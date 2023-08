« Tout est à recommencer » - Stéphane Robidas

Il y a quelque part dans le vestiaire du Canadien un amateur de rap français. Sur la liste des suspects vient maintenant le nom de Stéphane Robidas en tête de lice.

Ce n’est pas que fanfaronnade, non monsieur, puisque l’ancien défenseur du CH et des Stars, aujourd’hui à l’aube de sa deuxième saison comme entraîneur adjoint à Montréal, a paraphrasé la légende du rap de l’Hexagone, MC Solaar.

Prendre du recul, c’est prendre de l’élan, disait Solaar. Robidas maintenant.

Tu peux utiliser parfois le pas de recul pour te propulser encore plus par en avant , a-t-il laissé tomber en marge du tournoi de golf de la Fondation des Canadiens pour l’enfance lundi.

Que dire de plus. Si ce n’est que le Québécois de 46 ans a ainsi répondu à la question de notre nouveau stagiaire, Marc Antoine Godin, qui lui demandait s’il était d’autant plus difficile pour les jeunes joueurs de l’équipe de rattraper le temps perdu en raison de blessures l’an dernier.

Ce n’est un secret pour personne, cela fait deux ans que l’infirmerie du Canadien déborde de façon inquiétante, plus que n’importe quelle autre équipe de la Ligue nationale. Les recrues du Tricolore ont été touchées de plein fouet.

Un autre fait avéré : le Canadien est toujours en reconstruction, mais espère voir une réelle progression de ses jeunes joueurs cette année qui se matérialiserait par une avancée au classement général.

Un groupe talentueux a été assemblé, affirme-t-on dans les bureaux tricolores, il doit gagner en expérience, en maturité, on doit y greffer autre chose éventuellement, mais les assises du succès sont en place.

Dans ce contexte, rien n’aura davantage d’importance pour le CH en 2023-2024 que la progression de ses jeunes pousses.

L’équipe a utilisé 14 (!!!) recrues l’an passé, dont 8 ont occupé des rôles importants. Trois d’entre eux, soit Juraj Slafkovsky (39 matchs), Kaiden Guhle (44 matchs) et Arber Xhekaj (51 matchs) ont certes acquis de l’expérience tout en ratant de larges pans de la campagne. Le Slovaque, par exemple, n’a plus joué depuis le 15 janvier. Tout ça à un âge assez crucial.

Tout ce qui nous arrive dans la vie, on peut toujours l’utiliser positivement ou négativement, a estimé Robidas. Moi, je ne le vois pas négativement. Ils ont l’expérience, ils ont vu qu’ils étaient capables de jouer et d’être très efficaces. C’est de continuer avec la même mentalité. Parfois, une blessure ce n’est pas évident, mais ça te permet de te renforcer et faire autre chose que tu ne ferais pas si tu jouais.

Il convient de tempérer les ardeurs, a ajouté l’ancien défenseur. Autant pour Slafkovsky que pour les autres.

Il y a d’abord la question de la fameuse guigne de la deuxième année. Cliché prémâché ou réalité? La vérité, comme toujours, flotte quelque part entre ces deux eaux. Toujours est-il qu’ils seront nombreux à tenter de s’en prémunir. Robidas lui-même avait connu un creux de vague à l’an deux et reconnaît que certains joueurs en sont parfois affectés.

C’est sûr que si tu arrives un peu trop confiant, pas aussi bien préparé, ça peut jouer. Souvent la deuxième année, les attentes sont plus hautes. Souvent le joueur n’est pas moins bon, mais les attentes augmentent. C’est un peu là qu’il faut faire attention même pour nous comme entraîneurs. Ça dépend où tu mets la barre. Si tu la mets très haut, tu peux être déçu et ça peut être plus dur pour le joueur , a-t-il expliqué.

