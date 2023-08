La Québécoise Leylah Annie Fernandez a perdu un match marathon, mardi, s'inclinant en trois manches de 6-7 (4/7), 7-5 et 4-6 devant la Russe Ekaterina Alexandrova au premier tour des Internationaux des États-Unis.

Dans la défaite, sa 20e de l'année en 44 matchs en simple, Fernandez, 47e à la WTA, a bataillé ferme face à la 22e tête de série, avant de s'avouer vaincue en 3 h 3 min de jeu sur le court Grandstand plutôt dégarni face à sa capacité d'accueil d'environ 6000 sièges.

Après avoir respecté la logique du service sur les trois premiers jeux du match, les joueuses ont échangé des bris sur les quatre suivants, plaçant Fernandez en avant 4-3 en dépit de deux doubles fautes et 10 fautes directes.

Ramenant tout le monde à la case départ à 4-4, c'est au jeu décisif et au bout de 66 minutes qu'Alexandrova a mis la main sur la manche, et ce, malgré 21 fautes directes de son cru et un taux de premières balles en jeu à 56% (27/48). La fiche de Fernandez en bris d'égalité pour 2023 passait alors à 0-7.

Publicité

Une panne du système électronique de contrôle des balles en jeu a causé une interruption d'une dizaine de minutes alors que la Russe menait 2-1 au début de la seconde manche et que Fernandez attendait pour servir.

À la reprise, Fernandez a commis ses quatrième et cinquième doubles fautes de la rencontre, pavant la voie à un autre bris de service de son adversaire qui n'en demandait pas tant. Fernandez n'a pas baissé les bras pour revenir à 3-3.

Grâce à ses efforts louables pour faire contrepoids à un service déficient, Fernandez a forcé la tenue d'une manche décisive. Mais elle est d'abord passée par toutes les formes de doute face à la pression exercée par Alexandrova. Après un autre échange de bris, la Québécoise a prévalu avec quelques jolis coups opportuns.

La troisième manche semblait s'acheminer vers un cul-de-sac pour Fernandez. En arrière 0-3, elle a sauvé une balle qui aurait placé Alexandrova solidement aux commandes avant d'enchaîner les trois jeux suivants pour créer l'égalité 3-3.

Les joueuses ont continué d'échanger coup pour coup et bris pour bris jusqu'à ce qu'Alexandrova enlève le dernier jeu avec son 7e bris de service. Celle-ci a maintenant gagné deux des trois duels entre les deux joueuses.

Au prochain tour, elle a rendez-vous avec la gagnante de la rencontre qui opposera la Française Elsa Jaquemot, 181e raquette mondiale, à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, classée 46e.

En fin d’après-midi, la dernière Canadienne en lice, Rebecca Marino, 104e à la WTA, affrontera la Roumaine Patricia Maria Tig, 700e raquette mondiale et issue des qualifications.

Ouvrir en mode plein écran Ons Jabeur, soulagée après sa victoire. Photo : AP / Manu Fernandez

Jabeur avance

La Tunisienne Ons Jabeur (no 5) et finaliste à Flushing Meadows en 2022, s'est qualifiée pour le 2e tour, mais elle a souffert et a dû se faire soigner avant de battre la Colombienne Camila Osorio, 7-5, 7-6 (7/4).

Publicité

Toujours en quête d'un premier titre en grand chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l'année dernière, la Tunisienne a demandé une pause médicale alors qu'elle était menée 5-4 en première manche, après une série de quatre jeux perdus d'affilée.

Jabeur était apparue enrhumée vendredi lors d'une conférence de presse et avait plaisanté sur la climatisation américaine qui (la) tue . Toussant et visiblement fatiguée, elle a tout de même repris sa place sur le court et enchaîné trois jeux pour remporter cette manche initiale 7-5.

À la manche suivante, Jabeur a pris l'avantage et aurait pu clore la rencontre, mais Osorio, 68e joueuse mondiale, a sauvé deux balles de match et poussé son adversaire au jeu décisif. Jabeur, qui a eu 29 ans lundi, l'a emporté 7-4 dans le jeu décisif au bout de 2 h 16 min.

Ce n'était pas un match facile. Elle (Osorio) a joué de manière incroyable et je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd'hui , a dit la Tunisienne au micro sur le court après cette victoire éprouvante.

Elle affrontera au 2e tour la Tchèque de 18 ans Linda Noskova, laquelle a battu l'Américaine Madison Brengle, 103e joueuse mondiale, 6-2, 6-1.

Autres résultats (1er tour dames): Liudmila Samsonova (RUS/no 14) bat Claire Liu (USA) 7-6 (7/3), 6-3

bat Claire Liu (USA) 7-6 (7/3), 6-3 Tamara Korpatsch (GER) bat Irina-Camelia Begu (ROM) 6-3, 6-2

Katie Boulter (GBR) bat Diane Parry (FRA) 6-4, 6-0

Marie Bouzková (CZE/no 31) bat Ashlyn Krueger (USA) 7-5, 6-4

bat Ashlyn Krueger (USA) 7-5, 6-4 Wang Yafan (CHN) bat Caroline Garcia (FRA/no 7) 6-4, 6-1

6-4, 6-1 Katie Boulter (GBR) bat Diane Parry (FRA) 6-4, 6-0

Markéta Vondrousová (CZE/no 9) bat Han Na-Lae (KOR) 6-3, 6-0

bat Han Na-Lae (KOR) 6-3, 6-0 Petra Martic (CRO) bat Tatjana Maria (GER) 6-2, 6-1

Avec les informations de Agence France-Presse