Michael Woods, Julian Alaphilippe et les frères Adam et Simon Yates seront les têtes d’affiche des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, les 8 et 10 septembre.

Vingt-trois équipes et 161 coureurs seront au départ des deux seules épreuves du World Tour en Amérique du Nord.

Aux 18 formations du circuit s’ajoutent 5 équipes invitées : Israël-Premier Tech (IPT), Lotto DSTNY, Tudor Pro Cycling Team, Team Novo Nordisk et la formation canadienne.

L'équipe israélo-canadienne comptera quatre Canadiens : Woods, Hugo Houle, vainqueur de la 16e étape du Tour de France en 2022, Guillaume Boivin, triple participant au Tour de France, et Derek Gee, quatre fois 2e d’étape au le dernier Giro.

Parmi les coureurs à surveiller se retrouvent :

Michael Woods, vainqueur de la 9e étape sur Tour 2023.

Julian Alaphilippe, champion du monde en 2020 et en 2021.

Adam Yates, 3e du Tour de France en 2023 et vainqueur de la première étape à Bilbao. Il a terminé 4e à Montréal l’an dernier.

Simon Yates, 4e du Tour, derrière son frère jumeau, et deux fois 2e d’étape sur la Grande Boucle cette année.

Greg van Avermaet, champion olympique en 2016 et 9 fois sur le podium au Québec, dont deux victoires à Montréal en 2016 et 2019. Le Belge en est à sa dernière saison professionnelle.

Benoît Cosnefroy, vainqueur à Québec l’an dernier

Michael Matthews, triple vainqueur sur les routes québécoises, dont un doublé Québec-Montréal en 2018

À eux s’ajoutent Christophe Laporte (vainqueur d’étape de la Grande Boucle en 2022), Michal Kwiatkowski (vainqueur d’étape du Tour de France en 2023), Biniam Girmay (3e à Québec en 2022), David Gaudu (4e du Tour en 2022), Diego Ulissi (vainqueur à Montréal en 2017) et de nombreux Canadiens.

Nous sommes fiers d’accueillir cette année encore un peloton de très haut niveau et des champions dont on sait qu’ils donnent chaque année le meilleur d’eux-mêmes , a déclaré, par voie de communiqué, Sébastien Arsenault, président-directeur général des GPCQM .

Nos épreuves offrent depuis 2010 un spectacle sportif et athlétique incroyable. La manière dont Tadej Pogacar et Benoît Cosnefroy se sont imposés l’an dernier est la plus belle des récompenses pour nous. Grâce à nos équipes, à la confiance de nos partenaires publics et privés, nous avons réussi au fil des ans à asseoir la réputation de nos courses, les premières et encore seules de l’UCI World Tour en Amérique, au sommet de la hiérarchie. La perspective d’organiser les Championnats du monde sur route UCI en 2026 décuple encore notre ambition et notre volonté de livrer des événements hors normes.

Les coureurs s'attaqueront au parcours de Québec, le 8 septembre, soit 16 tours d’un circuit de 12,6 km pour un total de 201,6 km.

Deux jours plus tard, ce sera au tour de l’enchaînement côte Camilien-Houde et côte de Polytechnique que les cyclistes feront 18 fois. C’est près de 5000 m de dénivelé positif qui attend les coureurs sur un total de 221,4 km.

Le samedi 9 septembre se tiendra le Critérium national de Montréal.