Parfois, il y en a qui explosent, parfois il y en a pour qui c’est plus dur au début et ça se replace. Chaque joueur est différent et gère ça différemment

On peut facilement en dénombrer quelques exemples dans les dernières années, même parmi les plus hauts choix au repêchage. Seth Jarvis, Anton Lundell et Cole Sillinger ont tous traversé des moments plus troubles l’an dernier après une première saison fracassante. Fracassante, peut-être justement parce que les attentes n’étaient pas si élevées à leur égard à l’époque.

À l’inverse, Dawson Mercer, Tim Stützle ou Dylan Cozens n’ont fait que prendre du galon.

Parmi ceux qui ont stagné à leur deuxième saison, statistiquement du moins, notons la présence dans ce recensement maison d’Alex Newhook, nouvel attaquant du CH. C’était vrai aussi de Kirby Dach, rappelons-nous. Les parcours linéaires sont plutôt rares.

Aux yeux de Francis Bouillon, avec un an d’expérience, tu es moins nerveux quand tu arrives .

Tu te sens bien tout de suite avec les autres joueurs dans l’entourage du Canadien. J’ai adoré ce que j’ai vu l’an passé avec le Canadien et aussi à Laval. Je pense que l’organisation est en santé pour plusieurs saisons. J’aime les derniers repêchages aussi. Pour moi, c’est juste du positif , a dit l’entraîneur au développement des joueurs.

Ce sera la grande question de ce camp d’entraînement qui se profile à l’horizon et, avant, de celui des recrues. Quelle progression pour ces jeunots? Où en sont-elles, ces pépites?

Brossard, ville prisée

Dans certains cas, le Canadien pense déjà en avoir une bonne idée.

On a été chanceux, a expliqué Bouillon, parce qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont passé du temps ici cette année à Brossard. Ils ont pu s’entraîner avec Adam Nicholas et Scott Pellerin sur la glace. On n’est pas inquiets, on peut les évaluer. On sait qu’il y a six, sept gars qui vont être prêts pour le camp des recrues. C’est plus ceux qui partent : tu as hâte de les voir revenir, l’entraînement qu’ils ont fait et s’ils ont changé des choses.

Il n’y a pas eu de grande démonstration d’affection sur les réseaux sociaux ou de photos à Lasso Montréal, festival de musique country, mais toujours est-il qu’ils ont été nombreux à passer du temps, comme Michel Rivard, sur la Rive-Sud.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, porte le chandail arc-en-ciel. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Nick Suzuki est demeuré au Québec. Kaiden Guhle en bonne partie aussi. Cole Caufield et Josh Anderson ont fait de fréquents aller-retours si bien que Logan Mailloux, Joshua Roy et Riley Kidney, entre autres, ont pu profiter de leur expertise en s’entraînant avec eux.

À leur arrivée, Kent Hughes et Jeff Gorton ont demandé à ce que le centre d’entraînement soit accessible 12 mois par année. Les différents spécialistes y sont, le chef cuisiner aussi, les joueurs peuvent y prendre le petit déjeuner, le dîner, bref, on met tout en œuvre pour qu’ils s’y sentent à la maison et aient le goût d’y rester.

Ça semble fonctionner jusqu’à présent.

En rafale

Selon le CH, Logan Mailloux n’a toujours pas obtenu le feu vert pour faire ses débuts professionnels que ce soit dans la LNH ou la LAH . Il s’entraîne à Montréal et sera du camp des recrues. L’on en sait guère plus pour le moment, mais Renaud Lavoie, de TVA Sports, a affirmé sur X que c’était chose faite.

Je sais qu’il a rencontré les dirigeants, mais il n’y a rien qui est ressorti de là encore. Moi, personnellement, je ne peux pas m’avancer là-dessus, je n’ai pas eu de confirmation de personne , a assuré Bouillon.

De passage au club de golf de la Vallée du Richelieu pour le tournoi, Alex Burrows est revenu sur l’été de Cole Caufield. L’ancien des Canucks estime que le petit buteur du CH n’aura rien à craindre à la reprise des activités malgré cette opération à l’épaule qui l’a envoyé sur la touche pendant plusieurs mois.