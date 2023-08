Montréal, Ottawa et Toronto dans la nouvelle ligue de hockey féminin

Montréal, Ottawa et Toronto font partie des six villes qui accueilleront une équipe de la nouvelle ligue féminine de hockey, qui doit voir le jour en janvier.

L'un des organisateurs derrière ce nouveau projet, le président des Dodgers de Los Angeles Stan Kasten, donnera plus de détails plus tard mardi, dans une conférence de presse donnée aux côtés de la vice-présidente aux opérations hockey, Jayna Hefford, et d'une représentante des joueuses.

La ligue sera soutenue financièrement par Mark Walter, propriétaire des Dodgers. Elle sera constituée de ces trois villes canadiennes et de trois villes américaines (Saint Paul, Boston, New York).

Walter a fait l'acquisition en juin dernier de la Premier Hockey Federation, dans laquelle évoluait la Force de Montréal et sa capitaine, Ann-Sophie Bettez. Son groupe a aussi négocié une nouvelle convention collective avec le syndicat des joueuses (la PWHPA). Cela ouvrait la voie à une toute nouvelle ligue regroupant l'ensemble des meilleures hockeyeuses du monde.

La PWHPA inclut certains des plus gros noms du sport, dont Marie-Philip Poulin, Kendall Coyne Schofield et Sarah Nurse.

Le salaire annuel de ces joueuses doit varier de 35 000 $ à 80 000 $ US.

Avec les informations de La Presse canadienne