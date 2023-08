Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic battus au premier tour à l’US Open

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic se sont inclinés au premier tour des Internationaux des États-Unis, lundi, défaits par l'Américain Mackenzie McDonald et le Grec Stefanos Tsitsipas.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu en quatre manches de 6-7, 6-4, 1-6 et 4-6 face à l’Américain Mackenzie McDonald, subissant un septième revers à ses huit derniers matchs.

En première manche, les joueurs se sont échangé les points, chacun remportant ses jeux au service jusqu'à ce que le score soit de 6-6, poussant le premier acte au bris d'égalité. Après un rallye rythmé dans lequel Auger-Aliassime l'a emporté à l'arraché, le Québécois a ramené le score à 3-3, mais son service l'a trahi au pire moment, cédant la manche à l'Américain sur une double faute au 12e point du bris d'égalité, après 69 minutes d'effort.

Le même scénario s'est répété à la reprise, en deuxième manche. Félix Auger-Aliassime, 15e au classement de l'ATP et 15e tête de série, armait ses coups droits de puissance et de précision, mais McDonald, 28 ans et 40e au monde, avait réponse à chaque coup. Au 5e jeu, FAA s'est offert trois balles de bris, avant de se faire offrir le jeu sur une double faute — un retour d'ascenseur bienvenu qui permettait au Québécois de prendre l'avance 3-2 et de filer vers la deuxième manche 6-4.

À égalité, plutôt que de donner du vent dans les voiles au Québécois, c'est plutôt le favori local qui a changé de cap. Au troisième acte, McDonald a brisé d'emblée Auger-Aliassime pour prendre l'avantage au score, ses montées au filet gagnantes et fréquentes témoignant de la confiance grandissante en son jeu. Résultat : un autre bris de service, et 35 minutes ont suffi à l'Américain pour prendre l'avance deux manches contre une. Le septième jeu de la manche s'est même soldé à zéro, après un puissant service de McDonald.

En quatrième manche, Auger-Aliassime n'a pas su profiter d'une balle de bris qui lui aurait offert l'avance 4-2, ce qui a permis à McDonald de revenir à 3-3. Et c’est l’Américain qui a joué le tour du bris dès le jeu suivant, sur un coup droit croisé prenant FAA à contrepied, avant d'enchaîner avec un jeu gagné à zéro au service. À 5-4 pour son rival, le Québécois s’est offert trois balles de bris pour égaliser le score, mais n’est pas parvenu à en convertir une seule, perdant cinq échanges d’affilée pour voir l’Américain l’emporter en 3 heures 26 minutes.

Au deuxième tour, McDonald affrontera le Bolivien Hugo Dellien ou le Croate Borna Gojo.

Sortie hâtive pour Raonic

La 7e tête de série et 7e joueur mondial Stefanos Tsitsipas a stoppé net le parcours de Milos Raonic, qui disputait lundi à Flushing Meadows son quatrième tournoi de la saison, remportant le match de premier tour en trois manches de 6-2, 6-3 et 6-4 en 1 heure 56 minutes.

Ouvrir en mode plein écran Milos Raonic disputait son match de premier tour contre Stefanos Tsitsipas à l'US Open. Photo : usa today sports via reuters con / Danielle Parhizkaran

Le Grec de 25 ans a brisé le grand Ontarien dès le 4e jeu, se donnant une avance qu'il n'a plus lâchée pour s'emparer de la première manche 6-2, en 33 minutes, sur un autre bris de service. En deuxième manche, perdue 6-3, Raonic a rappelé à la foule la puissance de son service, amassant 8 as cours de match... mais aussi 8 doubles fautes, en plus de 48 fautes directes.

En troisième manche, Raonic a un instant mené au score, après un bris de service lui donnant l'avance 4-2. La réplique de Tsitsipas a été immédiate, et la conclusion, cruelle : une défaite en trois manches, la dernière perdue au compte de 6-4, après un total de cinq bris de service réussis par le Grec.

J'ai tenté de faire du mieux que j'ai pu, mais j'ai eu beaucoup d'ennuis au service, a dit Raonic. Puis Tsitsipas a pris en confiance, et une fois qu'il se sentait confortable dans le match, c'était plié, comme c'est souvent le cas contre les meilleurs joueurs au monde.

Trois ans après le dernier passage de Milos Raonic à New York — la dernière fois, en pleine pandémie, il avait disputé deux tournois devant des gradins vides —, le joueur de 32 ans, aujourd'hui 337e à l'ATP, disputait à l'US Open le dernier rendez-vous qu'il avait nommé dans ses objectifs en reprenant la raquette cette année, promettant d'avoir une bonne conversation avec lui-même après ce grand chelem.

Mon corps ne s'est pas senti très bien cette semaine. Je dois être sélectif et m'accorder de plus longues pauses entre les tournois et y aller une semaine à la fois , a ajouté Raonic, qui sera 2e suppléant à la Coupe Laver, et qui prévoit ensuite un tour en Asie pour ses prochains matchs.

Sortie hâtive pour Holger Rune

En attendant l’entrée des Canadiens, une surprise majeure est venue ponctuer cette première journée chez les hommes quand l’Espagnol Roberto Carballes Baena, 63e joueur mondial, a éliminé la 4e tête de série, Holger Rune, en quatre manches de 6-3,4-6, 6-3 et 6-2.

Rune avait dû se retirer du tournoi de Cincinnati en raison d’une blessure au dos pendant son premier match, alors qu’il tirait de l’arrière 4-6 et 0-2 contre Mackenzie McDonald. Le Danois n'a pas gagné depuis Wimbledon.

Casper Ruud, 5e tête de série, s’en est mieux tiré que Rune, mais il a dû travailler très fort pour venir à bout du jeune Américain Emilio Nava en quatre manches de 7-6. 3-6. 6-4 et 7-6.

Ruud a eu besoin de 3 heures 16 minutes pour se défaire de l’Américain de 21 ans, qui est 154e au classement mondial.

Par ailleurs, le vétéran Dominic Thiem a bien amorcé son tournoi en défaisant Alexander Bublik (no 25) en trois manches de 6-3, 6-2 et 6-4.

Champion à Flushing Meadows en 2020, Thiem n’avait pas gagné de match dans un tournoi du grand chelem depuis les Internationaux d’Australie en 2021.