L’excitation est palpable dans la voix de Will McGrew, qui s’apprête avec son équipe à couvrir en français, dans quelques jours, un premier match de saison des Saints de La Nouvelle-Orléans. Grande nouveauté pour le marché, les activités de l'équipe seront suivies dans la langue de Zachary Richard par le réseau Télé-Louisiane.

Comment un petit média local, qui compte six employés et quelques pigistes, est-il devenu partenaire de la ligue la plus populaire des États-Unis?

La NFL a l'objectif, avec son projet Global Markets, de conquérir le marché international, et elle propose à toutes les équipes de créer des partenariats pour rayonner dans d'autres pays, et les Saints ont tout de suite vu l'occasion de le faire en français, explique le président et fondateur de Télé-Louisiane. La propriétaire ici, Gayle Benson, a un héritage francophone et un partenariat naturel s'est installé avec nous.

La ligue tente en effet d’étendre ses tentacules partout sur la planète avec, notamment, des matchs présentés depuis quelques années en Allemagne, au Mexique ou en Angleterre. Avec les Saints, ils espèrent fidéliser des curieux en France.

Le circuit Goodell profitera donc de la structure et des ressources de Télé-Louisiane, et en échange, les journalistes auront accès au vestiaire de l'équipe et à la galerie de presse.

On souhaite produire du contenu pour faire connaître le sport, l'histoire des Saints, aux Français, d'abord, et autres locuteurs francophones. On sait qu'au Québec, il y a déjà une base de partisans qui connaissent bien ça, mais c'est moins le cas ailleurs , ajoute McGrew.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Les Saints ont beau avoir des racines francophones, comme en témoigne la fleur de lys sur leur uniforme, il n'en demeure pas moins que le défi de couvrir en français une équipe entièrement anglophone ne sera pas une mince affaire. On regarde, mais en ce moment, il semble que personne dans l'équipe ou le personnel ne parle français. Mais ce sera l'occasion pour nous, après la saison, de leur apprendre quelques mots de football en français, pour des capsules , lance en exemple celui qui souhaite aussi interviewer des anciennes gloires de l'équipe qui parlent français, comme Bobby Hebert.

Ouvrir en mode plein écran Le logo des Saints Photo : Getty Images / Chris Graythen

À une époque, on retrouvait plus d’un million de locuteurs francophones dans la région. En 2023, entre 100 000 et 200 000 personnes y parlent la langue de Molière.

Publicité

Mais la tendance semble se renverser après des années de déclin : 5500 élèves y apprennent en ce moment le français grâce à des programmes d’immersion. Ils auraient formé de 20 000 à 25 000 nouveaux citoyens bilingues depuis leur instauration.

Si l'engouement est là, Will McGrew souhaite mener le projet encore plus loin, en offrant dès la saison 2024 la description en français des matchs. Il pourra alors s'inspirer d'un lexique français déjà bien rédigé, grâce à l'expertise québécoise. On sait qu'il y a des connaisseurs au Québec. Depuis l'annonce hier, déjà, des Québécois nous écrivent des suggestions de traduction. On va utiliser ces termes-là le plus possible , indique-t-il avec enthousiasme.