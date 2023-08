Le Canada prêt pour le tour suivant au mondial de la FIBA

Shai Gilgeous-Alexander a réussi 27 points, comme il l'avait fait en lever de rideau face à la France, pour aider le Canada à se remettre d'un premier quart brouillon pour vaincre la Lettonie 101-75, mardi, à Jakarta, au mondial de la FIBA .

Les Canadiens perdaient 13-23 après le premier quart et ne menaient que par 1 point à la mi-temps avant de prendre les choses en main et de dominer le jeu par la suite.

Gilgeous-Alexander a ajouté six rebonds et autant de passes décisives. R.J. Barrett a inscrit 22 points et 5 rebonds. Kelly Olynyk (15 points) et Nickeil Alexander-Walker (14) se sont aussi signalés pour le Canada.

Andrejs Grazulis, avec 16 points, a été le plus productif du côté de la Lettonie.

Le Canada conclut donc ses matchs dans le groupe H avec une fiche de trois victoires et zéro défaite. Il les a remportées par un écart moyen de 37 points.

Canadiens et Lettons (2-1) formeront maintenant un groupe avec les deux meilleures équipes du groupe G pour le deuxième tour.

L'Espagne, championne en titre, est l'une de ces équipes. Le Brésil et la Côte d'Ivoire, qui s'affronteront mercredi, luttent pour l'autre place disponible.

Le Canada peut se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois en 24 ans s'il termine parmi les deux meilleures équipes de la zone des Amériques de la FIBA .