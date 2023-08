John Herdman a choisi la MLS, et plus précisément le Toronto FC. Une nouvelle qui sonne comme une demie surprise à mes yeux, tant l'ex-sélectionneur donnait l’impression d’arriver à la fin de sa mission à la barre de l’équipe nationale.

À travers ses dernières sorties lors des conférences de presse d’après-match, j’ai eu le sentiment qu’il semblait fatigué par la fonction, et que ses mots traduisent une forme de lassitude, une acceptation de la défaite à laquelle il nous avait rarement habitués.

Lors de la finale perdue en Ligue des Nations face aux États-Unis, en juin, j’ai vu un John Herdman qui semblait vouloir trouver toutes les excuses du monde à ses joueurs, qui ne s’étaient tout simplement pas présentés lors de cet événement majeur, qui aurait pu asseoir définitivement le Canada comme grande nation de soccer en Amérique du Nord.

Mais les Canadiens sont complètement passés à côté, sans que John Herdman ne montre un seul signe d’agacement.

Le manque d’automatismes, le manque de rythme, le manque d’entraînements collectifs... telles étaient les raisons de cet échec, en omettant de mettre les joueurs face à leurs responsabilités, autant de points soulevés qui m'avaient grandement irrités.

Car sa plus grande force à mes yeux, depuis sa prise de fonction en 2018, a été de faire croire aux joueurs, ainsi qu’aux observateurs, que plus rien n’était impossible désormais.

Que le Canada, considéré par beaucoup comme un des petits poucets de la zone CONCACAF, pouvait désormais battre n’importe qui, sans jamais se trouver d’excuses.

Un discours qui m’a énormément plu, et qui tranchait avec le complexe d’infériorité qui habitait les têtes des joueurs de l’équipe nationale par le passé.

Voilà ce que représentait John Herman à mes yeux... jusqu’à ce que son discours se soit effrité depuis quelques mois.

De plus, je n’ai pas l’impression de voir le XI canadien progresser depuis son retour de Coupe du monde.

L’attitude trop souvent libertaire d'Alphonso Davies sous la tenue des rouges et blancs, combinée au manque d’efficacité de Jonathan David en sélection depuis un an, me fait dire qu’un renouveau était absolument nécessaire.

Des constats et des limites concrètes, qui ne m’empêcheront tout de même pas de saluer son immense travail depuis son arrivée.

John Herman est assurément le meilleur sélectionneur que le pays ait eu. Il a permis à des joueurs de hisser leur niveau au rang mondial, et de montrer aux yeux du monde que le Canada savait aussi jouer au soccer.

Et juste pour ça, il mérite tout notre respect.

Son héritage retombe désormais sur les épaules de mon ancien entraîneur Mauro Biello, qui est nommé sélectionneur par intérim.

Il aura la lourde responsabilité de faire progresser une équipe à fort talent, qui a connu énormément de succès dans les dernières années.

Même si certains observateurs peuvent douter de sa capacité à relever ce genre de défis, j’ai personnellement la conviction qu’il peut être l’homme de la situation à long terme.

C’est un entraîneur qui a soif de victoire, et qui n’a jamais hésité à affirmer sa personnalité dans le vestiaire lorsque les choses ne tournaient pas pour nous sous la tunique de l’Impact de Montréal.

Ce sont ces aptitudes qui nous ont permis de vivre l’une des plus belles pages de l’histoire du club, notamment lors de notre épopée en 2016, qui nous a permis de nous rendre jusqu’en finale des séries éliminatoires de l’Est... face au Toronto FC.