte relativement peu d'adeptes au niveau compétitif, nous devons nous tourner vers l’argent pour trouver une explication. Ayant côtoyé de nombreux athlètes, je peux vous garantir que ce n’est sûrement pas l’argent lui-même qui fait la différence, mais plutôt la manière dont ces ressources sont utilisées, selon moi, qui constitue la clé du succès.

Sarah Mitton en qualifications du lancer du poids lors des mondiaux d'athlétisme de Budapest.

Le directeur de haute performance, Simon Nathan, est Britannique et n’a pas toujours fait l’unanimité. En fait, tous ceux qui l’ont précédé ont également rencontré une certaine réticence de la part des athlètes et des entraîneurs, car la personne qui occupe ce poste doit faire des choix difficiles.

Les ressources ne sont pas illimitées, il faut donc établir des priorités. De plus, on doit aussi imposer un standard minimum pour permettre la participation aux grands événements. Refusant d’envoyer de simples participants aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, le Canada impose des standards extrêmement exigeants. Certains ont même souvent crié à l’injustice. Mais qu’on aime ou qu’on n’aime pas cette ligne de pensée, elle force tout le monde à se surpasser et crée une culture d’excellence, et non de participation.

Les résultats en témoignent : au-delà des six médailles remportées par le Canada à ces championnats, plusieurs belles performances ont été réalisées, comme celle de Jean-Simon Desgagnés, 8e au 3000 m steeple, ou encore celle de Charles Philibert-Thiboutot qui, malgré sa déception d’avoir raté la finale au 1500 m, est en très bonne position pour les JO de l’an prochain. Sans oublier que les sprinteurs se relèveront assurément de leurs déceptions.

À cela s’ajoute une autre particularité : la gestion de ce sport à la manière du « privé », c’est-à-dire qu’en athlétisme, c’est un peu chacun pour soi. Bien qu’il existe une équipe nationale pour les grands événements, les athlètes doivent trouver leurs propres entraîneurs et groupes d'entraînement, à l’instar du tennis. On pourrait voir cela comme un désavantage, car le chemin vers le sommet est moins clair et souvent plus dispendieux, mais au moins, l’athlète choisit son entraîneur et son encadrement. Voilà un élément essentiel qui explique les succès canadiens en athlétisme.

Dans un sport où une structure d’équipe nationale rigide est en place, l’athlète n’a pas le choix : s’il veut aller aux Olympiques, il doit faire partie de l’équipe nationale et accepter l'entraîneur qu’on lui attribue, qu’il le veuille ou non. La même chose vaut pour l'entraîneur, qui est contraint de travailler avec tous les athlètes de l’équipe, avec qui il a des affinités plus ou moins grandes. C’est un peu comme un mariage arrangé.

Ainsi, plutôt que de forcer les athlètes dans une structure qui ne leur convient pas, Athlétisme Canada sépare son budget de haute performance en fonction des résultats et du potentiel de chacun. L’athlète peut dépenser son budget selon des critères discutés et approuvés par la fédération. Par exemple, l’athlète X a un budget de 30 000 $ à utiliser pour ses déplacements, son entraîneur, son physiothérapeute, son psychologue, etc. Cela a pour effet de responsabiliser l’athlète et de lui confier le contrôle de sa propre carrière.

Ce n’est pas parfait. Mais un manque de ressources, ça force à trouver des solutions et à apprécier ce que l’on a plutôt que se plaindre de ce qu’il nous manque.

Pour résumer :

proximité géographique avec les États-Unis

possibilité d'entraînement dans le Sud

accès à la NCAA

standards élevés

culture de gagnant

gestion comme un sport privé

allocation des fonds selon les résultats et le potentiel

approche très individualisée où la collaboration entre l’athlète et l'entraîneur n’est pas forcée

Tels sont les ingrédients de la recette canadienne en athlétisme.

Ô Canada!